Fronsac — i skyggen af sine berømte naboer

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Vest for Libourne finder man det mindre vinområde Fronsac beliggende på højre bred af Dordogne-floden. Byen Fronsac ligger på en træbevokset høj 70 meter over havet med udsigt over et landskab, som er præget af små bakker. Historisk lå her et romersk tempel og et fæstningsværk, og området har haft stor strategisk betydning gennem historien grundet nærheden til floden.

Historien

Vinproduktionen startede i 1700-tallet, og i 1630 ejede Kardinal Richelieu vinmarker, hvis vin blev drukket af adelen. På dette tidspunkt var vinene mere berømte end naboen Pomerol og anerkendt blandt de bedste på højrebredden. Vinlusen ramte ikke så hårdt i Fronsac, da vandindholdet var så højt, og vinlusen kan ikke lide vand. Det betød, at mens resten af Bordeaux skulle rive sine stokke op og genplante, kunne man stadig producere vin i Fronsac, hvilket ikke gjorde det dårligere at besidde vinmarker netop her. På dette tidspunkt og op til 1970’erne var området kendt som Côtes du Fronsac.

I 1960’erne og 1970’eren var vinene forholdsvist rustikke og kendt som mørke og kraftige vine. Ofte brugte man vinene fra Fronsac til at blende i vine fra andre dele af Bordeaux for at give farve og kraft. I 1980’eren så man flere investeringer og større fokus i vinkælderen med bl.a. bedre fade. Men det var svære tider, og i 2005 opnåede området de laveste priser for en AOC i Bordeaux ifølge den anerkendte Bordeaux købmand Gérard Milhade. Men siden er det gået frem igen, især da den kendte vinkonsulent Michel Rolland købte Château Fontenil og bosatte sig i Fronsac. Det skabte fokus på området, og i dag fremstår Fronsac i renomé lige efter St. Émilion og Pomerol. Og flere af vinene i en klasse med St. Émilion Grand Cru Classé— men til næsten halv pris.

Jordbunden

I dag er markerne nærmest floden en del af AOC Bordeaux, da jordbunden her er meget fugtig og stort set kun består af ler. Fronsac og Canon-Fronsac er højere beliggende, og her er jordbunden mere præget af kalk og sandsten. I den sydvestlige del, i retning af Fronsac, er bjergarterne meget eroderede og har dannet en række høje med stejle skråninger og meget veludviklet jordbund. Længere nord- og vestpå findes der andre plateau-områder med kalk, der er blevet nedbrudt til rødlig jordbund. Lokalt kalder man også jordbunden ”molasses de Fronsadais”.

Fronsac består af to underområder: Fronsac, som dækker omkring 830 hektarer, og Canon-Fronsac, som har omkring 300 hektarer. De dækker kommunerne La Rivière, St.-Germain-la-Rivière, St.-Aignan, Saillans, St.Michel-de-Fronsac og Fronsac. Der er ikke geologisk forskel på de to områder, udelukkende geografisk, hvilket betyder, at man kan diskutere betydningen af at have opdelt Fronsac i to underområder. Dog er der lidt flere sydvendte skråninger i Canon-Fronsac, hvilket også kan forklare, at vinene her er mere lette og frugtige.

Omkring 170 producenter laver totalt omkring fem millioner flasker årligt i områderne. I dag er området kendt som et prisvenligt alternativ til de noget dyrere vine fra Pomerol og Saint-Émillion. Største ejendom er Château de la Riviere. Men der er mange rigtigt gode vinhuse, og efter besøg hos en række af dem ser det ud til, at man er villige til at investere og tror meget på en genrejsning af området.

Merlot (80%) og cabernet franc (15%) er de mest dominerende druer, men man møder også malbec og cabernet sauvignon. Hvor merlot er selve hjertet i vinen, giver cabernet franc struktur, farve og krydrede elementer til smagen. Specielt i varmere år gør området det godt, men vinene har en tendens til at blive grønne i køligere år, da især cabernet-druerne har svært ved at modne ordentligt. Omvendt er den globale opvarmning en god ting for Fronsac, da man de senere år har haft mindre problemer med modningen og får mere koncentrerede vine.

Vinene er generelt virkeligt flotte. Jeg smagte mig igennem 2018, som er et godt og solidt år i Bordeaux. Både 2018, 2019 og 2020 er årgange, der minder en del om hinanden, og alle har koncentration. Mange af vinene nåede et niveau på højde med vinene fra Saint-Émilion Grand Cru og en håndfuld også Grand Cru Classé og så til en noget lavere pris. Så der er virkelig gode køb at gøre her, hvis man da ikke går op i, om der står Saint-Émilion på etiketten. Flere af vinhusene, som Fontenil, Dalem, Les Trois Croix og La Vielle Cure, har et højt ambitionsniveau og er virkelig flotte og seriøse vine. Masser af koncentration, nye fade og tannin management er nøgleordene for netop vinene herfra.

Huse, som er værd at holde øje med:

Château Dalem. Ligger i landsbyen Sailland og arbejder med 14 hektar.er Det er Brigitte Rullier-Loussert, som ejer og driver vingården, som er moderniseret for nyligt. Der arbejdes med en hård sortering af druerne inden fermentering på cementtanke og modning 18 måneder på 50% nye fade. Meget stilrene og vellavede vine.

Château Fontenil. Ligger i Sailland og blev købt i 1986 af Michel Rolland og hans kone Dany. Han arbejder på ni hektarer med udelukkende merlot og cabernet franc. I kælderen arbejdes med mikrooxidering og en del brug af nye fade (60%). Ud over førstevinen laver han også vinen Defi fra en 1,6 hektars enkeltmark, som er en yderst flot vin. Stadig klassificeret som en Vin de France, fordi han dækkede markerne med plast de første år for at forhindre for meget vand til rødderne. Det ville man ikke godkende, og vinen blev derfor deklassificeret. På trods af at der ikke benyttes plastik mere, har Rolland valgt at beholde den lave klassifikation.

Château La Vielle Cure. Ligger i Sailland og er ejet af en amerikansk investor. Der arbejdes på 18 hektarer med stort set alle druer. Der arbejdes på forholdsvist gamle vinstokke, og hvor man bevidst arbejder på at skabe terroir drevne vine. Der benyttes derfor kun godt en tredjedel nye fade.

Château Le Trois Croix. Ligger i udkanten af Fronsac og er ejet af Patrick Léon. Hans søn Bertrand driver nu huset. Patrick var gennem årtier vinmager på Mouton-Rotschild, og det gennemsyrer kvaliteten af vinene fra dette vinhus. Der arbejdes med hårdsortering, og vinen lagres 15 måneder på 50% nye fade. Meget høj kvalitet og bestemt et hus at holde øje med.

Vine fra Fronsac, som er værd at prøve— og stadig til at betale

Le Defi Fontanil 2018, Vin de France 95

Château Dalem 2018 94

Château Les Trois Croix 2016 94

Château Fontenil 2018 93

Château Les Trois Croix 2018 93

Château la Vieille Cure 2018 93

La Vielle Cure 2016 92

Château La Dauphine 2018 91

Château Haut-Laroque 2018 90

Château de La Rivière 2018 90

Château de la Huste 2018 90

La Sacristie de la Vielle Cure 2015 90

La Vielle Cure 2017 90

Château Villars 2018 89

Château Moulin Pey-Labrie 2018 88

Vin - og spiritus festivaler i 2021 i Pressen: Italiensk vinfestival 17+18 september - køb billet nu - klik her. Whisky & Rom festival 29+30 oktober - køb billet nu - klik her. Spansk Vinfestival Aflyst i 2021 - på gensyn 16+17 september 2022