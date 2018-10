Gigondas – glædens vin

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks nye vinmagasin DinVinGuide - klik her for at læse mere.

Gigondas er en malerisk lille by i bjergene nord for Châteauneuf-du-Pape med flot udsigt til de savtakkede bjerge Dentelles de Montmirail. Navnet Gigondas stammer fra latin, jucunda, der betyder ”glædelig,” og som var inspireret af enten Jucundus, stedets første ejer, en veteran fra den 2. romerske legion, eller af sin tiltalende placering og de gode jagtmuligheder, eller endda fra glæden ved vinen selv. Og i dag beskriver glæde da også meget godt den lille landsby af samme navn, som er hjertet i området. Byen er lille med kun 500 indbyggere, hvor de 140 er vinmagere ifølge de lokale. Derudover huser byen et par restauranter, hvor især L’Oustalet er et fremragende og anerkendt sted med et af Rhônedalens bedste vinkort.

Historikerne er dog enige om, at egnen har været beboet siden forhistorisk tid, hvilket arkæologiske fund af huslige objekter bevidner. Og man har også fundet spor, der viser, at der er blevet dyrket vin her siden antikken. Så selvom man tilskriver romerne at komme med vinen, giver fundet af beholdere til at opbevare vinen i et fingerpeg om noget andet. Og så er der også den ældste skriftlige omtale af en vingård i Gigondas fra det 12. århundrede.

I 1591 bekræfter Gigondas statutter, at der allerede er en handel med vin, og der angives nøjagtige regler for handlen med vin landsbyerne imellem og med ”fremmede”, til hvem man slet ikke måtte sælge vinen!

I det 18. århundrede er det datoerne for høst, der er reguleret. På denne tid kom Pierre Amadeau også til området. Mange rystede på hovedet, da Amadieu kravlede op ad Dentellerne for at plante vin så højt som 400 meter over havet: ”Her er den bedste jord, og druerne modner perfekt”, sagde Pierre.

Ved slutningen af det 19. århundrede og begyndelsen af det 20. århundrede udmærker Gigondas vine sig ved at modtage medaljer på landbrugsudstillingerne i hele Frankrig. Og i 1956, efter de store frostepisoder, der havde hærget og ødelagt olivenlundene ved foden af Dentelles de Montmirail, nyplantede man talrige vinmarker på bjergsiderne.

Gigondas fik sin egen appellation den 6. januar 1971, indtil da var det en Villages kommune. I øvrigt som den første landsby. Indtil da var Gigondas blot en af mange mindre kommuner i det sydlige Rhône. Det er stort set kun rødvine, der laves, samt en smule rosévin. Hvidvine er ikke tilladt. Grenache dominerer (min. 50%) og udgør typisk 60-80% af blandingen. Men for 30-40 år siden var det ikke unormalt, at grenache udgjorde over 90%. Der er dog en tendens til en øget mængde af syrah og mourvèdre, især fordi grenache har problemer med modningen i køligere år.

Mange sammenligner Gigondas med Châteauneuf-du-Pape, og der er da også mange ligheder. Druerne og vinificeringen er den samme, men Gigondas har et køligere mikroklima end Châteauneuf-du-Pape og høster normalt et par uger senere. Selvom det ikke lyder af meget, kan det være fatalt i de år, hvor vejret er særligt ugunstigt. Til gengæld er klimaet mere stabilt og solrigt her. Det skyldes placeringen mod øst, som beskytter området bedre mod nedbør og vind.

Gigondas kan opdeles i tre sektorer. Længst mod vest findes et fladt stykke med det varmeste mikroklima. Her er jordbunden præget af grus og ler. Det resulterer i områdets mest robuste og kraftfulde vine. Længere mod øst støder vi på de laveste terrasser kaldet Dentelles Mountrans. Her er jordbunden i højere grad præget af sand og grus og mindre af ler. Længst mod øst kommer de højeste skråninger, der ligger i ca. 500 meters højde, der giver det mest kølige mikroklima. Jordbunden her består mest af limsten og sten. I alle tre områder, produceres der store og flotte vine, men stilen varierer. Højden betyder også, at høsten sker over mange uger, da modningen sker 5-6 uger senere på de højest beliggende marker. Det betyder, at man ind imellem først kan høste der i starten af november.

En Gigondas er normalt en kraftfuld vin i en rustik stil. Den varierer mindre i stil end en Châteauneuf-du-Pape. De fleste vine udvikler sig i 5-7 år og kan i gode år lagre i 15 år. 2015-vinene viste sig ikke overraskende som særdeles gode, men også 2016 er bestemt vine, man bør holde øje med. Og markant bedre end 2014, som vi testede her i bladet for et år siden, og som generelt skuffede en del.

Duften er præget af garrigue, jord, peber og sorte bær. En maskulin vin vil nogen sige, hvis den er lavet efter klassisk forbillede. Som så mange andre steder, kan man tale om klassisk og modernistisk Gigondas. Den moderne stil er supermarkedsstilen, der er let, rund, blød og frugtig. En vin uden kanter, der kan drikkes direkte fra hylden. Den klassiske stil er derimod muskuløs med fuld krop, der som ung kan virke lidt kantet, men over tid bliver kanterne slebet af. Kvaliteten er stigende år efter år. Men der er desværre stadig en meget stor del, som blot stræber efter at lave stabile konsumvine i gamle og umoderne vinkældre. De bedste producenter laver vin på moderne udstyr og lader vinen lagre på egefade.

8 gode vine fra Gigondas

Pierre Amadieu Le Pas de L’Aigle 2012. 93

Erik Sørensen Vin | 220 kr. tilbudspris

Flot krydret næse. Fyldig og velbalanceret. Bløde tanniner. Let rustik, men det klæder vinen. Pæn afslutning.

Domaine Brusset Gigondas "Les Hauts de Montmirail" 2016. 95

Sigurd Muller Vin | 240 kr.

50% grenache, 25% syrah og 25% mourvèdre. Intense, parfumerede noter. Brombær, hindbær, lakrids, peber og krydderier i smagen. Yderst flot og vellavet vin.

Santa Duc Hautes Garrique 2015. 95

Bichel | 400 kr.

Fra gamle vinstokke på enkeltmarken Hautes Garrique. En yderst kraftig vin med masser af pebernoter. Stadig en del tannin men flot koncentration og længde. En topvin!

Domaine de la Bouïssière Gigondas Le Font de Tonin 2016. 97

Jysk Vin | 304 kr.

85% grenache, 15% mouvedre. Komplet vin på trods af høj alkohol. Yderst intens og så utroligt velbalanceret. Noget af det bedste jeg har smagt fra området.

Saint Cosme Gigondas Le Claux 2016. 95

Lars Bjørn Vin | 799 kr.

100% grenache fra enkeltmarken Le Claux, som primært er ler med limsten. Yderst flot vin med brombær, kirsebær, rødt kød og blomster i smagen. Stor kompleksitet.

Saint Cosme Gigondas 2016. 91

Lars Bjørn Vin | 399 kr.

Basisvinen fra Saint Cosme, men hvilken flot vin. Kirsebær, chokolade, lakrids og peber i smagen. Saftig og vellavet vin med en pæn syre. Lang, krydret afslutning.

Domaine des Bosquets Gigondas 2015. 94

Philipson Wine | 150 kr. tilbudspris

70% grenache, 20% syrah og resten mourvèdre og cinsault. Kærnemælk og krydderier i duften. Intens i smagen med masser af sorte bær, lakrids, peber og strejf af vanilje. Masser af lag og en flot lavet vin med en lang, krydret afslutning.

Domaine du Cayron Gigondas 2015. 92

Philipson Wine | 170 kr. Tilbudspris

Intenst krydret i duften. Masser af sorte bær, fennikel og peber i smagen. Vellavet flot vin med en krydret, lang afslutning.

Kom til stor Whisky & Rom festival 26+27 oktober

Kom til stor Tysk vinfestival d. 25 oktober - læs mere her.