Glemt whisky fad købt for 40.000 kr. er nu solgt for 8 mio.

Et whisky-fad der blev købt for 34 år siden for 40.000 kr. og lå i et hjørne hos Macallan i Speyside er nu blevet solgt for 8 mio. kr. på auktion. Fadet blev fyldt i 1988. men den oprindelige ejer havde glemt alt om fadet da destilleriet henvendte sig til ham. Nu er han millionær, da fadet blev solgt for 8 mio. kr.

Når det flaskes vil der være omkring 534 flasker, hvilket så svarer til 15.000 kr. pr. flaske