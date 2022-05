Græsk vin vokser

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

2021 var et svært år for vinproducenter rundt omkring i Europa og man regnede med et fald på 13% i EU og hele 25% i Grækenland. Nu er de egentlige tal kommet og til stor overraskelse voksede produktionen af vin med over 8% i Grækenland. I alt høstede man omkring 250 mio. kg. Heraf var omkring 17% vin klassificeret (IPG). Væksten skyldes især antallet af nye vinhuse som er steget samt ikke mindst bedre kontrol og statistik.

En stor del af vinene nydes især af turister der besøger det populære land. Men også græske vine på lokale druer som assyrtiko og xinomavro skaber stor interesse rundt omkring i verden. Væksten i eksporten af vin er da også vokset med over 20% det seneste år.