Grundstenen i verdens mest solgt whisky

Kører man mod nord fra Inverness, kommer man til den lille kystby Brora, kendt især for sine to destillerier Clynelish og Brora. Det sidste lukkede for 30 år siden men er på vej til at genåbne i slutningen af 2020.

Clynelish blev grundlagt i 1819 af Marquis of Stafford, der efter at have giftet sig ind i Sutherland-familien blev den første hertug af Sutherland. Destilleriet var oprindeligt bygget for at fjerne en del af den illegale spiritus, der blev hjemmebrændt på det tidspunkt. Man skal huske på, at mange døde og blev blinde af hjemmebrændt spiritus på den tid. Men det var svært, for den whisky, som blev produceret på Clynelish, var i en dårlig kvalitet og dermed svært at sælge. For hvorfor købe en dårlig, dyr whisky, når man kunne få en billigere, som smagte lige så dårligt? Så man valgte derfor at sælge til John Matheson i 1826. Han fik styr på produktionen og solgte i 1896 til James Ainslie & Heilbron, et Glasgow-baseret blendingfirma. På dette tidspunkt var Clynelish anerkendt blandt de absolut bedste single malt whiskyer, og Harper Wine & Spirits skrev i 1896, at Clynelish var den dyreste single malt, og at stort set hele produktionen gik til single malts.

Senere, i 1916, fik John Walker øje på destilleriet og begyndte at bruge det i sine blends. Og sådan blev det en grundsten i Johnnie Walkers mange forskellige blends. Destilleriet blev renoveret i starten af 1900-tallet og fortsatte indtil 1931, hvor det kortvarigt blev lukket i otte år.

I 1967 begyndte man på opførelsen af et nyt destilleri, som man kaldte Clynelish 2, beliggende lige over for vejen fra det oprindelige Clynelish. Grunden til det nye destilleri var især behovet for mere røget whisky, da der var vandproblemer på Islay, hvor en stor del af den røgede whisky kom fra Caol Ila.

Det nye destilleri blev færdiggjort et år senere, og det tidligere Clynelish-destilleri blev omdøbt til Brora i 1969. Navnet stammer fra den gamle norrøne sprog, hvor ‘Bru’r aa’ betyder ‘broen-floden’.

I 1983 besluttede ejerne Scottish Malt Distillers at lukke Brora og videreføre Clynelish som en væsentlig brik af især Johnnie Walker Gold Label. Brora fik altså kun 15 år på bagen, inden man lukkede det. Men i 2017 besluttede Diageo dog at genåbne Brora, som p.t. er i gang med en større renovering og vil åbne i slutningen af 2020.

Det er Dr. Beveridge, som er masterblender, og som har stået bag Johnnie Walker i 40 år nu; og det er velkendt, at han især værdsætter Clynelish og Talisker som hovedelementer i de bedre blends.

Der benyttes udelukkende skotsk malt, og vandet kommer fra Clynemilton Byrne. Det løber igennem en del tørv på vejen, hvilket gør, at man godt kan fornemme en smule røg, især i duften, omend malten er helt uden peat.

Destilleriet har et 12.5 tons mæskningskar, 10 gæringskar primært lavet i træ. Tre kedelsæt med udsigt ned til Brora by og Nordsøen. I øvrigt med en spiritus kedel med en større volumen end wash kedlen, hvilket er meget usædvanligt.

I 2002 frigav Clynelish sin første officielle single malt, hvilket var en 14-års. Senest blev der i 2010 lanceret en 12-års som en del af serien ‘Friends of the Classic Malts’. I dag er den 14-års og Destillers Edition eneste faste single malts, resten går ind i Johnnie Walker.

I forbindelse med åbningen af Brora er et nyt besøgscenter under opførelse.

Clynelish 14 års

46% | Diageo | 389 kr.

Lys, med noter af lyng og bivoks i duften. I smagen honning og malt. Flot balance og pakket ind i en medium-fyldig, olieret mundfølelse. 90

Clynelish Destillers Edition

48% | Diageo | ca. 600 kr. kan kun købes på destilleriet

Lagret på bourbon-fade. Masser af vanilje og citrus i smagen. Ung i udtrykket, og den høje alkohol fornemmes. En spændende og intens oplevelse. 91

Clynelish 1995 (Wemyss Malts)

46% | ca. 1500 kr.

Enkelt hogshead bourbon-fad aftapning. Lys og meget blød og elegant. Hvid peber og saltede noter i duften. En smule røg, peber, krydderier og vanilje i smagen. Tør og pæn afslutning. 94

Brora

Brora destilleriet åbnede i 1969 med fokus på røget whisky. Det blev dog lukket igen i 1983. I slutningen af 2020 genåbner destilleriet efter en større renovering. Men man skal ikke forvente at kunne smage de nye dråber fra Brora før i 2030.

