Galicien kan med rette kaldes “Det Grønne Spanien”. Landskabet markerer sig med bjerge og skove, en frodig og grøn natur, der står i skarp kontrast til de brune, afsvedne sletter i resten af Spanien. Den store forskel bunder i klimaet, for her er

køligt og vådt sammenlignet med resten af landet, og det betyder, at vinene også er meget anderledes. Og kun ganske få kommer på besøg i denne udkant af Spanien, og det er synd, for her er frodigt og utrolig smukt. Men det er nu heller ikke helt let at komme hertil. Det hurtigste er at flyve til Madrid og køre de 4-5 timer op til Galicien.

Det er primært hvidvinene, der dominerer, selv om der i de senere år er dukket flere og flere rødvine op. De mest anerkendte er sprøde, enkle vine, typisk på albariño eller godello, men der dyrkes flere lokale druer, og på den røde side er mencía for alvor begyndt at gøre sit indtog.

Galicien inddeles i provinserne La Coruña, Lugo, Ourense og Pontevedra, alle med hovedbyer af samme navn. Regionshovedstaden er Santiago de Compostela i La Coruña. Mest kendt for sin domkirke, som er målet for pilgrimsruten, som starter i Frankrig og går igennem hele det nordlige Spanien, også bedre kendt som Caminoen.

Allerede siden 1800-tallet har der været bestræbelser i gang for at opnå øget selvstændighed, og resultatet blev da også, at man i 1981 fik selvstyre i Galicien. Galicisk, eller galego, er et iberoromansk sprog, der tales af cirka 80 procent i regionen. Tosprogethed er udbredt, men især den yngre del af befolkningen i byerne

foretrækker spansk.

Valdeorras

Længst mod øst på grænsen til Castilla y León finder man Valdeorras. Valdeorras gennemskæres af floden Sil. Det er et bjergrigt område, og ned til floden ligger vinmarker med både grønne og røde druer. Vestligst i Valdeorras, inde i Bibeidalen, ser man yderst stejle vinmarker med gamle stokke. Marker, som er så stejle, at de er konstrueret som terrasser, og midt gennem markerne går pilgrimsruten Caminoen.

Området var det første, hvor der blev dyrket vin i Galicien. Her fandt romerne guld, og siden gik de i gang med at plante vin. Dalen kaldes derfor også Gulddalen, og Valdeorras betyder da også “dalen af guld”. I 1977 fik man så DO-status, og ligeledes i 1970’erne fik godello-druen sin renæssance her, og i dag udgør den sammen med mencía grundstammen af druer. Men mange druer er derudover godkendt såsom de grønne doña blanca og palomino samt de røde merenzao, sousón, albarello, tempranillo, grao negro, negreda og garnacha tintorera.

Godello

Godellos primære hjem er netop i Valdeorras, men man finder den også andre steder i Galicien, senest en del i Bierzo. Derudover finder man den i Portugal, hvor den i Douro kendes under navnet gouveio. Man troede oprindeligt, at den kom fra Madeira i Portugal, men dna-analyse har vist, at dette ikke er tilfældet. Druen har i mange år haft det svært, men efter at en række af Spaniens mest anerkendte vinmagere er begyndt at benytte druen i deres vine, ser druen fremgang igen. Godello er små, hårde druer med en syrerig most. Det giver en forholdsvist fyldig og intens vin, som kan håndtere fadlagring, men hvor især modning på gærresterne (sur lie) giver komplekse, spændende vine.

Klimaet og jordbunden

Da Valdeorras ligger lidt inde i landet, er det beskyttet af bjergene, og klimaet er derfor mere varmt og tørt end i resten af Galicien. Lokalt sammenligner man klimaet med et middelhavsklima. Der er dog stadig en del nedbør, og det er ikke ualmindeligt, at der falder 850-1150 mm årligt. Største udfordringer er frost om foråret og hagl om sommeren.

Markerne ligger inde i dalen, og jordbunden er præget af løs lerjord med en del kalksten. Der findes steder med en ret stenet jordbund, men også terrasser ned mod floden, hvor der er en del mindre, runde sten i jorden, som holder på varmen om natten. Vinmarkerne er sydvendte og ligger typisk i 240-320 meters højde. Der findes marker i op til 800 meters højde. Blandt andet i Bibei-dalen, hvor en række af de bedste producenter laver meget kølige vine på bl.a. mencía. Vinmagere som Telmo Rodriguez samt de to venner Curro Barreño og Jesús Olivares.

Stokkene er som oftest plantet som buskvine, men man ser mange forskellige opbindingssystemer, og mange af vinstokkene er gamle, helt op til 100 år gamle.

Klassifikationen

Som i mange af de andre mindre områder er klassifikationen forholdsvist simpel. Det er mest et spørgsmål om geografi, hvilke druer der benyttes samt høstudbyttet.

Der findes tre klassifikationer på hvidvinene:

Valdeorras Godello, hvor 100% skal være godello

Valdeorras Noble Grape, som skal indeholde 85% af en given drue

Valdeorras White, som kan indeholde godkendte druer i blend

Tilsvarende på rødvinene:

Valdeorras Mencía, hvor 100% skal være mencía

Valdeorras Noble Grape, som skal indeholde 85% af en given drue

Valdeorras Red, som kan indeholde godkendte druer i blend

Høstudbyttet må aldrig overstige 10.000 kg per hektar.

Derudover kan der laves mousserende vine men kun på godello og ved brug af den traditionelle metode. Endeligt søde vine på alle røde druer samt godello.

Hvis der benyttes fade, kan man endvidere klassificere vine som Barrica, Crianza eller Gran Reserva.

Hovedbyen er A Rúa, som er en mindre by beliggende ved floden. Her finder man hovedparten af vinhusene, da det er let at transportere vinen ud af området fra byen.

Det er et forholdsvis lille område, men med en kolossal vækst i vinproduktionen. Det er stadig primært til det spanske marked, men der er ingen tvivl om, at der ikke går lang tid, før vi ser flere vine herfra også i Danmark. For kvaliteten er forbavsende høj som de anbefalede vine også vil vise. I de senere år er området især blevet kendt for at huse Spaniens måske bedste hvidvin, As Sortes på godello-druen fra Rafael Palacios; og netop Rafael har en stor aktie i, at vi i dag har øjnene rettet mod området.

Ud over Palacios og Telmo Rodriguez er det værd at holde øje med Valdesil, hvor Pedrouzos-familien gennem flere år har haft et ganske stabilt højt niveau; projektet Fedellos do Couto samt ikke mindst Bodega Viña Somoza, som de seneste år har fået stor opmærksomhed og tårnhøje ratings på deres vine.



Et par gode producenter

Rafael Palacios – Sigurd Müller Vinhandel

Rafael er født og opvokset i Rioja. Han er ud af en børneflok på ni, og hans forældre var ejere af den respekterede vingård Palacios Remondo. Han er bror til Álvaro Palacios, så vintalenterne lever i dén grad i familien. Også nevøen Ricardo er en af banebryderne i Bierzo. Rafael tog som sin bror til Bordeaux og uddannede sig til ønolog. Efter endt uddannelse tog han tilbage til forældrenes gård og fik ansvaret for hvidvinene, som han gennem lang tid havde fået en forkærlighed for. I 2002, da Álvaro havde overtaget ansvaret for forældrenes gård, besluttede Rafael at ville udvikle sin egen. Gennem rejser i Valdeorras havde han bemærket, at der oppe i bjergene var flere små “pletter”, som var beplantet med den oprindelige og lokale godello-drue. Druerne var af en helt speciel kvalitet, der bare kaldte på at blive behandlet ordentligt. Derfor grundlagde han i 2004 bodegaen og påbegyndte produktionen af hvidvinen As Sortes, der allerede i første årgang blev udråbt til en af landets bedste. I dag ejer Rafael 21 hektarer fordelt på 26 forskellige marker. De fleste i Bibei-dalen med de stejle vinmarker. Her vokser vinene på terrasser i 600-720 meters højde. As Sortes har nu fået en storebror, som kun laves i gode årgange: O Sorte samt en lillebror, Louro. De to førstnævnte vine har nu gennem flere år været kåret som Spaniens bedste hvidvine, men der er flere på vej, som potentielt kan true denne position fremover.

Telmo Rodriguez — Philipson Wine

Telmo Rodriguez er søn af familien bag Rioja-bodegaen Remelluri og er opvokset på gården i Rioja. Efter sin uddannelse i Bordeaux tog han blandt andet til Petrus i Pomerol, Guigal i Rhône, Cos d’Estournel i Saint-Estèphe og Dominus i Californien. I 1994 besluttede Telmo at forlade sin barndomsgård for at starte sin egen virksomhed. En virksomhed, hvor han laver vin i øst-, vest-, nord- og syd-Spanien med en “outsiders” indgangsvinkel: Det er lige meget, hvordan man plejer at gøre, og hvordan man mener, at vinen fra et bestemt distrikt skal smage. Denne tilgang har været yderst succesfuld, og Telmo blev blandt andet kåret til årets vinmager 2002 i Guía Peñín. I dag er han en af de mest respekterede personer i vinbranchen i Spanien. Ofte omtales han også som de spanske vinmageres “enfant terrible” — klassens frække dreng. Hans erklærede mål er at lave kvalitetsvine med udgangspunkt i det klassiske fra hvert område, han kaster sig over. Telmo opererer så vidt muligt efter økologiske og biodynamiske retningslinjer, og hans vine fremstilles derfor uden brug af kunstgødning, herbicider eller pesticider. I 2010 vendte Telmo tilbage til Remelluri, som han i dag driver med sin søster, men han bor stadig i Madrid, hvor han styrer sine mange aktiviteter med sin gode ven Pablo Eguzkiza. I Valdeorres er det især As Caborcas og O Diviso, begge rødvine fra små plots oppe i bjergene i Bibei-dalen.

10 gode vine fra Valdeorras

Rafael Palacios As Sortes 2019 95

Sigurd Müller Vinhandel | 375 kr.

Fra 12 forskellige marker med 40-60 år gamle stokke. Gæres på store franske egetræsfoudres. Lagres syv måneder på 500-liters franske fade (20% nye). Masser af citrus i duften. Flot og ren i smagen med fersken, melon og florale noter. Flot dybde og masser af kompleksitet. Imponerende flot vin. Alk.: 14%

Telmo Rodriguez As Caborcas 2015 95

Philipson Wine | 365 kr.

Fra ældre plot med 70 år gamle stokke. En flot og let urtet rødvin til den kølige side. Masser af violer, ribs, hindbær og mørke krydderier i smagen. Flot struktur med en lang, vedvarende afslutning. Alk.: 13,5%

Bodega Viña Somoza Ededia 2019

Valuewine | 299 kr.

Fra 0,35 hektar enkeltmark. Masser af vanilje fra fadet. Yderst flot integreret med fersken, gule æbler og vanilje i smagen. Dette er stort! Alc.: 13,5% 94

Casa Rojo Godello The Orange Republic 2018 93

Husted Vin | 219 kr.

Sur lie seks måneder på ståltanke. Masser af fersken og melon i næsen. Fyldig og yderst vellavet godello med masser af stenfrugt, især mango og abrikos. Flot dybde og længde. Alk.: 13%

Valdesil Godello Asadoira 2018 93

Ukendt | xx kr.

Fra en enkeltmark med en del flint i jordbunden. Granatæble i duften. Fyldig og yderst velbalanceret vin med melon, fersken og mineralske noter i smagen. Meget elegant og lang i smagen. Alk.: 13%

Bodega Viña Somoza Via XVIII 2019

Valuewine | 169 kr.

Blend af mencia, garnache tintorera og mouraton. 30% stilke. Let parfumeret i duften med urter, boysenbær, blåbær og krydderier. En let og krydret vin med en fin lang afslutning. Alc.: 13% 92

Fedellos do Couto As Xaras 2019 92

Tekstur-vin.com | 165 kr.

Fra marker på grænsen mellem Valdeorras og Ribera Sacra. Lys og meget let mencía. Ribs og skovbær i duften. Medium koncentration men med fine, elegante røde bærnoter, urter, vilde blomster i smagen. Meget køligt udtryk. Spændende vin. Alk.: 12,5%

Franck Massard Audacia Godello 2015 91

Estrup & Udsen | 125 kr.

Franck Massard er belgier og laver vin primært i Katalonien men senest også en hvidvin i Valdeorras. Masser af stenfrugt i næsen. En fyldig og vellavet vin med meget ren og stringent frugtdomineret af fersken, melon og gærnoter. Modnet på gærresterne ni måneder på stålfade. Flot, lang og frugtig afslutning. Alk.: 14,5%

Telmo Rodriguez Gaba do Xil Mencia 2015. 90

Philipson Wine | 90 kr.

Frugtig næse. Meget ligefrem og imødekommende med masser af røde bær, lakrids og roser i smagen. Blød og rund med en fin, frugtig afslutning. Alk.: 13%

Pagos del Galir Godello 2018. 89

Strandgaarden | 99 kr.

Melon i duften. Medium koncentration. Fint balanceret vin med masser af gule æbler, limefrugt og blomster i smagen. Pæn, frugtig afslutning. Alk.: 13,5%

Bodega Viña Somoza Neno 2019

Modent på stål og brugte fade. Pæn fylde, umiddelbar frugtig med licchi, gule æbler og blomsternoter. Ganske flot ligefrem vin. Alc.: 13,5% 90

Bodega Viña Somoza AS 2 Ladeiras 2019

Fermenteret og modnet på både små og større egetræsfade. Flot mineralsk næse. Gule æbler, bi-voks, flint og strejf vanilje. Flot struktur og lang afslutning. Alc.: 13,5% 92

Bodega Viña Somoza O Tesouro 2019

Forholdsvis lys vin på albarello druen. I dette tilfælde fra en lille plot. 90% stilke og masser af urtede noter, ribs, jordbær og krydderier. Spændende atypisk vin i en kølig, let og meget urtet/krydret og meget saftig stil. Alc.: 12,5%. 93

Bodega Viña Somoza Taté 2019

Fra 70 år gl. stokke. Blend af forskellige druer. Lidt parfumeret med vilde røde bær i duften. Flot struktur, let i struktur med boysenbær, peber og vanilje. Spændende dyb vin med en flot lang afslutning. Alc.: 13% 94