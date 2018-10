Guldmedaljer til dansk whisky

Køges whisky blev flot præmieret i den prestigefyldte spiritus-konkurrence Stockholm beer and whisky. Et stort internationalt felt af spiritus-produkter blev blindsmagt af et ekspertpanel i Stockholm, da byen i sidste weekend var rammen om den internationale anerkendte whisky konkurrence. Udover den en guldmedalje til Braunstein Edition no. 10, var der en bronzemedalje til whiskyen Braunstein Library collection 18:1.

“Vi betragter sådan en medaljehøst som et meget stort klap på skulderen. Alle kan lide at blive rost, og det kan vi også,” siger Michael Braunstein. ”Det gode ved konkurrencen i Stockholm er, at produkterne blindsmages, hvilket svarer til, at alle spiller på den samme bane. Når vi samtidig er i konkurrence med hele den underskov af mikrodestillerier, som verden har at byde på, så betyder medaljerne virkelig meget for os.”

Teamet fra Braunstein har tidligere vundet medaljer i flere internationale konkurrencer.

