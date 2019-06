Hagl ødelægger vinmarker i Frankrig og Schweiz

Det var et voldsomt uvejr som ramte Crozes-Hermitage og St Joseph i Rhonedalen, Savoie samt vinområder i Schweiz. Det vurderes der er skader for adskillige millioner kroner selvom det er for tidligt at kunne opgøre beløbet præcist. Selve haglstormen varede kun 15-20 min men med hagl på størrelse med tennisbolde og vinde over 100 km i timen skete der stor skade på vinstokkene.

Især gik det ud over marker i Crozes-Hermitage og man frygter, at over halvdelen af stokkene kan have lidt skade. Især markerne omkring byerne La Roche-de-Glun og Beaumont-Monteux blev hårdt ramt. Også på den anden side af floden i St. Joseph især omkring Mauves blev flere vinmarker ramt. Det ser dog ud til at hverken Cornas, Hermitage og St. Peray blev ramt.

Skaderne vurderes til at koste adskillige millioner kroner og det er ikke kun høsten i år som bliver ramt men også i 2020 da flere vinstokke fik skader som også vil påvirke planterne næste år.

Haglene var endvidere så store at også vinduer gik itu, biler og bygninger fik skader. Især omkring Romans-sur-Isere hvor uvejret vurderes at have haft sit epicenter.

