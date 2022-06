Han er Danmarks bedste bartender

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks spiritusmagasin Whisky& og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Mandag den 13. juni blev den nordiske finale i bartenderkonkurrencen World Class afholdt på Moltkes Palæ i centrum af København. Det var bartenderen Mathias Klausen Broksø, som løb af med sejren på baggrund af en række cocktails inspireret af gastronomiens verden. Den globale finale finder sted 12.-15. september i Sydney. Her skal Mathias dyste mod verdens bedste bartendere om førstepladsen i konkurrencen og titlen som verdens bedste bartender.

Solen kiggede sporadisk frem på den københavnske sommerhimmel i mandags, hvor scenen var sat på Moltkes Palæ i anledning af, at Nordens bartenderelite tørnede sammen for at konkurrere om titlen som regionens bedste bartender. Samtidig skulle hvert enkelt land finde en national vinder.

I dette års udgave af den nordiske World Class-finale stod deltagerne blandt andet overfor en konkurrence, hvor omdrejningspunktet var blindsmagning og viden, en konkurrence, hvor de med 300 kroner på lommen skulle købe ingredienser ind til en Don Julio-cocktail i Torvehallerne, en konkurrence, der hed The Raconteur, hvor de skulle mixe en cocktail med Talisker 10 eller Singleton på baggrund af fire historiske figurer fra Skotland. Og til sidst en konkurrence, der hed Gettin´ Fizzy With It, hvor opgaven bestod i at skabe en cocktail med Johnnie Walker i highball-glas. Da de tre landes vindere var fundet, mødtes de til en sidste udfordring om det nordiske mesterskab, The Showdown, hvor hver bartender skulle lave seks cocktails efter eget valg ud fra en liste på 24 klassiske cocktails. Her var bedømmelseskriterierne hurtighed og evnen til at underholde sine gæster. Da den sidste cocktail var langet over bardisken, stod Liisa Lindroos fra Finland tilbage som nordisk vinder. Hun arbejder normalt på Bar Bardem i Helsinki.

Den danske mester blev som sagt Mathias Klausen Broksø. Han er normalt inspireret af madens og gastronomiens verden og har en mission om at gå mere omsorgsfuldt og nysgerrigt til råvarerne. Hans cocktail fra konkurrencen Gettin´ Fizzy With It var udviklet på en te, lavet af figenblade fra families sommerhus på Bornholm. Figenblad-teen var klaret den med en hø-crème-anglaise og cocktailen hed Black Leaves.

World Class er ​​en af verdens førende og mest prestigefyldte bartenderkonkurrence, hvor deltagerne ud fra skiftende rammer og regler dyster på både tekniske færdigheder, viden, evnen til at fortælle en god historie og charme generelt. I år bestod den juryen i den nordiske finale blandt andet af svenske Johan Evers, der selv er tidligere World Class Global-finalist fra 2016 og nu medejer af cocktailbaren Gemma i Stockholm, som i 2020 vandt Bartenders Choice Awards i kategorien Best Cocktail Bar. Også danske Hardeep Rehal sad med ved dommerbordet. Han vandt selv en fjerdeplads i World Class Global sidste år.