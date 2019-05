Hawke’s Bay – sydens svar på det nordlige Rhône

Vi ser nærmere på et af de interessante vinområder i New Zealand

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide - klik her for at læse mere.

Hawke’s Bay finder man midt på nordøen mod øst, og det er en af New Zealands ældste vinregioner. Mere præcist 360 km syd for Auckland og 300 km nord for Marlborough. Området er New Zealands næststørste vinområde og er blandt de områder, som modtager flest solskinstimer. Her er generelt varmere end i Bourgogne, og det minder klimatisk mere om Bordeaux. Derfor er der generelt meget fokus på chardonnay samt merlot og cabernet sauvignon. Og senest er området blevet anerkendt for sine syrah vine. De fleste vinmarker ligger kun 15 km fra havet, hvilket betyder, at kombinationen mellem det varmere klima og de køligere briser er ideelt for de røde Bordeaux-sorter. Omvendt er der lidt for varmt til pinot noir.

Helt tilbage i 1851 så de første pionerer områdets vinmæssige potentiale, og efter mange årtiers eksperimenter blev vinhuse som Mission Estate, Te Mata Estate, Vidal Estate, McDonald’s Winery og Esk Valley Winery grundlagt i 1920’erne. Stilmæssigt var det dog sødere vine og oxiderede vine, der blev lavet på det tidspunkt. Først omkring 1980 så man den type vine, vi i dag møder i bugten.

Hawke’s Bay er et stort floddelta, som tidligere stort set kun bestod af vand. Vandet trak sig tilbage, og forskellige jordbundsforhold blev skabt. Derfor varierer jordbunden meget, så det er svært at give et entydigt billede af vinene. Senest større ændring i landskabet skete, da et større jordskælv ramte i 1931, hvilket flyttede floder og skabte massive skader på bygninger etc.

Man finder vinmarker over det meste af dalen omkring de tre byer Napier, Hastings og Havelock North. Vinmarkerne er plantet både inde i landet, hvor man primært finder rødvinene, samt helt ude ved kysten, hvor de hvide dominerer. Enkelte vinmarker såsom Elephant Hills marker ligger så tæt på vandet, at der nærmest slår bølgeskvulp op på sauvignon blanc stokkene.

Kysten skaber et afkølet, maritimt klima og sammenholdt med en lav nedbørsmængde og magre, veldrænede jorde er her en solrig, lang, tør og varm vækstsæson, som er optimal til vindyrkning. Især de varmekrævende røde druer trives, selvom de stadig kun udgør lidt over en tredjedel af den samlede vinproduktion i området. Druerne modnes langsomt, og derved opnås modning samtidigt med, at syren bibeholdes. I dag finder man især rødvinene plantet inde i dalen på de fladere arealer og især i underområdet Gimblett Gravels, som de senere år er blevet anerkendt for sine rødvine.

Hawke’s Bay er i dag præget af mindre familieejede vinhuse, som hver producerer godt 250.000 flasker årligt. Det er ikke alverden i forhold til eksempelvis Marlborough, hvor husene generelt producerer væsentligt mere.

Den vigtigste druesort er chardonnay, som har overtaget sauvignon blancs hovedrolle i de senere år, og Hawke’s Bay er i den grad begyndt at udfordre den nordligere nabo fra Gisborne på chardonnay vinene. Vinene er meget burgundiske med brug af en del fad, men hvor frugten ikke er så tung som man finder den i andre oversøiske vinlande. Sauvignon blanc lykkes også pænt her, omend stilen er meget anderledes end den klassiske stil man kender fra New Zealand. Frugten er mere moden og eksotisk — en mere fyldig stil. De bedste kommer klart fra ude ved kysten eller lidt op i bakkerne, hvor de bedre holder på syren og dermed friskheden i vinene.

Kvalitetsmæssigt satser mange vinhuse dog på det klassiske Bordeaux blend. Med druer, som normalt modner pænt, skabes der vine, der i stilen er meget lig vinene fra Bordeaux i varmere årgange. Ofte har vinene en overvægt af merlot i forhold til cabernet sauvignon, da merlot har en tendens til at modne bedre hvert år. Elegante vine med en høj fenolisk modning og bløde, pæne tanniner. Vine, som sagtens kan lagres med fordel i 10-20 år. Senest er syrah blevet plantet mere og mere inde i dalen. Stilen kan sammenlignes med Crozes-Hermitage og Cornas med blomme og sort peber. De er elegante og ikke særligt tunge og efterlader ofte et lidt mineralsk og kødfuldt udtryk.

Kom til Spansk Vinfestival 13+14 september

14 fremragende vine fra Hawke’s Bay

Trinity Hill Homage 2016

Ukendt | ca. 700 kr.

25 år gamle stokke. Sorte bær i duften. Flot koncentration, dybde og kompleksitet. En anelse lukket pt. Pæn, stor længde. Elegant. 93

Elephant Hill Syrah Reserve 2016

Juuls | 329 kr.

Sort og tæt. Sorte bær, mørke krydderier, peber og vanilje i smagen. Flot fyldig og balanceret vin. Lang afslutning. 93

Mission Estate Jewelstone Syrah 2015

Suenson | 249 kr.

Krydret i næsen med sorte bær, peber, krydderier og vanilje i smagen. Lidt tørre tanniner men ellers en vellavet og pæn vin. Krydret afslutning. 90

Mission Hill Jewelstone Antoine 2015

Suenson | 249 kr.

Cabernet sauvignon og merlot. 20 måneders fadlagring. Intens i duften af solbær. Brombær, solbær, krydderier, tobak og vanilje i smagen. Tørt tanninbid. Klassisk Bordeaux blend, meget vellykket med en lang afslutning. 92

Elephant Hill Chardonnay Reserve 2016

Juuls | 329 kr.

Fermenteret på franske fade, heraf 25% nye. Flot fersken, vanilje og abrikos med brioche i smagen. Fyldig og meget flot vin. God længde. 93

Craggy Range Le Sol 2016

Philipson Wine | 450 kr. tilbudspris

En enkelt blok i Gimlett Gravel. 18 måneder på fad, delvist hele klaser. Sort med flot struktur og dybde. Kompleks med sorte bær, peber og krydderier. Velbalanceret med en lang, vedvarende afslutning. 94

Craggy Range Sophia 2016

Philipson Wine | 400 kr. tilbudspris

Næsten sort. Intense bærnoter. Solbær, brombær, lakrids, peber, tobak og vanilje. Flot koncentration og en flot, seriøs og krydret vin. Lang afslutning. Man tænker umiddelbart Bordeaux i en høj klasse! 94

Te Mata Bullnose Syrah 2016

Laudrup Vin | 300 kr. tilbudspris

Forrygende næse. Masser af røde bærnoter, sort peber og krydderier i smagen. Yderst vellavet. En flot vin med en lang, frugtig afslutning. 93

Te Mata Coleraine 2015

Laudrup Vin | 626 kr. tilbudspris

54% cabernet sauvignon, 36% merlot og 10% cabernet franc. Violer og sort peber i næsen. Kølig og intens Bordeaux blend med solbær, blåbær, tobak, krydderier og vanilje. Flot integreret fad og en lang krydret afslutning. En stor vin! 94

Sileni Lodge Chardonnay 2017

Erik Sørensen Vin | 135 kr. tilbudspris

Vanilje og fersken i næsen. Ganske flot fadlagret chardonnay med tropiske frugtnoter, fersken og vanilje i smagen. Velintegreret med en pæn dybde. Krydret afslutning. Yderst flot køb. 90

Sacred Hill Deerstalkers Syrah 2010

Supervin | 320 kr. tilbudspris

Parfumeret i duften. Pæn intensitet med violer, blåbær og kølige krydderier i smagen. Fadet fornemmes men er velintegreret. Spændende og flot lavet vin. 91

Sacred Hill Riflemans Chardonnay 2016

Supervin | 499 kr. tilbudspris

I udtrykket som en stor hvid Bourgogne. Flot fadpræg, intens frugt og pæn syre. Yderst velbalanceret med masser af dybde og længde. 94

Sacred Hill Helmsman 2010

Supervin | 299 kr. Tilbudspris

Blend af primært cabernet sauvignon med cabernet franc og merlot. Moden i udtrykket med brombær, solbær, tobak, læder og vanilje. Kølig i udtrykket men pæn koncentration. Kan sagtens stå op mod mange cru classe vine fra Bordeaux. Lang krydret afslutning. 93

Sacred Hill Brokenstone 2010

Supervin | 299 kr. tilbudspris

Moden næse. Flot, modent kompotpræg med solbær, brombær, tobak, mokka og vanilje i smagen. Meget højrebreds-Bordeaux i udtrykket med en lang, flot afslutning. 93

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.