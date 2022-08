Her er de 10 mest vindrikkende lande

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Det er nye tal fra OIV, som har målt, hvor meget der drikkes rundt omkring i verden. I USA drikkes der i gennemsnit 13 liter per indbygger, hvilket dog overgås af mange andre lande inklusive Danmark. Men da der bor 258 mio. voksne i USA bliver det totale indtag af vin en del højere end Frankrig og Italien.

Selvom USA har taget føringen drikkes 48% af al vin i Europa. Alt i alt 23,6 mia. liter vin blev der drukket i 2021. Dette er en lille stigning fra 2020, men stadig en smule lavere end 2019 før pandemien.

Ifølge de seneste tal drikkes der i Danmark omkring 35 liter i gennemsnit per indbygger hvilket giver et forbrug lige under 170 mio. liter vin eller svarende til 230 mio. flasker vin. I Frankrig og Italien drikkes der omkring 46 liter årligt pr. indbygger mens tallet hos vores nabo i Tyskland er omkring 20 l.

De 10 mest vindrikkende lande

1. USA – 3.3 mia. liter

2. France – 2.5 mia. liter

3. Italien – 2.4 mia. liter

4. Tyskland – 2 mia. liter

5. Storbritannien – 1.3 mia. liter

6. Kina – 1 mia. liter

7. Rusland – 1 mia. liter

8. Spanien – 1 mia. liter

9. Argentina – 840 mio. liter

10. Australien – 590 mio. liter