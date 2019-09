Her er de bedste danske vine

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

I alt blev 314 vine bedømt i år med et stort antal guld og sølvmedaljer til uddeling. 2018 var en fantastisk sommer og kvaliteten af de danske unge vine på skuet var generelt pænt. Der blev i alt givet guldmedalje til 16 vine, sølvmedalje til 22 vine, bronzemedalje til 31 vine. Af de i alt 314 tilmeldte vine, var der en klar overvægt af de såkaldte unge druevine med i alt 235 vine, mens der var stort set lige mange ældre druevine og frugtvine og et mindre antal mjød.

Vindervinene i de enkelte kategorier blev som følger:

Årets vinmager (bedste vin på skuet) Lars Jacobsen, Røjle Vin - ”Rosé 2018”

Årets vinbonde (bedste unge vin på skuet) Lars Jacobsen, Røjle Vin - ”Rosé 2018”

Årets bedste ældre vin Sven Moesgaard, Skærsøgaard Vin - ”Skærsøgaard Hedvin”

Årets bedste frugtvin Søren Damgaard, Copenhagen Winery - ”Aroma”

Klassen for unge druevine Bedste mousserende vin: Sven Moesgaard, Skærsøgaard Vin - ”DONS (BOB) Cuvée Brut” Bedste hvid- og orangevin: Lillian & Kim F. Madsen, MODAVI - ”Solen” Bedste rosé: Lars Jacobsen, Røjle Vin - ”Rosé 2018” Bedste rødvin: Torkil Sørensen, Skovkrogens Vinlaug - ”Pinot” Bedste sød dessertvin: Flemming Højfeldt, Langå Søgård Vinlaug - ”White Ice” Bedste hedvin: Steen Werning Hansen, Kristianshæj Vin - ”Kristianshøj Sweet Intense”

Klassen for ældre druevine Bedste hvidvin: Jan Thrysøe, Guldbæk Vingård - ” 56º North - Solaris” Bedste rødvin: Kurt Lundkvist, Svenstrup Gods Vingård - ”Rondo 2014” Bedste sød dessertvin: Søren Lange Nielsen, Lønne Vingård - ”Sød dessertvin” Bedste hedvin: Sven Moesgaard, Skærsøgaard Vin - ”Skærsøgaard Hedvin”

Klassen for frugtvine Bedste traditionel cider: Jens Peter Bak, Nagelsbjerg Vin - ”Bøsserup Cox Orange” Bedste mousserende æblevin: Søren Damgaard, Copenhagen Winery - ”Aroma” Bedste mousserende frugtvin: Frantz Lundby, Andersen Winery - ”Elmsfeuer” Bedste øvrige frugtvinstyper: Atle Sivert Tærum, ”Hylleblomst m/stikkelsbær” Bedste isvin: Jens Skovgaard Pedersen, Cold Hand Winery - ”Malus Danica” Bedste Mjød: Bente Christensen, Honninghuset - ”Honninghusets Drageblod"

