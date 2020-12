Historisk høst i Ribera del Duero

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Man har afsluttet årets høst i Ribera del Duero med en samlet høst som overstiger 123 mio. kg druer. Dette på trods af vanskeligheder med især regn under høsten. Man var derfor tvunget til at holde flere pauser under høsten for at druerne kunne tørre op. Der var dog en del vind, hvilket hjalp med dette og man undgik derfor råd i druerne. Derfor ser kvaliteten ud til at være særdeles god.

Høsten er den tredjestørste efter 2016 høsten (133 mio. kg) samt 2018 (125 mio. kg). Langt hovedparten er tempranillo mens man høstede også godt 1,5 mio. grønne druer primært abillo. Ribera del Duero vedtog netop for et par år siden, at der nu kan produceres hvidvin på abillo under Ribera del Duero navnet.

Magasinet DinVinGuide Magasinet DinVinGuide udkommer 5 gange årligt med 100 sider med temaer, masser af test og spændende artikler. Læs mere her

Vin - og spiritus festivaler i 2021 i Pressen:

Franske Vindage 5+6 marts

Italiensk vinfestival 9+10 april - køb billet nu - klik her.

Tysk Vin 7 maj

Spansk Vinfestival 17+18 september

Whisky & Rom festival 29+30 oktober - køb billet nu - klik her.