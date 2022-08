Hitler vine sælges i stor stil

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

I Tyskland og Østrig er det ulovligt at have produkter, som bærer nazi-symboler. Netop den lov medførte for nogle år siden 6 måneders fængselsstraf til en østrigsk mand, som blev anholdt for at have 4 vinflasker med Hitler på etiketten. Flasker han havde købt i Italien hvor de sælges flere steder offentligt.

Maksimumstraffen, for at bryde loven omkring nazi-symboler i Tyskland er 3 års fængsel.

Det er den italienske vinbonde Alessandro Lunardelli, der laver og sælger vinene med Hitler og andre historiske folkemordere på etiketten.

Udvalget tæller også den tidligere fascistiske diktator Benito Mussolini og Sovjetunionens største bøddel Josef Stalin. Han begyndte salget af Hitler-vinen i 1995, og den bærer sloganet ‘Et folk, Et rige, En leder’ (One People, One Empire, One Leader).

Den tyske regering har flere gange henvendt sig til den italienske regering og kaldt etiketterne for ‘afskyvækkende og smagløse’ og spurgte, om der ikke kan gøres noget. Dog uden at der er sket noget.

Lunardelli udtaler at ‘Det bedste, der kunne ske for mit salg var, at vi blev sagsøgt’. Han afviser i øvrigt, at han og hans vine promoverer fascisme og nazisme.

Vinene findes blandt andet i stort antal i en række supermarkeder på de store italienske feriesteder, men er forbudte i både Tyskland og Østrig. I Jesola i Italien hævdes det desuden at specielt tyskere køber de kontroversielle vine.