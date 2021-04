Hjertet af den røgede whisky

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks spiritusmagasin Whisky& og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Ardbeg er måske det mest kendte af alle destillerierne på Islay: Især kendt for dets kraftige røg- og tørvesmag, der er kraftigere end de fleste andres, og flere af destilleriets aftapninger vurderes særdeles højt blandt whiskykendere.

Ardbeg ligger ikke langt fra det forladte Tallant-destilleri og ligger lidt ensomt i en lille bugt ud for sydkysten af Islay. Det var engang her, den ulovlige destillation fandt sted. Smuglerne benyttede sig af denne afsides beliggenhed, hvilket gav særligt gunstige betingelser for whiskyproduktion. På et tidspunkt kom tolderne dog og ødelagde bygninger og smuglernes destilleri. Destilleriet blev grundlagt i 1815 af en familie ved navn MacDougall, og i 1853 var det øens største. På det tidspunkt var det kendt som den mest røgede whisky, især fordi man ikke havde aftrækskanaler i tørreovnene. Men produktionen stoppede i 1981, hvorefter destilleribygningerne forfaldt. Imidlertid blev det, med den stigende interesse for whisky, genåbnet, da det blev opkøbt af Glenmorangie i 1997, og siden har det været et af de hastigst voksende mærker i verden.

På trods af det har Ardbeg gennem mange år haft øens næstmindste produktion efter Kilchoman. Det har nemlig kun en enkelt destillationskæde (bestående af et wash still og et spirit still, som kører 24/7/365). Men det var kritisk med så lille produktion, især fordi efterspørgslen har været betydeligt større end produktionen. Man besluttede derfor i 2018 at udvide, hvor man kan, med større lagermulighed for malten (60 til 120 tons), fem nye mashtuns og et nyt sæt kedler. Det skulle have stået færdigt i år, men grundet Covid-19 bliver det først færdigt i 2021. Totalt vil det forøge kapaciteten til 2,4 millioner liter årligt og dermed være på højde med Lagavulin og Bowmore. Hele produktionen skal dog stadig sælges som destilleriets egne single malts (hvor andre destillerier ofte sælger en del af produktionen til blended whisky).

Ardbegs vand kommer fra Loch Uigeadail, som betyder ”det mørke og mystiske sted” på gælisk. I 2003 brugte man netop denne inspiration til at lave en aftapning med dette navn. Ardbeg Uigeadail blev senere kåret som Jim Murrays 2009 World Whisky of the Year.

Senest er man begyndt at arbejde med en ny gær og lavere temperaturer i fermenteringen. Det betyder blandt andet en lavere alkohol i den wort, som senere destilleres. Desuden udvikles en række andre estere, som giver nye duft- og smagsindtryk. Det bliver spændende at se, hvorvidt det vil ændre stilen, når disse whiskyer frigives om 10 år.

Colin Gordon er netop tiltrådt som distillery manager efter Mickey Heads, som efter 13 år på destilleriet er gået på pension. Colin kommer fra Lagavulin Distillery som distillery manager. Mickey Heads fortsætter i øvrigt som formand for Ardbeg kommiteen, som er destilleriets officielle klub for Ardbeg-fans fra hele verden.

Whiskyerne fra Ardbeg er som nævnt uden tvivl blandt de mest røgede, men de er også elegante med strejf af lime, korn, salt og lanolin. Det er 10 års udgaven, som står for langt den største andel af salget, mens varianterne Uigeadail og Corryvreckan også har vundet indpas på markedet. Uigeadail er modnet på sherry- og bourbonfade og tappet cask strength. Corryvreckan er modnet på bourbon- og franske vinfade og aftappes også som cask strength. Den nyere An Oa er modnet på mange forskellige fade. I 2019 kom Traigh Bhan, som er en 19 års, og det er første gang i mange år, at Ardbeg lancerer en ny whisky med aldersangivelse. Batch 2 af denne er netop lanceret også i Danmark sammen med An Oa Ardbeg BBQ Smoker. I maj i år kom Wee Beastie, en ung (5 års) whisky. Ardbeg laver også den meget røgede Supernova, som indtil for nyligt var den mest røgede whisky i verden. Denne er yderst svær at få fat i men kan stort set altid købes på destilleriet.

Specialaftapninger:

Ardbeg Supernova

60,1% | 1100 kr. på destilleriet

Indtil for nyligt verdens mest røgede whisky. En kraftig og yderst røgfuld whisky med krydderier, malt, røg, tørv og småkager i smagen. Den høje alkohol fornemmes klart; men en spændende og stringent whisky for den øvede. 93

Ardbeg Galileio

49% | pris ukendt

Whisky lagret på bourbon- og marsalafade. En fyldig og nærmest frugtig whisky med dybe toner af frugt, peber, krydderier, røg, tørv, malt og vanilje. 95

Ardbeg Dark Cove

46,5% | 1699 kr.

Aftapning fra 2016. En mørk dram med intense røg- og tørvenoter i duften. I smagen frisk frugt med honning, tørrede frugter og vanilje efterfulgt af tørvenoter, røg og krydderier. Yderst velbalanceret med alkoholen og med en lang, vedvarende og let sødlig afslutning. På den ene side klassisk Ardbeg men alligevel med mere frugtige honningtoner, end jeg ellers forbinder den med. 94

Ardbeg 1814

Lavet i forbindelse med 200-års-jubilæet i 2014. Destilleret i 1974 og 1975. Herefter lagret 33 år på henholdsvis bourbon- og sherryfade. Herefter blended og otte år på glas inden frigivelse. Kun 400 flasker. Mørk i farven med kun diskrete røgtoner. Brunkage, krydderier, tørrede frugter og et let røgpræg i smagen. Yderst lang afslutning. Dette er unikt! 99

Ardbeg 21 år

46% | ca. 4500 kr.

Lagret på bourbonfade, de ældste fra omkring 1980. Netop frigivet på destilleriet. En blød og yderst balanceret dram, mørke toner, karamel, krydderier, julekage og røg. Lang, vedvarende afslutning. 97

