Høje priser på årets Hospices de Beaune auktion

Den kendte auktion Hospices de Beaune slog igen i år rekord med prisen pr. fad.

Der blev i årets udgave af Hospices de Beaune auktionen solgt for mere end 93 mio. kr. Det er en smule mindre end i 2020, men antallet af fade var også 50% lavere grundet en lille høst i 2021. Gennemsnitsprisen for et fad endte derfor i rekordhøje 262.000 kr. Det er den højeste gennemsnitspris for et fad nogensinde og 60% større end sidste år. Der kan aftappes 288 flasker fra et fad hvilket altså giver en gennemsnitspris på 910 kr. En pris uden skat, moms og avance!

I alt 362 rød- og hvidvinsfade samt 9 fade med spiritus var under hammeren i år.

Auktionens dyreste fad er altid La Pièce du Président ‘Præsidentens fad’. Fadet gik for en pris på 6 mio. kr. for et fad af Corton Renardes Grand Cru. Fadet blev købt af OenoGroup som er en vinimportør i London. I den almindelige auktion blev det dyreste et 456-liters fad med Bâtard-Montrachet Grand Cru ‘Cuvée Dames de Flandres’ som blev solgt for omkring 1,8 mio. kr.

Auktionen er vigtig for netop prissætningen af den nye årgang fra Bourgogne. Mange af de store negocianter benytter auktionen som pejlemærke for efterspørgslen og priserne. Man kan derfor som udgangspunkt godt forvente en prisstigning på 20-30% på 2021 årgangen når den i løbet af 2022 og 2023 frigives til salg.

Auktionen er et velgørenheds-arrangement og støtter en række lokale velgørenhedsorganisationer.