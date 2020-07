Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks whiskymagasin Whisky & Rom og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Oppe i det nordligste højland finder man Glenmorangie, i øvrigt næsten nabo med Balblair, og godt 20 minutter syd for destilleriet finder man The Dalmore. Destilleriet blev grundlagt i 1843 af brødrene William og John Mathesen. Oprindeligt var det en traditionel gård med navnet Morangie, hvor der blev dyrket korn, og hvor man havde dyr. Der gik dog rygter om, at der allerede i starten af det 1800-tallet blev brændt sprit, om end det ikke var officielt.

I 1849 var man klar til at destillere, i øvrigt som det første destilleri der opvarmede med damp og ikke kul. Allerede tidligt solgte man whiskyen til resten af Europa og ikke mindst til USA. Især salget til USA gik strygende, i hvert fald indtil forbudstiden kom, og man var tvunget til at lukke destilleriet i 1931 og frem til 1936. I 1918 overtog familien McDonals destilleriet og sidder på ejerskabet helt indtil 2005, hvor Glenmorangie destilleriet blevsolgt sammen med Ardbeg og Glen Moray for tre milliarder kroner til Louis Vuitton Moët Hennessey. Glen Moray blev dog senere solgt fra igen.

Hårdt vand

Man stoppede med egen maltning i 1997, og i dag får man malt lavet udelukkende på skotsk byg fra forskellige steder i Skotland. Vandet får man fra Tarlogie Spring og er kendt for at være blandt det hårdeste vand i Skotland. Det giver en anden stil og betyder, man ikke behøver fermentere så lang tid for at få den optimale wash.

Til forskel fra en række andre destillerier i det nordlige højland, fermenterer man i store mæskningskar af stål og ikke i træ. Det gør man for at få så ren og ligefrem en fermentering som muligt. De 12 kedler på destilleriet er meget høje, og man slås med Bruichladdich om at have de højeste i Skotland. Derfor kaldes det store kedelrum da også Højlandets Katedral.

Pionerer i fadlagring

Glenmorangie har altid været kendt som pionererne i forskellige fadfinishes: De var blandt de første, som benyttede brugte sauternes-, Tain L’Hermitage- og Cöte de Beaune-fade til at afrunde deres whiskyer. Det var især eksperimenter drevet af Dr. Bill Lumsden. Han startede i 1994 og introducerede hurtigt de tre nøglewhiskyer med finish på sherry-, madeira- og portvinsfade. Senere kom en serie, hvor whiskyerne var lagret i forskellige typer fade (Chinkapin, Missouri, Truffle, Burr). Dr. Bill Lumsden er ph.d. i blandt andet fermentering, så han har altid haft en stor interesse i gærens betydning. Senest har man lanceret Allta, som er lavet udelukkende med vildgær og modning små ni år.

Stilen med finish i forskellige fade er fortsat og er i dag kendetegnet for Glenmorangie. Man er endda gået så langt som til at købe en større skov i Ozark bjergene i Missouri, USA for at få ejerskab af en række egetræer. Og man har brug for meget træ, for der fyldes godt 1.000 fade om ugen, og på destilleriet finder man ikke mindre end 450.000 fade.

I modsætning til mange andre destillerier er produktionen udelukkende til single malt. Man sælger eller producerer ikke whisky til blends.

Udvidelsen og nyt sortiment

I 2009 brugte LVMH 45 millioner kroner på en større udvidelse, hvilket gav fire nye kedler, og kapaciteten blev så på seks millioner liter. En udvidelse, der var nødvendig, da whiskyerne nu er de tredjemest solgte single malt whiskyer i Storbritannien efter Glenfiddich og Glenlivet.

I 2007 ændrede man så sortimentet totalt og lancerede Lasanta (sherry-fad), Quinta Ruban (portvin) og Nectar d’Or (sauternes-fad). Derudover har man en 10 års og 18 års, Astar, som er cask strength samt Signet. Sidstnævnte, hvor en del er lavet på chokolademalt og lagret 10 år på bourbon og nye fade, inden de er blended med ældre Glenmorangie whiskyer op til 35 år gammel. Senest har man lanceret Allta som er lavet på vildgær.

På vej mod nye tider

Man er i øjeblikket i gang med en tilbygning, hvor der vil være plads til endnu et sæt kedler, mæskningskar og gæringskar. Selvom det officielt er for at øge kapaciteten, er der ikke tvivl om, at det også er en mulighed for i højere grad at kunne eksperimentere, bl.a. med røget whisky, som det er kompliceret at lave som en del af den normale produktion.

Whiskyer fra Glenmorangie:

Glenmorangie Original 10 års

40% | LVMH | 359 kr.

Lys og lidt diskret i næsen. Blød og rund i smagen med lette karamelnoter, vanilje og krydderier. Vellavet men måske en anelse for neutral. Krydret afslutning. 88

Glenmorangie The Quinta Ruban 14 års

46% | LVMH | x kr.

Afsluttet på portvinsfade. I farven et rødligt skær. Let sødlig portvin i næsen. I smagen mynte, chokolade, tørrede frugter, toffee og vanilje. Ikke specielt fyldig, velintegreret alkohol. Lang, krydret afslutning. 90

Glenmorangie Lasanta 12 års

43% | LVMH | 449 kr.

Afsluttet to år på PX- og oloroso-sherryfade. En mørk whisky med intense, frugtige toner i duften. I smagen orange, tørrede frugter, karamel, honning og vanilje. Fyldig med en velintegreret alkohol. Lang, krydret afslutning. 90

Glenmorangie Nectar D’Or 12 års

46% | LVMH | 499 kr.

Afsluttet på sauternesfade. Masser af citrus og orange i næsen. I smagen tørret appelsinskal, sukat, honning, toffee og vanilje. Fyldig og en flot tekstur. Lang, frugtig afslutning. 92

Glenmorangie Bacalta

46% | LVMH | 689 kr.

Modnet på solvarmede malmsey madeira-fade. Orange og honningsødme i duften. Flot balancere og en fadkompleks dram med mynte, krydrede, frugtige og vaniljede toner i smagen. Lang, blød afslutning. 92

Glenmorangie Tayne

43% | LVMH | Ca. 550 kr.

Sælges primært i lufthavne. Afsluttet på amontillado-fade. En blød og ligefrem whisky med honning, orange, toffee og vanilje. Rund og blød, savner måske lidt mere dybde. 88

Glenmorangie 18 års

43% | LVMH | 749 kr.

15 år på bourbonfade og derefter delvist afsluttet på sherryfade. En yderst kompleks whisky med frugtige toner i duften. I smagen honning, tropisk frugt, toffee, mokka og mørk chokolade. Fed tekstur og en yderst flot whisky med en meget lang eftersmag. 94

Glenmorangie Allta

51,2% | LVMH | 799 kr.

Lavet på vildgær. Lys med citrusnoter i duften. Den høje alkohol fornemmes tydeligt men integreres pænt. Masser af varme krydderier, citrus, orangeskal og vanilje i smagen. Lang, varm afslutning. Spændende dram. 92

