Høsten i Rhône dalen er startet

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Høsten I Rhône-dalen er begyndt som så mange andre steder i Frankrig. Og man er tilbage på gennemsnitstidspunktet for høsten og ikke som de tidligere år hvor høsten er startet væsentlig tidligere.

De grønne druer er nu høstet og man er så småt begyndt med de røde som vil blive høstet de næste 2-3 uger.

The Rhône Interprofession fortæller, at vinene i syd oplevede en mild vinter hvilket startede væksten tidligere end normalt, men at køligt vejr i april og maj betød, at man kom tilbage på sporet i forhold til en gennemsnitlig sæson. Både kvantitet og kvalitet ser ud til at være god i det sydlige Rhone rapporterer man.

I nord havde man stort set samme sæson som i syd, men blev ramt af hagl 15 juni hvilket betød ødelæggelser enkelte steder. Her begynder høsten af de røde druer i denne uge.

Kom til stor Whisky & Rom festival 25+26 oktober - læs mere her