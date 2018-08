Høsten starter tidligere

Vinbønderne er så småt begyndt at høste druerne i det sydlige Frankrig og om nogle uger begynder man i Rhonedalen og derefter i resten af Frankrig. Det franske landbrugsministerium forventer en høst på mellem 46-48 mio. hektoliter i år, hvilket er 27% større end i 2017 og 7% over de sidste 5 års gennemsnit.

Det har de fleste steder været et pænt år for druerne om end året startede køligt og flere områder har kæmpet med råd grundet høj luftfugtighed. Men en varm tør sommer har stabiliseret druerne, som nu håber på tørt varmt vejr de næste uger så de kan modne optimalt.

I Champagne og i Loiredalen regner man med at høste i starten af september omkring 15 dage tidligere end normalt. Tilsvarende forventer man tre ugers tidligere høst i Bourgogne og Beaujolais. I Alsace regner man med at høste 10 dage tidligere end normalt og her forventer man en betydelig større høst end sidste år. I Bordeaux blev store del af ramt af hagl i juni, især i Blaye og Cotes du Bourg. Man er derfor usikker på mængderne her.

