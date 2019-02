Hunde trænes til at finde kilden til propsyge i vin

Hundens lugtesans siges at være 2.400.000 gange bedre end menneskets og hunde har i årtier været brugt til at snuse sig frem til alt fra trøfler til narkotika. Nu har man trænet hunde til at finde TCA i træ inden de benyttes til at lave fade. Det er i første omgang 5 hunde i Chile som er blevet trænet til at kunne finde TCA, TBA og andre skadelige komponenter i træet som senere kan ødelægge vin eller spiritus som modner på fadene.

En vin eller spiritus som er angrebet af TCA er også det vi kalder ramt af propsyge og det de fleste associerer til vådt pap, jordslået kælder eller mug. Oftest sidder TCA i korkproppen men kan også sidder i fadene som benyttes til modning. Har man først lugtet til en vin med kraftig propdefekt, er man som regel ikke i tvivl om, at der er noget galt, især ikke hvis man har muligheden for at lugte til en korrekt version. Til tider er den ubehagelige lugt dog stort set ikke til at fange, og TCA-effekten er da primært en vin med mindre frugtpræg og friskhed. Andelen af vine med propdefekt svinger mellem 2 og 10 procent, vurderes det. En smule mindre for spiritus da andelen af kork er mindre.

Det er nu planen at flere hunde skal trænes og bl.a. besøge vinhuse for at kunne sniffe sig frem til evt. TCA forurenede fade eller dele i vinhuset. Det interessante vil jo være hvis man kan få hundene til at sniffe til de korkpropper der benyttes og finde dem med TCA.

