I skyggen af Bourgogne

I den sydligste del af Bourgogne finder man Beaujolais. Et område, som mange i dag forbinder med den saftevandsagtige vin Beaujolais nouveau, som frigives tredje torsdag i november og tidligere blev fragtet fra Frankrig til Danmark af racerkørere. Et sjovt og sympatisk event i den mørke og kolde tid; men også et event, som i dén grad har påvirket vores holdning til området på negativ vis.

Heldigvis ser det ud til, at dette er ved at ændre sig. Beaujolais er på vej frem, kvaliteten er hævet, der har været flere gode årgange, og priserne hos naboen mod nord er steget så meget, at flere er begyndt at se mod det sydligere område.

Især er det drevet af de ti cru’er, som er med til at manifestere området som en seriøs og kompetent spiller i vinverdenen. Væk er de tynde, frugtige vine, som skal drikkes helt unge, og goddag til mere seriøse vin med koncentration og ikke mindst gemmeværdighed.

Sådan var det også før Anden Verdenskrig. Vinene fra især Moulin-à-Vent og Morgon var sammen med en række andre cru-vine fra Beaujolais prismæssigt i samme kategori som vinene fra Côte d’Or i Bourgogne og blandt kongerne i Europas vinverden. Slottene i det nordlige Beaujolais blev handlet til samme priser som cru classé-slotte fra Bordeaux. I 1932 kostede en hektar i Moulin a Vènt det samme som en hektar på Clos de Tart i Côte de Nuits! I dag er prisen for en hektar i Moulin a Vènt omkring 750.000 kroner, mens den på Clos de Tart nu er omkring 260 millioner kroner! Man må sige, der er sket noget, og det skyldes især én speciel ting i 1951, hvor man besluttede at præsentere Beaujolais nouveau for forbrugerne. En beslutning, som har haft vital betydning for området. Egentlig var det meningen at præsentere “Beaujolais nouveau” som en pendant til Bordeaux en-primeur men mere bredt, hvor almindelige forbrugere kunne få et indtryk af, hvordan den nye årgang var i Beaujolais. Men hurtigt tog det overhånd, salget steg markant, og vinene blev drukket unge. Og flere og flere begyndte at sætte lighedstegn mellem Beaujolais nouveau og kvaliteten af vinene fra hele området. Konsekvensen blev, at områdets image blev svækket markant op gennem 1960’erne, 70’erne og 80’erne. Priserne faldt, og flere vingårde måtte opgive at leve af at lave vine. Som en konsekvens er mere end 30% af markerne forsvundet siden krigen.

Sammen med Morgon er Moulin-à-Vent anerkendt blandt de bedste vine og op til 1970’erne blev vinene nævnt som grand cru eller grand cru classé. Vinene herfra er kendt som de mest robuste og tanninrige i Beaujolais. Det skyldes især, at jordbunden har et højt indhold af granit samt mangan. Der er i alt tre typer jordbund her. En pink og orangejordbund med sand, før man kommer ned til granitten; en mere rød jordbund med tykkere toplag; og endelig en mere grålig jordbund med sand og lerjord, hvor der først er granit nede omkring 150 cm. Men også klimaet har en stor indvirkning.

Møllen er et naturligt symbol på området (moulin-à-vent betyder vindmølle) og ikke uden grund, for det blæser også en del, typisk fra nord eller øst. Vinden tørrer vinmarkerne og nedsætter sygdomspresset og sørger for at stresse vinstokkene, så de producerer mindre bær.

Det medfører, at høstudbyttet er lavere og druerne derfor mere koncentrerede. Moulin-à-Vent er desuden den cru med mest syd- og østvendt eksponering. Bakkerne ligger ikke så højt og typisk mellem 250-400 meter.

Godt 3,2 millioner flasker laves der årligt i Moulin-à-Vent. Vinene kan have virkelig fylde og længde, men de kræver ofte nogle år på flaske, før duften og frugten kommer helt frem. Det er vine, som med fordel kan gemmes, 10, 20, ja op til 30 og 40 år for de mest komplekse af cru’erne sammen med Morgon. De ældre vine kan i stilen minde om vine fra Bourgogne og det nordlige Rhône.

Når man snakker enkeltmarker i Moulin-à-Vent kommer man ikke uden om Rochegrès, som potentielt kan blive cru’ens første officielt klassificerede enkeltmark. Men også Les Caves, La Rochelle, Les Vérillats, Les Thorins, Moulin-à-Vent, La Roche og Carquelin er marker, der regnes for særdeles gode og ofte præsenteres som lieu-dits på etiketten. Der er begyndt et indledende arbejde omkring en klassificering af markerne, omend det har lange udsigter, kan jeg forstå. Som i Bourgogne er dette storpolitik.

Alle snakker om de udfordringer, der er omkring klimaforandringerne, men i Beaujolais har de fleste ændringer indtil videre været positive for området. Det lidt varmere klima giver en bedre modning, en høst omkring først i september og en perfekt alkohol mellem 12,5 og 13,5%. Og da de fleste vinstokke har en del alder, betyder det, at manglen på vand ikke et emne. Største problemer er frost og hagl, men det kan også være kritisk. Især forårsfrost under knopskydningen kan være slemt.

Men alt i alt ser man lyst på fremtiden i mølleområdet.

15 vine du bør prøve fra Moulin-à-Vent

Domaine Richard Rottiers Moulin-à-Vent Mortperay 2018

Philipson Wine | 165 kr.

Fra en mindre enkeltmark på grænsen til Fleurie. Flot elegant næse med masse af røde bær. Silkeblød og venlig i udtrykket med skovbær, peber, krydderier og vanilje. Yderst vellavet vin med en lang afslutning. Nærmest som en stor Bourgogne! Alk.: 13% 94

Château du Moulin-à-Vent Les Verillats 2018

Vinens Verden | 369 kr.

Enkeltmark med over 65 år gamle stokke. Større del stilke med i fermenteringen. Mørk let krydret næse domineret af sorte bær. Blomme, lakrids, flint, urter og vanilje i smagen. Flot struktur og meget præcis i udtrykket. Lang afslutning. Alk.: 13% 94

Domaine Richard Rottiers Moulin-à-Vent Champ de Cour 2018

Philipson Wine | 195 kr.

Fra en lille parcel, 0,8 hektarer med gamle stokke. Intens i duften med sorte bær og krydderier. Koncentreret med mineralske noter, rødt kød og skovbær i smagen. Lang afslutning. Yderst flot og spændende vin. Alk.: 13,5% 94

Château du Moulin-à-Vent La Rochelle 2018

Vinens Verden | 369 kr.

Vinstokkene med sydvendt eksponering på La Rochelle er med en alder på mere end 85 år blandt de allerældste på slottet. Koncentreret med masser af fadkarakter. Skovbær, lakrids, mineralske noter og vanilje i smagen. Flot struktur og længde. Alk.: 13% 93

Château des Jacques Moulin-à-Vent Clos de Rochegrès 2018

Kjær & Sommerfeldt | 275 kr.

Fra den køligste af husets marker. 10 måneder på fad. Sorte kirsebær i næsen. Flot intensitet og meget ung med masser af sorte bær, lakrids, violer og et strejf vanilje i smagen. Flot syre og struktur. Alk.: 13% 93

Didier Desvignes Terre de Manganese Moulin-à-Vent 2018

Vinpusheren | ukendt pris

Fra 80 år gamle vinstokke. Sorte skovbær i duften. En meget ren og ligefrem vin med masser af karakter. Flot balance og en pæn koncentration. Lang, frugtig afslutning. Yderst imødekommende. Alk.: 13,5% 92

Château des Jacques Moulin-à-Vent Clos du grand Carquelin 2018

Kjær & Sommerfeldt | 275 kr.

Masser af skovbær i duften. Flot struktur og meget imødekommende med sorte bær, krydderier og mineralsk udtryk i smagen. Pæn dybde og længde. Alk.: 13% 92

Domaine de Colette Moulin-à-Vent Le Mont 2018

Jysk Vin | 134 kr.

Animalske toner i duften. En flot og imødekommende vin med masser af sorte bærnoter, lakrids, urter og vanilje i smagen. Flot syre binder vinen sammen. Lang afslutning. Alk.: 13,5% 91

Albert Bichot Domaine de Rochegrès Moulin-à-Vent 2018

Johs.M. Klein | ukendt pris

Fra en 2,2-hektarers plot med 80 år+ gamle vinstokke. Sødmefuld i frugten. Masser af ribs og andre røde bær i duften. Frugtig med flintet udtryk, krydderier og vanilje. Bløde tanniner, en anelse poleret men vellavet. Alk.: 13% 91

Thibault Liger-Belair Moulin-à-Vent Champ de Cour 2018

Atomwine | ukendt pris

Masser af umiddelbar frugt i næsen. Flot koncentration med sorte bær, lakrids og vanilje i smagen. Bløde tanniner og en flot syre. Lang afslutning. Alk.: 13%. 91

Thibault Liger-Belair Moulin-à-Vent La Roche 2018

Atomwine | ukendt pris

Enkeltmark på jordbund af granit. Frugtige noter i duften. Flot struktur med røde kirsebær, urter, flintede noter og vanilje. Pæn, krydret afslutning. Alk.: 13%. 91

Christophe Lapierre Domaine de Chênepierre Moulin-à-Vent Vigne de 1913 2018

VinoTheket | ukendt pris

Sorte bær i duften. Frugtigt udtryk med masser af bærintensitet, krydderier og strejf vanilje. Pæn dybde og længde. Alk.: 13,5% 90

Cave du Château de Chénas Moulin-à-Vent Coeur de Granit 2018

TWC Humlebak / Sevino | ukendt pris

Mørke krydrede bærnoter i duften. Sorte bær, mineralitet, krydderier og vanilje i smagen. Flot struktur med venlige tanniner. Pæn lang afslutning. Alk.: 13% 90

Christophe Lapierre Domaine de Chênepierre Moulin-à-Vent 2018

VinoTheket | 148 kr.

Frugtig og meget ligefrem. Masser af skovbær, krydderier og strejf af vanilje. Pæn struktur med bløde, venlige tanniner. Pæn afslutning. Alk.: 13% 89

Cave du Château de Chénas Moulin-à-Vent Cuvée Vielles Vignes 2018

TWC Humlebæk / Sevino | xx kr.

Intense sorte bær i duften. Pæn struktur og i smagen sorte bær, lakrids og krydderier. Medium intensitet og en let frugtig og tør afslutning. Alk.: 13% 88

