Ingen tysk eiswein i år

Der bliver ingen tysk eiswein produceret i 2019-årgangen, da temperaturerne på tværs af Tysklands vinproducerende regioner har været for varme denne vinter. I ingen af landets 13 vindyrkningsområder nåede tallet på -7C, der er nødvendigt for produktionen af den berømte dessertvin, som er fremstillet af druer, der er frosset, mens de stadig er på vinstokken.

Det er første gang i historien, at der ikke er produceret eiswein noget sted i Tyskland, og den fejlslagne høst i 2019 følger en række dårlige år for den søde vin. Kun syv producenter kunne høste eiswein på landsplan i 2017, mens også vinteren 2014/15 var så mild, at eiswein var en sjældenhed'.

Fremtiden ser heller ikke for lys ud. For hvis de varme vintre fortsætter i de kommende år, vil eiswein fra tyske vinregioner snart blive en sjældenhed.

Et andet problem for eisweinproduktion er, at i de seneste år er de tider på året hvor temperaturerne falder til under -7 C flyttet sig mere og mere ind i januar og februar, mens druerne har haft en tendens til at modne tidligere. Det er derfor sværere at holde druerne sunde på vinstokken, mens man venter på den hårde frost.

En yderligere udfordring er, at udbyttet er lavt, hvilket mindsker drueavlernes vilje til at lade druer hængende til eisweinproduktion. Man opererer med en høst på kun 500 liter pr hektar i gennemsnit.

En nylig undersøgelse viste, at mere end halvdelen af verdens vinmarker kunne være urentable, hvis jordens gennemsnitstemperatur stiger med to grader Celsius.

