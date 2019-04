Inspirerende forårscocktails med gin

HENDRICK'S SOUTHSIDE

En sommerromance af en drink med en sød ferskenoverraskelse. Servér med lidt lommepoesi.

Det skal du bruge

50 ml Hendrick's Gin

25 ml limesaft

15 ml sukkerlage

En håndfuld mynteblade

5 ml ferskenlikør

3 skiver agurk

Sådan gør du

Hæld alle ingredienser i et highball-glas fyldt med isterninger. Rør det forsigtigt rundt og pynt med et par skiver agurk og lidt mynte.

HENDRICK'S SUMMER PUNCH

Solskin, baghaven, gode venner og en forfriskende punch. Behøver man virkelig mere?

Det skal du bruge (til en bowle)

500 ml Hendrick's Gin

200 ml citronsaft

90 ml hyldeblomstsaft

30 ml Maraschino

1000 ml ufiltreret æblejuice

Sådan gør du

Hæld alle ingredienser i en stor bowle. Skær en masser sommerfrugt ud i skiver og læg i. Jordbær, hindbær og citroner fungerer godt. Smid et par isterninger i glasset, inden du hælder punchen op til dine gæster - og pynt evt. med lidt mynte og en agurkskive.

HENDRICK'S CUCUMBER SPRITZ

Boblende vin, agurk og mynte danser på lystig vis smukt sammen med gin i denne forfriskende udgave af den klassiske Spritz.

Det skal du bruge

50ml Hendrick's Gin

100ml prosecco

50 ml danskvand

Et par skiver agurk og en dusk mynte

Sådan gør du

Hæld alle ingredienser i et glas på stilk fyldt med isterninger. Rør det forsigtigt rundt og pynt med et par skiver agurk og lidt mynte.

Eller en traditionel Gin & Cocktail.

HENDRICK'S G&T

"What would the world be like had the Gin & Tonic not been invented? I have no interest in tragedies, so I will not consider this question."

Ushton Lull, As it was

Det skal du bruge

50 ml Hendrick's Gin

20 ml citronsaft

20 ml sukkerlage

Danskvand til at toppe op med

Sådan gør du

Den ligger lige til højrebenet.

