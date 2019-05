Internationale priser til dansk spiritus

Ved den årlige prisuddeling ved Berlin International Spirits Competition blev det til en række danske medaljer. Blandt andet to guld til Schade for deres London Dry Gin Spicy og London Dry Gin Trinity. Samt også guld til To Gents Crossroads rom. Der var sølv til Moesgaard Whisky Oloroso Cask Single Malt Whisky, Schade’s London Dry Gin Botanic Steinhart Gin samt endelig bronze til Mosgard Red Love Gin og Moesgard Rhubarb Gin.

