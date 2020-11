Irsk whiskey sætter rekord

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks whiskymagasin Whisky & Rom og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

En flaske irsk whiskey har sat en ny verdensrekord for den højeste pris opnået på auktion for en ny aftapning. Det var ‘The Devil’s Keep’ fra Craft Irish Whiskey Co som blev solgt for 400.000 kr. på en velgørensauktion i Texas. Overskuddet vil gå til en organisation, der støtter børn ramt af alvorlige sygdomme. Organisationen blev grundlagt af Houston Astros spilleren Carlos Correa og hans kone. Flasken blev solgt til Jim Crane der netop ejer Major League Baseball-holdet Houston Astros.

Whiskyen vil blive officielt lanceret d. 30 november og vil være den ældste irske single malt og der vil komme kun 333 flasker til salg på verdensplan.

Den tidligere rekord satte det irske destilleri Teeling i 2018 for en ny whisky som blev solgt for 75.000 kr. I august i år smadrede det skotske destilleri Nc’nean denne rekord med en ny malt solgt for 320.000 kr.

