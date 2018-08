Italiens ældste klassificerede vin

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks nye vinmagasin DinVinGuide - klik her for at læse mere.

Ja, du læste rigtigt. De fleste ville nok nævne Barolo eller Brunello di Montalcino som de første, der blev anerkendt i Italien med eget område. Men det var Vernaccia di San Gimignano, der som den første i 1966 blev DOC i Italien. Og så endda en hvidvin!

Når man nærmer sig San Gimignano, er det et af de flotteste syn med bølgende bakker, cypresser og smukke gårde ind imellem de mange vinmarker. Byen ligger på en højderyg og knejser med sine mange tårne omkranset af en gammel middelaldermur. Ikke helt uden grund kaldes byen, der ligger sydvest for Siena, for ”Tårnenes by”.

De mange tårne skyldes, at de rige familier i middelalderen kappedes om at bygge flest og højest, hvilket betød, at der på et tidspunkt var 62 tårne i byen. Mange er dog forsvundet, men en række af de største tårne er stadig tilbage.

Efter tildelingen af DOC i 1966 oversteg mængderne af vin desværre kvaliteten, og områdets ry faldt lige så hurtigt. Men op igennem 1980’erne vendte det, og flere producenter gjorde et stort arbejde for at højne niveauet. Især efter DOCG-klassifikationen i 1993, hvor det var Italiens blot anden hvidvin med DOCG-status, begyndte der at ske noget, og en af metoderne har ganske enkelt været at sænke høstudbyttet markant.

Druen hedder, som vinen, vernaccia di San Gimignano (90-100%) med tilsætning af lokale, grønne druer (0-10%). Oftest er det neutrale druer, som tilsættes, men det er tilladt at benytte chardonnay og viognier. Men flere er nervøse for at disse druer overtager for meget i vinene, så de holder sig til mere neutrale lokale druer. Vernaccia di San Gimignano dyrkes udelukkende omkring byen San Gimignano og har intet at gøre med andre druer, der hedder noget tilsvarende. Navnet kommer af ”vernaculus” som betyder lokal. En del fadlagrer vinene, hvilket giver dem mere kompleksitet og struktur, hvilket var med til at åbne eksportmarkederne.

Der produceres tre kategorier: annata, selezione og riserva. Annata er den mest gængse og ser sjældent fadlagring. Ofte lette og frugtige vine med en god syre, og de frigives i foråret efter høsten. Vinene har ofte et let nøddepræg i næsen. En del citrus og hvide stenfrugter i smagen pakket ind af en sprød syre. Ofte for kraftige til aperitif men gode til fisk eller en fennikelsalat.

Selezione er enten enkeltmark eller en bedre cuvée lavet i kælderen. Men der er ingen regler, hvilket er en smule forvirrende, og det kræver, at man kender sin producent. Men vinene er generelt mere komplekse og dybe end annata.

Der produceres også en Vernaccia di San Gimignano Riserva, hvor kravet er minimum 11,5% alkoholstyrke og mindst 12 måneders lagring (heraf min. 4 måneder på flaske). Oftest er disse fermenteret og lagret på nye franske egetræsfade, hvilket giver dem et tydeligt fadpræg. De bedste er ganske flotte.

Desværre er det ikke så mange af vinene, vi ser herhjemme, hvilket egentligt er lidt pudsigt, når nu Toscana er så populært. Og en varm juli-dag er der adskillige danskere, der sidder på restauranterne i San Gimignano og nyder de lokale vine. Men vinene fortjener også at komme på vinhylderne hjemme i Danmark. Så lad det også være et opråb til importørerne.

Fakta

Blev DOCG i 1993 (DOC i 1966)

Druer: minimum 85% vernaccia di San Gimignano

Udbytte: max. 9000 kg. pr. hektar

Areal: 720 hektar

Produktion: ca. 2 mio. flasker

Vingårde: 70

Bedste vinhuse

Casa alle Vacche, Guicciardini Strozzi, Il Lebbio, Il Colombaio di Santa Chiara, Montenidoli, Mormoraia, Palagetto, Podera Canetta og Teruzzi

12 gode vine

Casa alle Vacche Vernaccia di San Gimignano Riserva Crocus 2015. 92

Ukendt | 150 kr.

Tydeligt fadpræg men flot integreret. Fersken, abrikos, tropiske frugtnoter. Vellavet med en pæn koncentration og lang, sprød afslutning.

Cesani Vernaccia di San Gimignano Clamys 2016. 90

BD Wine | 150 kr.

Mørk, meget intens med lette oxiderede noter. Moden abrikos, tropisk frugt og nøddepræg. Spændende vin med en pæn afslutning.

Guicciardini Strozzi Vernaccia di San Gimignano Villa Cusona 2017. 91

Menuvin | 90 kr.

Frugtig ung vin men med masser af kompleksitet og længde. Citrus, fersken og blomster. Flot, lang afslutning.

Fattorie Melini Vernaccia di San Gimignano Le Grillaie 2017. 91

Ukendt | 120 kr.

Limefrugt i næsen. Pæn intensitet og en spændende vin uden fad med fersken, abrikos og blomsternoter. Pænt balanceret med en lang afslutning.

Il Colombaio di Santa Chiara Vernaccia di San Gimignano Selvabianca 2017. 91

Ukendt | 140 kr.

Flot friskhed med citrus, tropisk frugt og fersken i smagen. Flot syre og kompleks vin med en pæn afslutning.

Il Colombaio di Santa Chiara Vernaccia di San Gimignano Riserva L'Albereta 2015. 93.

Ukendt | 180 kr.

Flot fadintegration. Fersken, abrikos og vanilje i smagen. Nærmest Bourgogneagtig i udtrykket. Mange lag og en stor vin.

Il Lebbio Vernaccia di San Gimignano Tropie 2017. 91

KD Wines | 80 kr.

Mørk med masser af intensitet både i duft og smag. Fersken, blomster og krydderier. Vellavet vin med en flot afslutning.

Montenidoli Vernaccia di San Gimignano Tradizionale 2016. 91

Ukendt | 120 kr.

Let oxideret i stilen med alder, som klart fornemmes. En del tertiære noter, men en spændende vellavet vin med kompleks afslutning.

Palagetto Vernaccia di San Gimignano Riserva 2014. 93

Ukendt | 180 kr.

Flot integreret fad af pæn kvalitet. Fersken, vanilje og toast i smagen. Flot balanceret med en lang afslutning.

Signano Vernaccia di San Gimignano Riserva La Ginestra 2016. 91

Vikalivino.dk | 115 kr.

Fersken og tropisk frugt i duften. Velbalanceret med de franske fade. Pæn dybde og længde.

Terruzi Vernaccia di San Gimignano Sant'Elena 2016. 91

Ukendt | 150 kr.

Let fadpræg hvilket klæder frugten. Pæn syre og ganske harmonisk vin med en pæn længde.

Vagnoni Vernaccia di San Gimignano Riserva I Mocali 2015. 91

ToscaVini | 69 kr. tilbudspris

Vanilje i næsen. Fersken, abrikos, tropisk frugt og vanilje. Vellavet vin med pænt potentiale.

Priserne er hvad de er set til på nettet i udlandet.