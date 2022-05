Italiens største vinmuseum vil åbne i Verona

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Det er planen at åbne et stort nyt vinmuseum i Verona Inspireret af Cité du Vin i Bordeaux samt Scotch Whisky Experience i Edinburgh. Museo del Vino (MuVin) vil være navnet og projektet er drevet af Enrico Corsi. Det er planen det nye museum skal dække omkring 25.000 m2 og indeholde udstillinger, smagninger, uddannelsesaktiviteter etc. Projektet vil koste godt 400 mio. kr. og det er tanken at åbne i 2026. Over 32 mio. turister besøger årligt Gardasøen og næsten 4 mio. Verona.