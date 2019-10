Italienske vinhuse udsat for sabotage

To kooperativer i Apulien blev sidste uge udsat for sabotage

De to vinhuse var begge udsat for indbrud hvor ukendte personer åbnede for tanke med vin. Mere end 4 mio. liter vin sluppet ud hvilket vurderes at være et tab på 15 mio. kr. Det var de to kooperativer Antica Cantina og Cantine Padre Pio som ligger nær Torremaggiore som det gik ud over.

Sabotagen skete natten mellem den 20 og 21 oktober og rygterne går på at det er lokale som har gjort det som et udtryk for den store konkurrence der er i området. Konkurrencen er ekstrem hård i området hvor priserne på vin er lave og hvor produktionen er meget høj.

Apulien ligger på støvlehælen i Italien og er en geografisk meget stor vinregion, der i sig selv står for næsten 20% af landets samlede produktion. Klimaet er varmt, og det er derfor nemt og billigt at producere modne druer, der er rige i smag, kraft og alkohol, og meget velegnede til at forstærke andre italienske vine. Det meste af vinen bliver derfor solgt i bulk til andre italienske regioner for at indgå i blandingsvine. Men de senere år er flere og flere producenter begyndt at fokusere på kvalitet og at aftappe deres egne vine.

