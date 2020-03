Japansk whisky sætter ny rekord

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks whiskymagasin Whisky & Rom og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

En ny rekord er blevet sat for en flaske japansk whisky, da en 52-årig Karuizawa 'Zodiac Rat' 1960 blev solgt for 3 mio. kr. af Sotheby's i London i sidste uge. Den 52-årige Karuizawa japanske whisky 'Zodiac Rat' 1960 Cask #5627 er den ældste Karuizawa, der nogensinde er blevet frigivet, og flasken er en af kun 41 producerede, hver pakket med en lille japansk figur udskåret fra egetræsfadene, der engang holdt whiskyen. Flasken var vurderet til lige under 2 mio. kr.

Flere sjældne flasker Macallan var også top-sælgere på auktionen. En komplet vertikal af The Macallan i Lalique Six Pillars Collection blev solgt for næsten 4 mio. kr., mens The Macallan Lalique Genesis Decanter 72-årige blev solgt for 750.000 kr.

