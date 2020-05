Kæmpe test af Highland whisky

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks whiskymagasin Whisky & Rom og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Whisky fra det skotske højland er som tommelfingerregel fyldig med stor krop, ofte tørvet, røget og kraftfuld. Men på den anden side er det skotske højland en så stor og forskelligartet region, at det er vanskeligt at kategorisere områdets whiskyer præcist; og som testen viser, er der mange stilarter repræsenteret.

Niveauet på denne smagning var meget høj. Ingen faldt virkelig igennem, omend der selvfølgelig er whiskyer, der er kræset mere for end andre.

Finalefeltet var stort og yderst tæt med et par virkelige sværvægtere. Vinder blev dog klart Old Pulteney 35 års, men prisen taget i betragtning er Glenmorangie 18 års og Highland Park 18 års også særdeles gode whiskyer. Som bedste køb, som er whiskyer under 500 kroner, vandt Glenmorangie Nectar D’Or 12 års. Til prisen er det en flot whisky. Den vandt foran foran Clynelish 14 års samt Fettercairn 12 års. I øvrigt et meget stærkt felt lige under de 6-700 kroner, hvor man får særdeles høj kvalitet for pengene.

Old Pulteney 35 års

42,5% | Conquer Spirits | ca. 4.500 kr. BEDSTE HIGHLAND

Lagret på bourbon- og sherryfade. Mørk og meget fyldig. Nogen tørhed og fadtannin fornemmes. Frugtkage, læder, havsalt og vanilje i smagen. Meget dyb og lang i smagen. 96

Glencadam 33 års. 1982

53%| Juuls | 5995 kr.

Intenst krydret næse med masser af orangeskal. Den høje alkohol fornemmes men integreres flot, især grundet den store kompleksitet og høje viskositet. En yderst flot og vellagret whisky. 96

Balblair 25 års

46 %. | Conquer Spirits | Pris 4.900 kr.

Emmer af fadnoter i duften. I smagen orange, sukat, toffee og vanilje. Meget lang og kompleks afslutning. En yderst flot dram, som bibeholder sit frugtige udtryk trods alderen. 95

Glenmorangie 18 års

43% | LVMH | 749 kr.

15 år på bourbonfade og derefter delvist afsluttet på sherryfade. En yderst kompleks whisky med frugtige toner i duften. I smagen honning, tropisk frugt, toffee, mokka og mørk chokolade. Fed tekstur og en yderst flot whisky med en meget lang eftersmag. 94

Balblair 18 års

46 %. | Conquer Spirits | Pris 1.299 kr.

Mørk med masser af krydrede noter i duften. Flot dybde og masser af lag i smagen. Meget kompleks i smagen domineret af fadnoter. Lang afslutning. 94

Glencadam 21 års.

46%| Juuls | 1.485 kr.

Syltet orangeskal i næsen. Flot rund med masser af lag og kompleksitet i smagen. Toffee, orange, vanilje og varme krydderier. En seriøs, flot dram. 94

The Dalmore King Alexander lll

40% | Interbrands | 1.595 kr.

Seks forskellige finishes. Port, sherry, madeira, cabernet, marsala og bourbon. Modnet 22-24 år. En mørk sveskeagtig duft. Blommer, mørk chokolade, julekage, kaffe, krydderier og vanilje i smagen. Elegant og blød i stilen. Yderst kompleks. 94

Gordon & Macphail Connoissuers Choice 1993 Clynelish.

54,3 %. | Juuls | 2.675 kr.

25 år på bourbon hogshead-fade. Stadig frugtig i næsen med vaniljenoter. Masser af krydrede noter, vanilje, toffee og orange i smagen. Den høje alkohol er velintegreret, og man fornemmer mange lag og dybde. Meget lang afslutning. 94

Fettercairn 28 års.

42% | Interbrands | 5.300 kr.

Mørk og meget intens i duften med orange og krydrede noter. Blød og venlig i smagen med masser af komplekse fadnoter, nedfaldsfrugt og krydderier. Flot, lang afslutning. Savner lidt mere, prisen taget i betragtning. 93

Tomatin Single Malt 15 års Moscatel.

46 %. | MacY | 900 kr.

Florale noter i duften. Rund og blød med fersken, tropisk frugt, mørke krydderier og vanilje i smagen. Pæn dybde og længde. 93

The Dalmore 18 års.

43% | Interbrands | | 1.099 Kr.

Yderst kompleks næse. Mokka, hvid peber, kandiseret frugt og vanilje i smagen. Lang, blød og rund afslutning. Yderst flot dram. 93

Highland Park 18 års.

40%. | Edrington | 699 kr.

Frugtig i stilen med appelsin, citrus, røg, krydderier og honning. Sherrynoter og en yderst velbalanceret whisky med vægten på frugt og honning. 93

Glencadam 18 års.

46%| Juuls | 1.185 kr.

Meget fyldig og rund dram med masser af orange, vanilje, toffee og krydderier i smagen. Velbalanceret med en lang, varm afslutning. 93

Old Pulteney 18 års

46% | Conquer Spirits | 1.199 kr.

Modnet både på bourbon- og sherryfade. Emmer af julekrydderier, svesker, rosiner og vanilje. Flot, fyldig, kompleks dram med en lang afslutning. 93

The Dalmore Port Wood.

46,5% | Interbrands | 849 kr.

Mørke, krydrede noter i duften. I smagen svesker, julekrydderier, sort peber og toastnoter. En kraftig og intens dram. Flot, lang afslutning. Meget vellykket. 93

Glencadam 17 års Portwood finish

46%| Juuls | 1.395 kr.

Mørk i farven med mørke, frugtige noter i duften. Fyldig, rund og blød med sødmefulde noter, varme krydderier, toffee og vanilje. Flot balanceret med en pæn dybde. 93

Old Pulteney 15 års

46% | Conquer Spirits | 699 kr.

Modnet både på bourbon og sherryfade. Masser af orange, krydderier, mineralitet og lidt saltet i eftersmagen. Lang, vedvarende afslutning. 92

GlenGoyne 21 års.

43%. | Sprit & Co | 1.149 kr.

Mørk med orangenoter. Intens med mahogny-smag, brunkage, peber og vanilje. Kompleks med masser af fadnoter og en lang, krydret afslutning. Lidt til den tunge side. 93

Tomatin Cu Bocan Japanese/European Virgin Oak.

46 %. | MacY | 593 kr.

Tør, let krydret næse. Elegant og let krydret i smagen med vanilje, toast, citrus og hvid peber. Pæn, lang afslutning. Ganske flot og elegant dram! 92

Balblair 15 års

46 %. | Conquer Spirits | 849 kr.

Krydret næse med specielt orangenoter. Pæn intensitet og alkoholen velafstemt. Lang, vedvarende afslutning. Ganske flot dram. 92

GlenGoyne Legacy.

48%. | Sprit & Co | 600 kr.

Rund, mørk, krydret næse. Orangeskal, sherry, sort peber og vanilje i smagen. Ganske flot balance og dybde. Lang afslutning. 92

Glenmorangie Nectar D’Or 12 års BEDSTE KØB

46% | LVMH | 499 kr.

Afsluttet på sauternesfade. Masser af citrus og orange i næsen. I smagen tørret appelsinskal, sukat, honning, toffee og vanilje. Fyldig og en flot tekstur. Lang, frugtig afslutning. 92

Glenmorangie Bacalta

46% | LVMH | 689 kr.

Modnet på solvarmede Malmsey Madeira-fade. Orange og honningsødme i duften. Flot balanceret og en fadkompleks dram med mynte, krydrede, frugtige og vanilje-agtige toner i smagen. Lang og blød afslutning. 92

Glenmorangie Allta

51,2% | LVMH | 799 kr.

Lavet på vildgær. Lys med citrusnoter i duften. Den høje alkohol fornemmes tydeligt men integreres pænt. Masser af varme krydderier, citrus, orangeskal og vanilje i smagen. Lang, varm afslutning. Spændende dram. 92

Blair Athol 12 års

43% | Diageo | 589 kr.

Modnet på sherryfade. Mørk og krydret med julekage, krydderier og toffee-noter. Fyldig, nærmest nøddeagtig, med en flot lang længde. 91

Gordon & Macphail Discovery Tomatin 2008.

43 %. | Juuls | 569 kr.

Lagret på bourbonfade. Lys med citruskarakter i næsen. Let og blød i udtrykket, domineret af småkage, lyse krydderier og vanilje i smagen. Ung men venlig i udtrykket. 91

The Dalmore Cigar Malt Reserve

44% Interbrands | 895 kr.

Lagret 70% på oloroso Metusalem sherryfade og 30% på amerikansk hvid eg.

Frugtige toner i duften. En let men krydret whisky med sherrynoter, mokka, peber og vanilje i smagen. Velbalanceret med en lang, krydret afslutning. 91

The Glenrothes Makers Cut

48,8 %. | 599 kr.

Lagret på sherryfade. Mørk og krydret i næsen. Sødmefuld med masser af sherry, mørke krydderier, rosiner og vaniljenoter. Pæn dybde og en lang, krydret afslutning. 91

Tomatin Single Malt Amontillado Sherry.

46 %. | MacY | 654 kr.

Mørke, ristede krydderier i næsen. I smagen let parfumeret med krydrede noter, sherry og vanilje. Pæn balance og længde. 91

Tomatin Cu Bocan Moscatel Cask.

46 %. | MacY | 593 kr.

Frugtig og let blomstret i næsen. Venlig og imødekommende med frugtige noter, blomster og lidt vanilje. Pæn afslutning. 91

Tomatin Cu Bocan Bourbon/Oloroso/Virgin American Oak. GODT KØB

46 %. | MacY | 427 kr.

Lys med hvide pebernoter i duften. Masser af vanilje, toffee og lyse, krydrede noter. Pæn balance men savner lidt mere kant. 90

Tomatin Single Malt 14 års Port cask.

46 %. | MacY | 591 kr.

Frugtige noter. Meget venlig og blød i udtrykket med svesker, mørke krydderier og vaniljenoter i smagen. Rund, mellemlang afslutning. Savner mere dybde. 90

Clynelish 14 års GODT KØB

46% | Diageo | 389 kr.

Lys, med noter af lyng og bivoks i duften. I smagen honning og malt. Flot balance og pakket ind i en medium-fyldig, olieret mundfølelse. 90

Fettercairn 12 års. GODT KØB

40% | Interbrands | 399 kr.

Blød og venlig i næsen med pærer og blomstrede noter. Mere intensitet i smagen med nelliker, mørke krydderier og vanilje. Pæn balance og længde. 90

GlenGoyne Cask Strength.

59,8%. | Sprit & Co | 699 kr.

Citrus i duften. Den høje alkohol mærkes med det samme men integreres pænt. I smagen orange, toffee og vanilje. Sødmefuld med en lang afslutning. 90

Old Pulteney Hoddach GODT KØB

46% | Conquer Spirits | 399 kr.

Afsluttet på fade brugt til røget whisky. Lys med vaniljenoter, røg og citrus i smagen. En ung whisky, vellavet og med en pæn, krydret afslutning. 90

Highland Park 12 års. GODT KØB

40%. | Edrington | 329 kr.

Orange, orangeskal, honning, lyng, vanilje og et strejf af røg. Flot balance og pæn, lang eftersmag med lidt lyngsmag. 90

Glenmorangie The Quinta Ruban 14 års

46% | LVMH | 499 kr.

Afsluttet på portvinsfade. I farven et rødligt skær. Let sødlig som portvin i næsen. I smagen mynte, chokolade, tørrede frugter, toffee og vanilje. Ikke specielt fyldig, velintegreret alkohol. Lang, krydret afslutning. 90

Glenmorangie Lasanta 12 års

43% | LVMH | 449 kr.

Afsluttet to år på PX og oloroso sherryfade. En mørk whisky med intense frugtige toner i duften. I smagen orange, tørrede frugter, karamel, honning og vanilje. Fyldig med en velintegreret alkohol. Lang, krydret afslutning. 90

Gordon & Macphail Discovery Balblair 12 års.

43 %. | Juuls | 569 kr.

Lagret på bourbon fade. Lys og meget frugtig i næsen. Lys og imødekommende med citrus, vanilje og lette krydrede noter i smagen. Rund og blød men savner måske lidt mere kant. 90

The Dalmore 15 års.

40% | Interbrands | 785 kr.

Vanilje og mørke noter i duften. Frugtig med karamel, toffee og vanilje i eftersmagen. Mellemlang, krydret afslutning. 90

Deanston 15 års.

46,3% | 599 kr.

Økologisk. Meget lys med citrusnoter i duften. Let og frisk i udtrykket med citrus, orange, vanilje og let krydrede noter. Ikke specielt intens i smagen. Blød med en pæn friskhed. Den lidt højere alkohol klæder balancen. 90

Tomatin CS Oloroso Finish.

57,5 %. | MacY | 504 kr.

Mørkt krydret med tydelige sherrynoter i duften. En anelse parfumeret i smagen, og den høje alkohol fornemmes klart. Pæn intensitet men virker måske en anelse for tung og klodset. 90

Oban 14 års.

43% | Diageo | 429 kr.

Mørk og krydret med orange, vanilje, varme krydderier og hvid peber i smagen. Pæn intensitet men savner lidt i dybden og afslutningen. 89

Royal Lochnagar 12 års.

40% | Diageo | 369 kr.

Lagret på amerikanske fade. Citrus i næsen. Blød og venlig med orange, småkage og vaniljenoter i duften. Pæn men lidt simpel. 89

Old Pulteney 12 års

40% | Conquer Spirits | 399 kr.

Lagret på bourbonfade. Krydret i næsen med honning, frugt, vanilje og saltede toner. Pæn kompleksitet og en lang afslutning. 89

Glencadam 15 års.

46%| Juuls| 699 kr.

Frugtig i duften, specielt af orangenoter. Pænt fyldig med intense noter af toffee, appelsinskal, hvid peber og maltnoter. Flot, krydret og varm afslutning. Ganske flot. 90

Tomatin Single Malt Caribbean Rum Finish.

46 %. | MacY | 530 kr.

Diskret i næsen. Mørke krydrede noter, rosiner, sort peber og vanilje i smagen. Frugtig i udtrykket med en krydret afslutning. 89

Glencadam 10 års.

46%| Juuls| 469 kr.

Vanilje og krydderier i duften. Sødmefuld med varme krydderier, orange, toffeenoter og masser af vanilje i smagen. Pæn intensitet og en varm, krydret afslutning. Alkoholen lidt brændende dog. 89

The Glenrothes 12 års

40 %. | 429 kr.

Bløde, frugtige noter i duften. Citrus, orange, toffee og vanilje. Bløde og venlig, savner lidt mere kant og dybde. 89

GlenGoyne 12 års.

43%. | Sprit & Co | 375 kr.

Intense, mørke toner i duften. Flot koncentration, røde æbler, varme krydderier, toffee og vanilje i smagen. Velbalanceret med en lang, varm afslutning. 89

Scapa Skiren.

40%. | Pernod Ricard | 389 kr.

Fra Orkney på 100% first fill amerikanske fade. Lette citrusnoter i duften. Blød og rund med toffee, orange- og maltnoter. Alkoholen lidt brændende men alligevel en velbalanceret dram. Pæn afslutning. 89

The Dalmore Vintage 2006 10 års.

46% | Interbrands | 499 kr.

Mørk med krydrede karamelnoter i næsen. En anelse tør med mørke, krydrede noter, svesker og vanilje i smagen. Krydret afslutning. 89

GlenGoyne 10 års.

40%. | Sprit & Co | 325 kr.

Masser af toffee i næsen. Olieret tekstur. Rund og blød med orange, småkager og vaniljenoter. Mellemlang, frugtig afslutning. 88

Glenmorangie Original 10 års

40% | LVMH | 359 kr.

Lys og lidt diskret i næsen. Blød og rund i smagen med lette karamelnoter, vanilje og krydderier. Vellavet men måske en anelse for neutral. Krydret afslutning. 88

Glenmorangie Tayne

43% | LVMH | Ca. 550 kr.

Sælges primært i lufthavne. Afsluttet på amontillado-fade. En blød og ligefrem whisky med honning, orange, toffee og vanilje. Rund og blød, savner måske lidt mere dybde. 88

Glencadam 13 års.

46%| Juuls | 575 kr.

Frugtige noter i duften. Lys og let med vanilje, banan, citrus og let krydrede noter. Alkoholen lidt brændende, især i afslutningen. Virker i min optik for ung. 88

The Dalmore 12 års.

40% | Interbrands | 449 kr.

Krydrede toner i duften. Kandiseret frugt, peber, krydderier og vanilje i smagen. Pæn, mellemlang afslutning. 88

Balblair 12 års

46 %. | Conquer Spirits | 549 kr.

Lys og ikke specielt intens i næsen. Citrus, lette krydderier og vanilje dominerer smagen. Pæn balance men savner dybde. 88

Tullibardine 225 Sauternes Finish

43%. | Lago | 399 kr.

En let krydret duft. I smagen hvid peber, frugtige toner, lette krydderier og vanilje. Blød og venlig i udtrykket. Mellemlang, krydret afslutning. 88

Glencadam The Rather Elegant.

40%| Juuls |329 kr.

Lidt diskret i næsen med citrusnoter. En let dram, en anelse spids og med en medium intensitet i smagen. Krydret, lidt kort afslutning. 87

Tullibardine 500 Sherry Finish

43% Lago | 399 kr.

Intense vaniljetoner i duften. Frugtig med honning, tobak, peber og vanilje men ikke helt samme intensitet i smagen. Mellemlang afslutning. 87

Tullibardine Sovereign

43%. | Lago | 325 kr.

Lagret på bourbonfade. Lys med en let krydret næse. En let ikke specielt koncentreret whisky med let frugtige toner, krydderier og vanilje. Mellemlang eftersmag. 87

Tullibardine 228 Burgundy Finish

43%. | Lago | 399 kr.

Frugtige noter i duften med en let sødmefuld og krydret smag af vanilje, lette krydderier og orange. Lidt kort og brat i afslutningen. 86

