Kæmpen som vågnede og gik lidt i dvale igen

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks spiritusmagasin Whisky& og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

I hjertet af Speyside ligger Dufftown, hvor Mortlachs lille destilleri har været en del af byen siden 1823, hvor destilleriet blev grundlagt. I øvrigt som det første (lovlige) destilleri i byen.

Gennem årene har Mortlach opnået en nærmest mytisk, kultagtig status, da deres udsøgte whisky kun er blevet fremstillet i små mængder, hvoraf størstedelen er blevet brugt af masterblenders til at skabe rygraden i andre destilleriers årgangswhisky. Blandt andet i Johnnie Walker. Og da man ikke som sådan har besøgscenter eller har haft mulighed for at komme på besøg uden aftale, har destilleriet altid haft lidt et ry som det “hemmelige” destilleri.

Destilleringen

Selve destillerihallen er kæmpestor, og det første, der slår en, er de mange forskellige typer kedler, der benyttes. Normalt er man vant til ens keddeltyper, men hos Mortlach er netop en af egenskaberne, brugen af forskellige kedelformer. Resultatet er en spiritus med forskellig smag, hvilket netop er formålet hos Mortlach.

Mortlach Whisky er destilleret gennem en kompleks proces: Nogle blendes to gange, andre tre eller mere. Der er seks kedler i alt, tre til wash og tre til spiritus. Den ene wash- og spirituskedel arbejder sammen som på et normalt destilleri. De sidste to wash kedler arbejder også sammen. Det meste af deres low-wine opsamles på toppen, der ledes videre til den største af de to tilbageværende spirituskedler. Den svageste kommes i den mindste kedel (også kaldet The Wee Witchie). Her bringes den i kog og ledes tilbage til kedlen, og processen gentages. Først på den tredje portion adskilles hjertet fra foreshots og feints. Resultatet er, at der opsamles tre forskellige slags spiritus med forskellige styrker. Netop det, at en Mortlach indeholder alle tre typer spiritus, er det der giver styrken og det karakteristiske præg.

Modningen

Efterfølgende lagres whiskyen på sherryfade og en smule også på bourbonfade. Resultatet er en whiskey, der i øvrigt har fået kælenavnet “The Beast of Dufftown”.

En væsentlig del har altid været brugt i blended whisky (Johnnie Walker), og man var primært som destiller kendt for en 16 års som indimellem blev frigivet.

Porteføljen

I 2014 lancerede man så en serie på tre whiskyer og offentliggjorde samtidigt planer om at udvide kapaciteten til det dobbelte. Nu skulle Mortlach være et destilleri og mørke, som man satsede på. Men priserne på de tre nye lanceringer var høje (599-6.000 kroner) og— måtte man erkende— alt for høje. Så man droppede den dyre serie og lancerede en mere prisvenlig serie, samtidigt med at man lagde planerne om ekspansion på hylden i 2018. Serien består af en 12 års Wee Witchi, 16 års Old Distillers dram og en 20 års Cowie’s Blue Seal.

Forrige år kom så den ældste aftapning fra Mortlach, nemlig en 47 års samt en 26 års. Den blev sidste år fulgt op af en 25 års Prima & Ultima samt en 21 års old Rare by Nature. Så man er lidt tilbage ved udgangspunktet, hvor Mortlach primært er til blended whisky.

Stilen er klassisk Speyside med en fedmefuld konsistens og masser af honning, toffee, orange og vaniljenoter. Generelt et meget højt niveau, og man forstår den begejstring, der har været hos whiskykendere for destilleriet gennem mange årtier.