Kæmpetest af whisky fra Speyside

Stilmæssigt er Speyside whisky blandt Skotlands letteste. Speyside-stilen har ændret sig med tiden; en traditionel Speyside single malt var tidligere beslægtet med en Highland whisky, med en markant robusthed og markant røg. Den nye stil er lettere, sødere whisky med frugt og honningtoner og uden røgen fra Islay eller det skotske højland. Men ingen regler uden undtagelser og smagningen har da også alle typer fade, aldre og med og uden røg.

Niveauet på denne smagning var imponerende højt og til dato den største test, vi nogensinde har kørt. Speyside-stilen er klassisk og markant med den sødmefulde smag, hvor vanilje, honning og den lidt frugtige stil går igen. Ingen faldt virkelig igennem, omend der selvfølgelig er whiskyer, der er kræset mere for end andre.

Bedste Speyside whisky blev Benriach 25-års — den er dyr men ganske forrygende. Men der var mange, som kæmpede i toppen, som testen viser. Som bedste køb vandt Aberlour A'Bunadh batch 62 foran Glenfiddich 18 års og The Glenlivet 18-års.

Excellente

Benriach 25-års

46,8% | Vinoble | 2650 kr.

Sikke en næse, så yderst kompleks. Fortsætter i smagen med masser af krydrede, sødmefulde fadnoter. En stor og flot whisky med en stor længde. Ærgerligt, at den er så kostbar, så det er godt! 97

Benriach 30 års Peated Authenticus

46% | Vinoble | 5995 kr.

Mørke krydrede noter med strejf røg i næsen. I smagen orangeskal, røg, ingefær, tobak og vanilje. En kompleks og flot røget whisky hvor alderen fornemmes. Lang men elegant afslutning. 96

Fremragende

Gordon & Macphail Exclusive Glenburgie 21-års

57,4% | Juuls | 1295 kr.

Sødmefuld og intens duft af honning og varme krydderier. En flot, elegant og dyb malt med masser af lag. Den høje alkohol er velbalanceret. Lang, vedvarende afslutning. 95

Glenlivet 21-års

43% | Pernod Ricard | 1599 kr.

Mørk og intens i duften med mørke, varme krydderier. I smagen masser af honningnoter, blommer, peber, toffee og vanilje. Kompleks med mange lag. Lang, varm afslutning. Yderst flot. 95

Glenfarclas 25-års

43% | H.J. Hansen | 1350 kr.

Mørke, krydrede noter i duften. Man fornemmer straks en seriøs og ældre whisky med masser af vanilje, tobak, toffee, marmelade og krydderier. Flot balance og meget stor længde. 95

Aberlour A’Bunadh Batch 63 BEDSTE KØB

61% | Pernod Ricard | 599 kr.

Cask strenght. Lagret på olorosofade, hvilket er meget tydeligt i farve og duft. En mørk og ganske fyldig dram. I duften blommer og karamel. I smagen frugtige toner, fudge, espresso og krydderier. Meget koncentreret og med en flot integreret alkohol, selvom den naturligt er høj. Lang afslutning. 94

Benriach 35-års

42,5% | Vinoble | 6500 kr.

Mørke, intense, krydrede noter. Meget mørk i smagen med svesker, mørke krydderier og vanilje. Tørre fadtanniner meget dominerende. Flot dybde og længde. 94

Glenlivet 25-års

43% | Pernod Ricard | 2599 kr.

Mørk i farven med intense sveskede toner i duften. I smagen kokos, peber, vanilje, karamel og florale noter. Lang, vedvarende afslutning. Meget kompleks. Men bedre i næsen end smagen. 94

Benriach 21-års Tawny Port Finish

46% | Vinoble | 1499 kr.

Elegant og flot, intens næse. Masser af puddersukker, svesker, mørke krydderier og vanilje i smagen. Flot balanceret med en lang afslutning. Virkelig flot! 94

Benriach 22-års Moscatel Cask

46% | Vinoble | 1999 kr.

En flot, frugtig og krydret næse. Rund og dyb i smagen med toffee, mørke krydderier og svesker. Flot balanceret med en lang, krydret afslutning. 93

Benriach 10-års Batch 15 Peated Oloroso Sherry Butt

58,3% | Vinoble | 1000 kr.

Sødmefuld og røget i næsen. En kraftig, meget røget og krydret smag med mørke noter, vanilje og masser af røg. Pænt balanceret men til røgelskeren med stort R. 93

Benriach 21-års

46% | Vinoble | 1499 kr.

Modnet på både bourbon-, vin- og forskellige sherryfade. Orange noter i duften. Fyldig og dyb dram med krydrede noter, masser af vanilje og orangeskal. Flot længde. 93

Benriach 26-års Burgundy Cask 6898

49,4% | Vinoble | 3500 kr.

Mørk, krydret, nærmest cognacnæse. En del fadtannin, mørke krydderier, vanilje og tørrede frugter. Meget tør men masser af tertiære noter. Lang, mørk afslutning. 92

Glenfarclas 21-års

43% | H.J. Hansen | 950 kr.

Intens i duften med orangenoter og krydrede toner. Masser af frugtige noter, toffee, småkager og vanilje i smagen. Flot, vedvarende afslutning. 92

Glenfiddich 18-års

40% | Hans Just | 699 kr.

Lagret på bourbon og spanske olorosofade. Orangetoner i duften. En fyldig dram med appelsin, toffee, mokka og vaniljesmag. Pænt balanceret med en lang, krydret eftersmag. Virkelig flot! 94

Glenfiddich 21-års

40% | Hans Just | 1749 kr.

Afsluttet på romfade. Intense orangetoner i duften. Elegant med masser af orangeskal, toffee, krydderier og vanilje. Frugtige noter og yderst flot balanceret med en lang, krydret men også lidt tør eftersmag. 93

Glenlivet 18-års GODT KØB

43% | Pernod Ricard | 699 kr.

En yderst elegant næse. Olieret tekstur og en intens smag af varme krydderier, kandiserede frugter, abrikos, vanilje og akaciehonning. Elegant med en lang eftersmag. Sherryfinish fornemmes tydeligt. 93

Duncan Taylor Huntly 1996

53,3% | H.J. Hansen | 1299 kr.

Lagret på mindre 50-liter fad. Orange og citrus i næsen. Den høje alkohol kommer væltende men balanceres af sødme, flødekaramel og vanilje i smagen. En spændende og seriøs dram. 93

Glenfarclas 40-års

43% | H.J. Hansen | 7200 kr.

Intens mørk og krydret i næsen. Meget tør men intens i smagen af mørke krydderier, mahogni, læder, pibetobak og vanilje. En spændende og gammel dram, men bliver også hurtigt lidt for meget af det gode. 93

The Glenlivet Code

48% | Pernod Ricard | 730 kr.

Sødmefuld og krydret i duften med lette røgnoter. Fedmefuld med masser af toffee, malt, orange og vanilje i smagen. Flot dybde og en lang, varm afslutning. Spændende og vellykket aftapning. 93

Benriach Batch 1 Peated Cask Strength

56% | Vinoble | 849 kr.

Sødmefuldt røget i næsen. Lang og kompleks i smagen med masser af småkager, vanilje, krydderier og røg. Meget spændende og vellavet med en lang afslutning. 93

Benriach 17 års PX Sherry Cask Finish

46% | Vinoble | 849 kr.

Mørk og krydret næsen. Masser af intensitet og fadpræg. Julekage, mørke krydderier og vanilje. Rund og blød i udtrykket med en meget lang afslutning. 92

Glenlivet Nadurra Peated Cask Finish GODT KØB

62% | Pernod Ricard | 599 kr.

Første røgede whisky fra The Glenlivet. Vanilje og let røg i duften. I smagen intens røg, tobak, varme krydderier og vanilje. Den høje alkohol bider godt igen, og whiskyen fremstår med en flot balance. Flot, lang og vedvarende eftersmag. 92

Glen Moray Elgin Heritage 18-års

40% | MBWS | 829 kr.

Lagret på nye bourbonfade. Masser af citrus og vanilje i duften. Sødmefuld med honning, toffee, orangeskal og vanilje. En flot og balanceret malt med en lang afslutning. 92

Balvenie 14 y.o. Week of Peat Stories

43% | Hans Just | 649 kr.

Ny whisky på røget malt og modnet på bourbonfade. Let røg og vanilje i næsen. Sødmefuld i smagen med røg, toffee, citrus og vanilje. Velbalanceret med en flot, lang afslutning. 92

Speyburn 15-års GODT KØB

46% | Jysk Vin | 599 kr.

Modnet på både bourbon- og sherryfade. Flot toffee næse. Blød og rund med masser af viskositet med småkager, orangeskal og vanilje. Velbalanceret med en lang afslutning. 92

Speyside Destillery Fumare GODT KØB

46% | Lago.dk | 475 kr.

Lyse røgede noter i duften. I smagen røg, hvid peber, toffee og vanilje. En ung men vellavet dram med en pæn, lang, varm afslutning. 91

Glenfiddich 15-års GODT KØB

40% | Hans Just | Pris 489 kr.

Lagret efter solera-systemet kendt fra Jerez. Tropisk frugt i duften. Rund, fyldig dram med orangeskal, ananas, krydderier og vanilje. Lang, krydret eftersmag. 91

Benriach 10 års Batch 15 Peated Virgin Oak

57,1% | Vinoble | 1000 kr.

Orange og citrusnoter i duften. I smagen røg, vanilje og frugtige noter. Velbalanceret og ganske rund grundet sin unge alder. 91

Glenfarclas 15-års GODT KØB

46% | H.J. Hansen | 599 kr.

Lagret på sherryfade. Intense malttoner i duften. Toffee, hvid peber og appelsinskal i smagen. Velintegreret alkohol. Yderst flot og fyldig whisky. 91

The Glenlivet Nadurra First Fill Selection GODT KØB

59,1% | Pernod Ricard | 599 kr.

Lagret på bourbonfade og cask strength. Vaniljetoner i duften. En heftig malt med orange, lette krydderier, vanilje og med en varm, brændende alkohol. Lang, sødlig eftersmag. 91

Benriach Classic Batch 2 Three Cask Maturation

60,6% | Vinoble | 699 kr.

Sødmefulde sveskenoter i duften. Meget fadpræg med mørke krydderier, julekage og vanilje. Tørre fadtanniner og en lang, mørk, krydret eftersmag. 91

Aberlour Casg Annamh GODT KØB

48% | Pernod Ricard | 460 kr.

Modnet på både bourbon- og sherryfade. Mørk og ganske fyldig dram. I duften blommer og generelt meget frugtige toner med fudge, espresso og krydderier. Minder i stilen meget om A’Bunadh, omend den er blødere med mindre alkohol. Pæn, krydret afslutning. 91

Balvenie 12 y.o. American Oak stories GODT KØB

43% | Hans Just. | 549 kr.

Ny whisky på bourbon fade. Intens og krydret næse med orange og vaniljenoter. Blød og rund med småkager, kandiserede frugt og vanilje. Velbalanceret med en lang, flot afslutning. 91

Glenlivet Nadurra Oloroso GODT KØB

60,2% | Pernod Ricard | 499 kr.

Lagret på oloroso sherryfade og cask strength. Mørke frugtige toner i duften. I smagen blommer, lakrids, krydderier, karamel og vanilje. Rund og frugtig med en lang, brændende eftersmag. Fadet meget dominerende. Lang afslutning. 91

Wilson & Morgan Beathan GODT KØB

48% | MacY | 449 kr.

9-års. En del røg i næsen. Fyldig og tør i udtrykket. Røg, mørk tropisk frugt og vanilje i smagen. Den høje alkohol står godt op mod røgen. Ganske flot og spændende dram. 91

Wilson & Morgan Ardmore GODT KØB

46% | MacY | 449 kr.

9-års og røget. Lys med citrus, røg og vanilje i duft og smag. En anelse rå i udtrykket men slutter pænere med en krydret, lang finish. 90

Duncan Taylor Battlehill Glen Moray 9-års GODT KØB

46% | H.J. Hansen | 499 kr.

Orange og krydrede noter i duften. Sødmefuld med masser af vanilje, citrus og toffee noter. Vellavet med en lang afslutning. 90

Speyside Destillery 18-års

46% | Lago.dk | 999 kr.

Orange og citrus i næsen. Blød og rund med toffee, krydderier og vanilje i smagen. Pænt balanceret med en krydret afslutning. Måske lidt for neutral. 90

Speyside Destillery Tenné GODT KØB

46% | Lago.dk | 399 kr.

Rødligt skær i farven. Frugtige noter og en ung whisky men med masser af spændende noter i smagen. Flot balance og afslutning. 90

Glenlivet Captain’s Reserve GODT KØB

40% | Pernod Ricard | 449 kr.

Afsluttet på cognac fade. Orange og krydrede noter i duften. Rund og silkeblød med frugtige noter af især blomme, orange og vanilje. Mørk, krydret afslutning. 90

Benromach Organic 6-års GODT KØB

43% | Juuls | 529 kr.

Første certificerede økologiske whisky. Lagret på bourbonfade. Malt i duften og i smagen korn, toffee, vanilje, kokos, kaffe og orangeskal. En ung dram men flot whisky. Lang, varm afslutning. Overraskende rund og ligetil. Lagret 2008 og tappet 2014. 90

Benriach 20-års Batch 15 Virgin Oak Cask 7859

53,1% | Vinoble | 2000 kr.

Vanilje i næsen. Krydret med citrusnoter, småkage og vanilje i smagen. Alkoholen lidt brændende. Varm, krydret afslutning. Den høje alder fornemmes ikke helt. 90

Longmorn The Destillers Choice GODT KØB

40% | Pernod Ricard | 549 kr.

Sødlige honningtoner i duften. En flot tekstur med intens smag af toffee, appelsin, brunkage og vanilje. Velintegreret fad og alkohol. Lang krydret afslutning. Blød og meget imødekommende. 90

Aberlour 16-års Double Cask Matured GODT KØB

40% | Pernod Ricard | 569 kr.

Lagret på bourbon og sherryfade, afsluttet på sherry. En mørk dram med orange toner i duften. Blød og venlig med frugtige toner, honning og krydderier. Krydret, pæn afslutning. 90

Gordon & Macphail Glentauchers 2004 GODT KØB

43% | Juuls | 599 kr.

Lys med krydrede noter i duften. Vanilje, småkage, citrusnoter i smagen. Let og elegant i udtrykket. Pæn krydret afslutning. 90

Gordon & Macphail Morlach 15-års

43% | Juuls | 750 kr.

Modnet på sherryfade. Blomstret i duften med en del kryddernoter. En flot og elegant krydret dram med sherrynoter, vanilje og svesker i smagen. En anelse tørhed i eftersmagen men pæn, lang og krydret afslutning. 90

Benriach 22-års Peated PX Sherry Cask

46% | Vinoble | 1999 kr.

Flot, fyldig næse. Diskret røg men kommer især i eftersmagen. Vanilje, lyse krydderier og orange noter. Lidt vandet i afslutningen. 90

Benriach 12-års Sherry GODT KØB

46% | Vinoble | 499 kr.

Krydrede noter i duften. Pæn intensitet i smagen med småkager, svesker og vanilje. Flot fadpræg og længde. 90

Benriach 10-års Batch 15 Oloroso Sherry Butt 3236

58,5% | Vinoble | 1000 kr.

Mørkt krydret i næsen. Pæn intensitet også i smagen med mørke krydderier, peber, orange og vanilje. Stadigt ung og alkoholen lidt presserende. Pæn afslutning. 90

Benriach 22-års Peated Dark Rum Cask

46% | Vinoble | 1999 kr.

Røg og mørke, krydrede noter i duften. Flot struktur og intensitet med mørke frugtige noter, krydderier og vanilje. Røgen diskret men er der. Pæn, krydret afslutning. 90

Glenlivet 12-års

40% | Pernod Ricard | 419 kr.

Lys og let krydret næse. I smagen appelsinskal, toffee, krydderier og vanilje. Velbalanceret. Blød og rund med en pæn afslutning. 89

Longmorn The Destillers Choice

40% | Pernod Ricard | 549 kr.

Sødlige honningtoner i duften. En flot tekstur med intens smag af toffee, appelsin, brunkage og vanilje. Velintegreret fad og alkohol. Lang, krydret afslutning. Ikke voldsomt dyb. 89

Duncan Taylor Battlehill Craigellachie 10-års

46% | H.J. Hansen | 499 kr.

Modnet på bourbonfade. Citrus i næsen. Sødmefuld med frugtige noter og masser af vanilje i smagen. Ung men vellavet. Pæn, krydret afslutning. 89

Glenfarclas 12-års

43% | H.J. Hansen | 425 kr.

Malt og krydderier i duften. Tør i smagen med grapetoner, mynte, peber, krydderier og vanilje. Pæn, rund afslutning. 89

Balvenie 12 y.o. Doublewood

47,8% |Hans Just. | 550 kr.

I duften nødder og blommer. Orange, vanilje og toffee i smagen. Blød og rund. Ikke voldsomt dyb i smagen men meget imødekommende. Krydret i eftersmagen. 89

Mosburne Linkwood 10-års

46% | MacY | 459 kr.

Lys med vanilje og citrus i næsen. Sødmefuld, rund og mild i udtrykket. Småkage, citrus og vanilje i smagen. Simpel men velbalanceret. 89

Glen Moray Elgin Heritage 12-års

40% | MBWS | 279 kr.

Modnet på bourbonfade. Vanilje i duften. Krydret i smagen med toffee, orange og vaniljenoter. Pænt balanceret og god dybde. 89

Glen Moray Elgin Heritage 12-års

40% | MBWS | 449 kr.

Modnet på både bourbon og sherryfade. Flot, krydret næse. Balanceret i smagen med varme, mørke krydderier, småkage og vanilje. Flot, lang og krydret afslutning. 89

Glenlivet 15-års French oak Reserve

40% | Pernod Ricard | 399 kr.

Afsluttet på Limousin franske fade, som også benyttes til cognac. Søde, krydrede orange toner i duften. Appelsinskal, kandiserede frugter, toffee og vanilje i smagen. Blød og rund i stilen med en krydret afslutning. 89

Benriach 10-års Curiositas Peated

46% | Vinoble | 449 kr.

Røget næse med citrus noter. Krydret i smagen med citrus, lette krydderier, røg og vanilje. En ung men vellavet dram. Pæn længde. 89

Gordon & Macphail Discovery Miltonduff 10-års

43% | Juuls | 569 kr.

Lagret på sherryfade. Mørke, krydrede noter i duften. Julekage, varme krydderier, svesker og vanilje i smagen. Pænt balanceret, lidt kort i afslutningen dog. 89

Aberlour 12-års

40% | Pernod Ricard | 339 kr.

Lagret på bourbon og sherryfade, afsluttet på sherry. Krydret i duften. Intens i smagen med akaciehonning, appelsinskal og vanilje. Pænt balanceret og ganske habil 12-års. 88

Benriach 22-års Dark Rum Cask

46% | Vinoble | 1999 kr.

Mørke, krydrede noter i duften. En kende vandig i smagen med lette krydderier, vanilje og frugtige noter. Virker ikke umiddelbart så gammel, som den er. Lidt kort, krydret afslutning. 88

Benromach 10-års

43% | Juuls | 399 kr.

Appelsinnoter i duften. Pæn intensitet. Frugtig med nedfaldspærer i smagen, orangeskal, honning og bagte krydderier. Pænt frisk men også tør afslutning. 88

Glen Moray Elgin Classic Sherry Cask Finish

40% | MBWS | 289 kr.

Mørke, krydrede noter i duften. En del tørhed i smagen med krydrede noter, sveske og vanilje. Pæn afslutning. 88

Glen Moray Elgin Classic Peated

40% | MBWS | 239 kr.

Røg i næsen. En anelse vandig i smagen med røgnoter, vanilje og lyse krydderier. Røg hverken for lidt eller meget for stilen. Lang afslutning. 88

Duncan Taylor Battlehill Craigellachie 10-års Sherry

46% | H.J. Hansen | 499 kr.

Modnet på sherryfade. Varm og krydret i næsen. Krydderier, svesker og vanilje i smagen. Meget ligefrem i stilen uden de store overraskelser. Krydret afslutning. 88

Ballantine’s Miltonduff 15-års

40% | Pernod Ricard | 499 kr.

Modnet på bourbonfade. Varme krydderier i næsen. Meget mild og blød i stilen med småkager, orange og vaniljenoter. Pænt balanceret, men jeg savner lidt mere dybde. Krydret afslutning. 88

Benriach Single Malt Birnie Moss

48% | Vinoble | 449 kr.

Kraftigt, røget ung whisky. 4 års lagring og med masser af røg både i næsen og smagen. Spinkel men velbalanceret. Lette, frugtige toner, vanilje og ja røg, røg og røg. Lang afslutning. 88

Speyside Destillery Beinn Dubh

43% | Lago.dk | 650 kr.

Afsluttet på brændte portvinsfade. Næsten helt sort. Mørke, krydrede noter i duften, som forsætter i smagen med blomme, julekrydderier og vanilje. Meget atypisk men spændende, omend også lidt klodset dram. 88

Benriach 9-års Batch 15 Port Pipe Cask 2048

61,7% | Vinoble | 1000 kr.

Røde skær i farven. Frugtige noter i duften. Ung og ganske rå, også grundet den høje alkohol. Blommer, mørke krydderier og vanilje i smagen. Brændende afslutning. 88

Gordon & Macphail Linkwood 15-års

43% | Juuls | 750 kr.

Florale noter i duften. Ikke specielt intens i smagen, en anelse tørhed og bagved frugtige noter, lette krydderier og vanilje. Pæn, krydret, varm afslutning. 88

Glen Moray 10-års Fired Oak

40% | MBWS | ca. 400 kr.

Flot, krydret næse. Lette orange-, vanilje- og kryddernoter i smagen. Ikke specielt intens men rund og mild i udtrykket. Krydret afslutning. 88

Gordon & Macphail Discovery Tomatin 2007

43% | Juuls | 569 kr.

Lagret på bourbonfade. Smørblomster og vanilje i næsen. Rund og blød med toffee, orange- og vaniljenoter. Alkoholen lidt brændende. Lidt kort i afslutningen. 87

Benriach 10-års

43% | Vinoble | 449 kr.

Modnet i bourbon- og sherryfade. Lys med krydrede noter i næsen. Sødmefuld i smagen med citrus, toffee og vanilje. Simpel, rund og mild i udtrykket. Ikke meget dybde. 87

Glenlivet Founders Reserve

40% | Pernod Ricard | 269 kr.

Lys og let krydret i duften. Orange toner i smagen med appelsinskal, fersken, blomster og vanilje. Blød og rund men lidt kort i afslutningen. 87

Wilson & Morgan Glen Moray

48% | MacY | 459 kr.

Omkring 9 år. Krydret i næsen med vanilje, orangenoter i smagen. Noget sødmefuld, og alkoholen mærkes. Mellemlang afslutning. Synes ikke helt, den balancerer. 87

Glenfiddich 12-års

40% | Hans Just | 270 kr.

Orangetoner i duften. I smagen malt, orange og vanilje. Sødmefuld i afslutningen. Pæn men lidt simpel i udtrykket. 87

Ballantines The Glenburgie 15-års

40% | Pernod Ricard | 299 kr.

Mørk i farven med mørke bagte kryddertoner i duften. Frugtnoter, småkager og vanilje i smagen. En anelse vandig. Mellemlang afslutning. 87

Glen Moray Elgin Classic Port Cask Finish

40% | MBWS | 239 kr.

Diskret i næsen. Sødmefuldt krydret i smagen med toffee, svesker og vanilje. Krydret afslutning. 87

Glen Moray Elgin Classic Chardonnay Cask Finish

40% | MBWS | 289 kr.

Citrus og vanilje i næsen. Frisk i stilen med frugtige noter, især citrus og krydderier. Pænt balanceret omend ikke voldsomt dyb. 87

Ballantine’s The Glentauchers 15-års

40% | Pernod Ricard | 350 kr.

Modnet på bourbonfade. Krydderier i næsen. Sødmefuld i smagen med toffee, citrus og frugtige noter. Pænt balanceret men ikke specielt dyb i smagen. Krydret, kort afslutning. 87

Benriach Single Malt Heart of Speyside

40% | Vinoble | 375 kr.

Sammenstikning af primært yngre whiskyer. Lys med rå malttoner, lette honning- og vaniljenoter. Strejf af røg fornemmes. Pænt balanceret, men den unge alder fornægter sig ikke, og der savnes dybde. 86

The Singleton Sunray

40% | Diageo | 349 kr.

Orange og lette røgtoner i duften. Rund og blød i smagen med krydderier, orange, vanilje og et strejf honning. Krydret afslutning. 86

The Singleton 12-års

40% | Diageo | 279 kr.

Maltede toner i duften. En mild og blød dram med orangetoner, krydderier og vanilje i smagen. God begynderwhisky. 86

Glen Moray Elgin Classic

40% | MBWS | 199 kr.

Citrusnoter i duften. Mild og rund med let krydret smag og frugtige noter. Ung og lidt en-dimensionel. 86

Glen Moray Elgin Classic Cabernet Cask Finish

40% | MBWS | 289 kr.

Maltnoter i duften. Rødligt skær. En del fadtannin, som giver noget tørhed i smagen. Krydderier og let frugtige noter. Savner mere dybde. 86

