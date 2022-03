Kæmpetest: Cognac

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks største magasin om spiritus Whisky& og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

På trods af at alle cognacer fremstilles i det samme område og på samme drue (ugni blanc), er der en kolossal variation mellem de enkelte cognac-mærker. Nogle har en kraftig aroma, der kan fylde et helt rum, mens andre er mere reserverede og forfinede. Nogle har en mild smag af drue, mens andre har strejf af karamel og vanilje.

Området, som ligger i det vestlige Frankrig mellem Bordeaux, Nantes og Tours, er opdelt i 6 crux: Grande Champagne, Petite Champagne, Borderies, Fins Bois, Bon Bois og Bois Ordinaires— hvor især de to førstnævnte er der, hvor de bedste cognacer kommer fra.

Klimaforandringer

Klima forandringerne har også en betydning for cognac-produktionen da cognac som nævnt laves på druer. De senere år har især frost været et stort problem i foråret hvilket kan betyde en væsentlig mindre høst. I år ser man f.eks. flere steder op mod 70% mindre høst end normalen. Der arbejdes dog med vindmøller, varmeledere, sprøjtning af vand for at hjælpe mod frosten. En anden faktor er den tidligere høst. De senere år har man set høst 2-3 uger tidligere end normalen og druer som har mindre syre og højere alkohol. Det betyder man har måtte investere i udstyr til bedre at styre fermenterings temperaturerne da det er essentielt at kunne beholde friskheden i vinen som bruges til destilleringen.

Destilleringen

Destilleringen foregår på forskellige tidspunkter men skal slutte senest den 31. marts ved midnat, hvilket er bestemt ved lov. Efter destillering kommer den klare spiritus på fade, som oftest er 350 liter. Her skal den ligge i mindst 2½ år på fade lavet af fransk eg, ellers kan den ikke kaldes cognac. Normalt starter man 6-12 måneder på nye fade, før den herefter kommer på ældre fade. Her kan cognacen ligge i op til 50 år, i sjældne tilfælde op til 100 år.

Englenes andel

At fadene ikke er helt tilsluttede gør, at der sker en iltning og en fordampning af eau-de-vie’en. Fordampning er meget dyr og kendes også under navnet “englenes andel”. Tommelfingerreglen siger, at der fordamper cirka 3% af indholdet af fadet pr. år. Det vil sige, at en cognac, der ligger i 50 år, ender med et indhold på cirka 75 liter ud af starten på 350 liter!

Det sidste trin er blandingen— en kunstart i sig selv. Selve blandingsproceduren er jo simpel nok, men det med at ramme den rigtige smag er en stor opgave. Nogle cognacer har over 100 forskellige destillater i sig, så det er imponerende, at man kan finde den samme smag igen og igen.

Det endelig produkt står herefter over for nogle regler, der er fastsat ved lov. F.eks. er der tre kvalitetskategorier, man kan bruge og benævne sin cognac. Her er der minimumsalderen for det yngste destillat i blandingen:

Ved mindst 2½ år må man bruge betegnelserne: V.S. (Very Speciel) og ***

Ved mindst 4½ år må man bruge betegnelserne: V.O. (Very Old), V.S.O.P. (Very Superior Old Pale).

Ved mindst 6 år må man bruge betegnelserne: Napoleon.

Ved mindst 10 år må man bruge betegnelserne: X.O. (X-tra Old).

Rémy Martin har de senere år set at især yngre er begyndt at tage cognac til sig og drikker det i drinks eller cocktails. De nævner f.eks. Rémy Sidecar som er lavet med Rémy Martin 1738 Accord Royal og Cointreau. Dette et eksempel på en ny cognac primært lavet til brug i cocktails.

Som avec er det stadig den ældre generation men man har de senere år set en stor vækst i Asien hvor cognac er et prestige-produkt. Derudover fortæller Rémy Martin at de ser en tendens til man nyder mere lagrede cognac (f.eks. XO) samt special aftapninger. Derudover ser man en interesse i at cognac udelukkende er lavet et geografisk sted og på mage måder kræver meget håndværk i produktionen.

Excellente

Louis XIII

40% | Hans Just | 19.500 kr.

Nødder og orangeskal i duften. Yderst intens i smagen med tørrede frugter, varme krydderier, mokka, tobak og vanilje. Høj koncentration og yderst elegant. Mange lag og så utroligt kompleks i smagen. Alkoholen er velbalanceret, og ingen finger kan sættes på denne. Fremragende, og man kan kun ønske prisen var mere forbrugervenlig, for dette er godt! 100

Pierre Ferrand Légendaire

42,1% | Juuls | 25.000 kr.

Meget tæt i næsen. Intens i smagen med svesker, mørke krydderier, tobak, læder og vanilje. En smagseksplosion i munden og en stor, kompleks cognac med mange lag. Meget lang afslutning. 100

Deau Louis Memory Hor’s D’Age

40% | MacY | 2.429 kr.

Sikke en intensitet med masser af mørke, krydrede noter, svesker, lakrids, mokka og vanilje. Yderst kompleks med en flot dybde. 97

Drouet Paradis de Familie Hors D’Age

42% | MacY | 1.329 kr.

Lavet på 25-30 år modne cognac. Meget intens og mørkt krydret. Flot dybde og masser af kompleksitet. En yderst flot og gennemført cognac. 97

Hine Triomphe

40% | Interbrands | 2.299 kr.

Svesker i duften. En dybt mørk cognac med svesker, mørke krydderier, mahogni og vanilje i smagen. Flot dybde og en lang, krydret eftersmag. Flot og gennemført. 96

Hennesy XO

40% | LVMH | 1299 kr.

Intense, mørke, krydrede noter i duften. Masser af komplekse noter i smagen med svesker, figner, mørke krydderier og vanilje. Flot balanceret med en lang og vedvarende afslutning. 96

Tesseron Lot. 53

40% | Vinspecialisten | 2.699 kr.

Parfumeret i smagen. Intens i duft og smag. Høj viskositet. Masser af lag med mørke, frugtige noter, krydderier og vanilje. Samtidigt blød, rund og imødekommende. Lang afslutning. 96

Vaudon Extra Fins Bois

44% | Erik Sørensen Vin | 2000 kr.

Masser af orangenoter i duften. Lang fadlagring fornemmes tydeligt med tørt tanninbid og masser af tertiære noter. Svesker, julekrydderier og vanilje. Lang, krydret afslutning. 95

Fremragende

Maillard Layrat XO Vielle Reserve

40% | Lars Bjørn Vinhandel | 799 kr.

Masser af nelliker og krydderier i duften. Intens i smagen med masser af mørke kryddertoner, tørrede frugter, toffee og vaniljetoner. Flot balanceret og yderst kompleks med lang, mørk afslutning. 94

Merlet XO

40% | Juuls | 750 kr.

Mørk og intens i duften. Masser af fadnoter, tobak, læder, lakrids og vanilje i smagen. Mange lag og en vedvarende, lang og krydret afslutning. Stort spring fra deres VSOP! 94

Frapin Fontpinot XO

41% | Vinoble | 949 kr.

Mørk, krydret og meget intens i duft og smag. Svesker, toffee, julekrydderier og vanilje. Flot dybde og længde. 94

Martell XO

40% | Pernod Ricard | 1319 kr.

Mørk og meget intens i duften. Svesker, peber, toffee og vanilje i smagen. Rund og blød, med mange lag og pæn kompleksitet. Meget lang afslutning. Klassisk XO! 94

Pierre Ferrand Réserve Double Cask

42,3% | Juuls | 649 kr.

Parfumeret i næsen. Masser af tertiære noter i smagen med vanilje, tobak, læder samt også intense sveskenoter. Kompleks og lidt af en bulderbasse men på den gode måde. Lang og vedvarende afslutning. 93

Remy Martin XO

40% | Hans Just | 1249 kr.

Svesker i næsen. Pæn intensitet og krydret i smagen med anis, peber og tørrede frugter. Rund med en pæn dybde. 93

Hine Antique XO Premier Cru

40% | Interbrands | 1349 kr.

Mørke, krydrede noter med et hint af orange. Blød og rund med pæne, krydrede noter og vanilje. Elegant og klassisk med en lang afslutning. 93

Vaudon 1996 Fins Bois

48% | Erik Sørensen Vin | 1500 kr.

Parfumeret i næsen. Den høje alkohol fornemmes tydeligt i starten. Bagved lyse, frugtige noter, hvid peber og vanilje. Spændende og seriøs cognac med en lang afslutning. 93

Deau XO

40% | MacY | 1.109 kr.

Meget mørk og intenst krydret i duften. Blød og yderst vellavet med mørke kryddertoner, toffee og vanilje. Mange nuancer og flot dybde. 93

Drouet Fina Mélina 2010

40% | MacY | 605 kr.

Sødmefuld krydret med en flot dybde. Rund og imødekommende med en flot dybde og kompleksitet. Flot og lang krydret afslutning. 93

Drouet Armorik

45% | MacY | 755 kr.

Afsluttet to år på whiskyfade. Spinkel og elegant med lette maltnoter. Den højere alkohol klæder den og giver et noget andet udtryk. Anderledes og spændende udtryk. 92

Drouet Cuvee Ulysse XO 20 års

40% | MacY | 789 kr.

Mørk og krydret med masser af sveskede noter, mahogni og vanilje. Rund og blød og meget klassisk XO udtryk. Flot balanceret med en lang og krydret afslutning. 92

Deau Black

40% | MacY | 1.559 kr.

Elegant med orange- og lette ingefærnoter i smagen. Velbalanceret med en flot dybde og masser af komplekse noter. Savner lidt mere i afslutningen. 92

Martell Cordon Bleu

40% | Pernod Ricard | 1199 kr.

Mørk med intense æblenoter i duften. Pæn syre og rund, blød men med en pæn dybde. Mandler, tørrede frugter og krydderier. Lang afslutning. 92

Fransac Vielle Reserve

40% | MacY | 679 kr.

Orangenoter i duften. Blød, rund og imødekommende med en pæn dybde og en blanding af frugt- og fadnoter. Flot balance og længde. 92

Hine Homage to Thomas Hine

40% | Interbrands | 999 kr.

Toffeenoter i duften. Pæn intensitet med frugtige noter, krydderier og vanilje. Elegant, blød og rund i stilen. Fadtannin, hvilket giver let tørhed men ellers pæn afslutning. 92

Vaudon XO

40% | Erik Sørensen Vin | 800 kr.

Mørk i farven med sveskenoter i duften. Pæn intensitet med masser af mørke krydderier, frugtige noter og vanilje. Let og tørt tanninbid. Flot, lang afslutning. 92

Pierre Ferrand Selection des Anges

41,8% | Juuls | 1499 kr.

Masser af orange og varme krydderier i duften. Mild, rund og blød med orangenoter, krydderier og vanilje. Pæn balance og pæn dybde. Lang, krydret afslutning. 91

Jean Luc Pasquet 10 års

40% | Sprit & Co | 599 kr.

Citrus og hvid peber i duften. Blød og imødekommende med frugtige noter, karamel og vanilje i smagen. Velbalanceret med en flot, lang afslutning. 91

Tesseron Lot. 76

40% | Vinspecialisten | 1.149 kr.

Lyse orange- og kryddernoter i næsen. Rund og mild med et lille bid fra alkoholen. Pæn dybde med et meget frugtigt præg. Pæn eftersmag. 91

Ferrand 10 Generations

46% | Juuls | 389 kr.

Frugtig næse. Orangetoner, vanilje og sødmefulde krydderier i smagen. Blød, rund og velbalanceret. Meget frugtig og med en pæn afslutning. 91

Drouet Reserve de Jean

40% | MacY | 549 kr.

Flot, elegant og let krydret næse. Fin intensitet med masser af orange, tobak og vanilje i smagen. Flot og harmonisk udtryk. Pæn, krydret længde. 91

Drouet Pachenrenc

45% | MacY | 715 kr.

Enkeltårs cognac med afslutning på fad brugt til dessertvin. Sødmefuldt krydret med orangelikør, varme krydderier og vanilje i smagen. Imødekommende med en flot koncentration og finish. 91

Camus Ile de Ré Double Matured

40% | Skjold Burne | 480 kr. tilbudspris

Frugtig og saltet udtryk i næsen. Meget blød og mild i stilen. Orangenoter, vanilje, salt og lette krydderier. Flot og vellavet omend ikke så dyb. Pæn afslutning. 90

Maison Gautier XO

40% | MBWS | 800 kr.

Mørk, intens og krydret i duften. Rund og blød med svesker, toffee, varme krydderier og vanilje. En anelse fadtannin, der giver lidt tørhed i afslutningen. Men en pæn og ligefrem XO. 90

Jean Luc Pasquet 7 års

40% | Sprit & Co | 479 kr.

Flot frugtig næse med ferskennoter. Pæn intensitet og dybde med pebernoter, citrus og vanilje. Pæn, lang afslutning. 90

Deau Napoleon GODT KØB

40% | MacY | 719 kr.

Orange og toffee i næsen. Intens i smagen med bagte krydderier, kanel, tørrede frugter og vanilje. Pæn dybde, en vellavet cognac. 90

Fransac XO

40% | MacY | xx kr.

Mørke, krydrede noter. I smagen orange, toffee, sveske og vanilje. Pæn dybde og længde. 90

Pierre Ferrand 1840

45% | Juuls | 425 kr.

Orangenoter i duften. Ung i udtrykket med masser af frugtige noter og lette krydderier. Imødekommende og venlig i udtrykket med en lang, floral afslutning. 90

Vaudon Fine Rare

40% | Erik Sørensen Vin | 500 kr.

Lys med citrusnoter i duften. Elegant i udtrykket med let krydrede noter og vanilje i smagen. Flot balance og en let krydret afslutning. 90

Remy Martin 1738 GODT KØB

40% | Hans Just | 399 kr.

Mørke, frugtige noter i duften. Karamel, blommenoter, krydderier og toast i smagen. En flot og elegant cognac med pænt mange lag og en lang afslutning. 90

Monnet XO

40% | Interbrands | 1.199 kr.

Mørke, krydrede noter i duften. Svesker, mahogni, mørke krydderier og vanilje i smagen. Savner lidt mere dybde men er ellers velbalanceret. 90

Fransac XO

40% | MacY | 569 kr.

Klassisk mørk XO med masser af mahogni, mørke krydderier og vanilje. Pænt fyldig med en rimelig intensitet. Måske ikke så dyb men gør det man forventer. 90

Pascal Combeau XO Extra

40% | Irma | 375 kr.

Mørkt krydret i udtrykket. Blød og imødekommende med svesker, bagte krydderier og vanilje i smagen. Lang og krydret afslutning. 90

Gode

Merlet VSOP

40% | Juuls | 379 kr.

Lette vanilje- og orangenoter i duften. Pænt balanceret, blød og rund med syltede orange-, toffee- og vaniljenoter. Krydret og fin afslutning. Savner lidt mere dybde. 88

Merlet VS

40% | Juuls | 329 kr.

Orangetoner i duften. Fyldig og krydret i udtrykket med blommer og vanilje. Simpel men velbalanceret. Kort, frugtig og lidt brændende afslutning. 87

Hine Rare VSOP

40% | Interbrands | 479 kr.

Flot krydret næse. Intens i smagen med toffee, blomme og krydderier. Rund og blød med en velintegreret alkohol. Pæn afslutning. 90

Drouet Reserve de Jean

40% | MacY | 479 kr.

Intense, frugtige toner i duften. Rund og blød med masser af kryddernoter, frugtige toner og vanilje i smagen. Vellavet med en lang, krydret afslutning. 89

Hennesy VS

40% | LVMH | 285 kr.

Meget mørk. Diskret i næsen. Fyldig, rund og krydret med karamelnoter, varme krydderier, svesker og vanilje. Meget ligetil med en pæn afslutning. Ganske habil VS. 89

Deau VSOP

40% | MacY | 465 kr.

Orangenoter i duften. Frugtig, vellavet og imødekommende med masser af orange og varme krydderier i smagen. Pæn afslutning. 89

Frapin Cigar Blend XO

40% | Vinoble | 749 kr.

Mørkt krydret med umiddelbar tørhed i munden. Mahogni, svesker og vanilje. Krydret afslutning. Tørheden generer. 89

Drouet VSOP

40% | MacY | 439 kr.

Masser af orange og tropiske frugtnoter. Imødekommende ligefrem og vellavet VSOP. Flot længde. 89

Maison Gautier VSOP GODT KØB

40% | MBWS | 280 kr.

Mørk og krydret i næsen med orangenoter. Rund og mild i udtrykket med let frugtige noter, karamel og vanilje. Pæn afslutning. Ganske flot VSOP. 89

Fransac VSOP Heritage

40% | MacY | 395 kr.

Frugtig, velbalanceret VSOP med orangenoter, lyse krydderier og vanilje i smagen. Pæn intensitet og en pæn længde. 89

Normandin XO Extra

40% | Kvickly, Superbrugsen | 279 kr.

Diskret næse. Mere power i smagen med mørke, krydrede noter, svesker og vanilje. Pæn balance og længde. 89

Vaudon VSOP

40% | Erik Sørensen Vin | 425 kr.

Meget mørk med blommer i næsen. Mørke krydderier, mahogni, svesker og vanilje i smagen. Pænt balanceret med en varm, pæn og krydret afslutning. 89

Pascal Combeau VSOP GODT KØB

40% | Irma | 175 kr.

Karamel i næsen. Frugtigt udtryk og blød, rund i udtrykket med en fin intensitet og længde. Ganske pæn VSOP til prisen. 88

Frapin 1270

40% | Vinoble | 399 kr.

Lidt diskret i næsen. Noter af orange, citrus, toffee og vanilje. Let i stilen uden megen dybde. Rund og mild. 88

Fransac Reserve Ancestrale

40% | MacY | 719 kr.

Mørke, krydrede noter. En del tørhed i smagen med mahogni, vanilje og sveskepræg. For udtørrende og fungerer ikke rigtigt for mig, selvom jeg kan fornemme en pæn dybde. 88

Drouet VS

40% | MacY | 369 kr.

Let frugtig næse. Pæn intensitet med en fin viskositet. Let frugtige og krydrede noter. Ganske pæn VS. 88

Drouet VSOP

40% | MacY | 369 kr.

Frugtig i duften. Krydret i smagen med især kanel, vanilje og orangeskal. Velbalanceret med en krydret, pæn afslutning. 88

H by Hine

40% | Interbrands | 349 kr.

Lette citrusnoter i duften. En let cognac, en anelse sprittet med karamel og frugtige toner. Let krydret afslutning. 88

Pierre Ferrand Ambre

40% | Juuls | 399 kr.

Diskret i duften. Lette orangetoner, vanilje og krydderier i smagen. Velbalanceret. Meget frugtig med en pæn afslutning. Savner mere karakter. Alkoholen lidt brændende. 88

Vaudon VS

40% | Erik Sørensen Vin | 325 kr.

Meget let i udtrykket med lyse krydderier i næsen. Citrus, orange og vanilje i smagen. Pæn balance og afslutning men også lidt en-strenget. 87

Jean Luc Pasquet 4 års

40% | Sprit & Co | 399 kr.

Frugtig og intens næse. Mindre intensitet i smagen med æble og et strejf vanilje. Pænt balanceret med en mellemlang afslutning. 87

Fransac VSOP

40% | MacY | xx kr.

Lyse, krydrede noter i duften. Sprittet i smagen med citrus, vanilje og frugtige noter. Meget let i udtrykket. 87

Martell VSOP

40% | Pernod Ricard | 349 kr.

Mørk i farven. Blommer i duften. Lidt sprittet med en del karamel- og orangenoter i smagen. Alkoholen velbalanceret men ikke specielt dyb. 87

Remy Martin VSOP

40% | Hans Just | 325 kr.

Orange toner i duften. Let krydret, en anelse vandig men blød og rund i stilen. Let brændende og krydret afslutning. 86

Monnet VS

40% | Interbrands | xx kr.

Diskret næse. Frugtigt udtryk med lette orange og vaniljenoter. Simpel og lidt ordinær med en sødmefuld afslutning. 86

Normandin VSOP

40% | Kvickly, Superbrugsen | 190 kr.

Orangenoter i duften. Frugtigt udtryk med orange og vanilje. Lidt simpel og en anelse vandet i eftersmagen. 86

Martell VS

40% | Pernod Ricard | 249 kr.

Lys med karamelnoter i duften. Lidt sprittet i smagen og ikke megen intensitet. Blød, rund afslutning. 85

Maison Gautier VS

40% | MBWS | 240 kr.

Sødmefulde citrusnoter i duften. Noget sprittet i smagen med lav intensitet. Primært citrus, karamel og strejf af vanilje. En anelse vandet afslutning. 84

Deau VS

40% | MacY | 385 kr.

Citrusnoter i duften. Spinkel med brændende alkohol. Ikke meget i smagen. Let krydret afslutning. 84