Kendt Brunello vinhus ved at blive købt

Artiklen er lavet i samarbejde med DinVinGuide - læs mere her.

Ifølge den italienske hjemmeside Wine News har den franske luksuskoncern Moët Hennessy Louis Vuitton været i forhandlinger med Castello Banfi i nu 8 måneder om en overtagelse. LVMH ejer blandt andet Champagne mærkerne Krug og Dom Pérignon, Bordeaux slottene Cheval Blanc og Château d'Yquem, Cloudy Bay i New Zealand, whisky mærkerne Ardbeg og Glenmorangie, Belvedere vodka og Hennessy Cognac.

Hvis LVMH skulle ende med at købe Banfi, ville det yderligere cementere betydningen af Brunello vinene fra Montalcino på den internationale scene.

Castello Banfi er en familieejet vingård beliggende i Montalcini i Toscana. De råder over et større vinareal på ca. 960 hektar som er fordelt på tre vingårde. Siden grundlæggelsen af amerikanerne John and Harry Mariani i 1978 er Castello Banfi blevet anerkendt verden over for sin dedikation til kvalitet og som en af de primære medvirkende til den renæssance italiensk vin har oplevet. I dag producerer man også vin i Maremma, Bolgheri, Chianti, Chianti Classico og Piemonte.

