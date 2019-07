Klimaændringer resulterer i anvendelse af flere pesticider i vinmarker

Forskere udtaler, at klimaændringer kan have en betydelig indvirkning på mængden af pesticider, der anvendes i vinmarker

Klimaændringer vil givet påvirker evnen til at dyrke nogle druetyper i visse regioner da man vil se flere skadedyr, råd og meldug. Deutsche Welle har rapporteret, at det i Tysklands Mosel-region, der er kendt for riesling, har resulteret i, at vinbønderne anvender flere pesticider i et forsøg på at bekæmpe disse problemer.

Øgede drivhusgasser i atmosfæren har ført til et varmere klima men også hyppigere regn og højere luftfugtighed. Mens højere temperaturer accelererer modningsprocessen for druerne gør fugtighed dem mere skrøbelige overfor skadedyr og sygdomme som meldug og råd.

Sauvignon blanc, chardonnay, pinot noir og riesling er de mindst modstandsdygtige over for skadedyr og sygdomme og derfor kræver de fleste pesticider.

På trods af en øget fokus på økologi, som forbyder brugen af pesticider, har Tyskland oplevet en stigning siden 2010 med 90% af landets vinbønder, der anvender syntetiske kemiske pesticider og der benyttes nu i gennemsnit ca. 9 kg plantebeskyttelsesmidler hvert år ifølge tal fra det tyske Miljøagentur (UBA).

Selv om der kun er lavet lidt forskning med hensyn til, i hvilket omfang pesticider er til stede i den færdige vin, fremgik det af en fransk undersøgelse i 2013, at størstedelen af de franske vine indeholdt mindst ét pesticid.

En muligheden er at fortsætte med at eksperimentere med mindre kendte indfødte druesorter, der er mere hårdfør til de skiftende betingelser. Disse har dog tendens til at vise sig mindre populær hos forbrugerne.

