Kongen af sangiovese

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks nye vinmagasin DinVinGuide - klik her for at læse mere.

Kongen i Toscana må være Brunello-vinene fra Montalcino. I hundreder af år har der været en helt speciel respekt omkring de ofte kraftige og store vine fra den lille by i det sydlige Toscana.

Brunello di Montalcino er lavet af 100% sangiovese grosso og kommer fra et forholdsvist lille areal omkring byen Montalcino. Da arealet er forholdsvist begrænset, er der i dag kun omkring 220 producenter, der dyrker vin på de 1.900 ha. De bedste vine kommer fra nordøst og nordvest for byen Montalcino, hvor markerne ligger højere og derfor giver en bedre syre, men også et mere mineralsk præg til vinene.

Ud over geografiske krav er der krav til minimum 4 års lagring, hvoraf de 2 skal være på fade, før en Brunello kan frigives. Typisk lagres vinen på enten store fade (botti) eller på de mere moderne små fade (barriques). Vinene på de større botti, som ofte er brugte slavonske fade, har mere præg af tørret frugt, læder og blomsternoter. Vinene, som er lagret på de mindre fade, har ofte mere vaniljeprægede, mørkere frugt og chokoladenoter. Om man så foretrækker den ene eller anden stil er meget personligt. Lidt på samme måde som med Barolo-vinene.

Der eksisterer tre typer af Brunello-vine, dels den almindelige Brunello di Montalcino, dels en riserva og endeligt enkeltmarkerne. Typisk har riserva-vinene ligget længere på fad, og de bedste druer er ofte brugt her. Men i Brunello er det nu mere producenten, som er værd at holde øje med. Der findes fremragende ”basis” Brunello-vine, mens både riserva og enkeltmarker kan skuffe fælt.

Vurdering af Brunello di Montalcino 2013

2013-årgangen er en pæn årgang men også lidt mere vanskelig årgang end 2012. Omvendt er det måske på mange måder en mere klassisk årgang, hvis man sammenligner tilbage i tiden. En årgang, som er kendetegnet ved en moderat koncentration og en flot friskhed i hovedparten af vinene. Vinteren var kold med en hel del nedbør, der fortsatte ind i foråret, hvilket betød en del råd i vinmarkerne. Sommeren var køligere end normalt, men da området omkring Montalcino generelt er blandt de varmeste og tørreste i Toscana, betød det, at druerne ikke blev nær så hurtigt modne som normalt, hvilket er en fordel for udvikling af den fenoliske modning i druerne. Lidt regn i starten af september samt en ikke for varm måned med kølige nætter betød en perfekt modningen af druerne. Da høsten satte ind i starten af oktober, var druerne derfor i stort set perfekt stand. Nogen valgte dog at høste tidligere, og disse vine er kendetegnet ved mindre koncentration og en højere syre. Men også en del hårdere tanniner og vine, der i stilen nok vil skuffe inkarnerede Brunello fans, der forventer mere modenhed og koncentration.

Efter at have smagt omkring 180 vine fra 2013 er det da også mit indtryk, at det er en frisk og køligere årgang, hvilket i min optik bestemt ikke gør den dårlig. Men der er til gengæld stor variation, og man skal se sig mere for i forhold til de enkelte producenter. Jeg synes dog, at den højere syre giver en bedre friskhed til vinene, og mange er ganske drikbare allerede nu. Generelt ser jeg tre stilarter i 2013: Dels de vine, som blev høstet tidligt, og som fremstår en smule umodne og urtede med høj syre. Dels de vine, som er høstet optimalt, og hvor lagringen foregår på større brugte fade (botti), og hvor resultatet er elegante og flotte friske vine. Endelig er der de vine, som har fået mere fad og bl.a. har lagret på nye, mindre fade (barriques). Nogle af disse har i min optik for meget fadpræg, og jeg tvivler på, at de vil integreres vel med tiden - hvorimod jeg tror, at for dem, der har formået at finde balancen, er det vine, som vil udvikle sig flot og vil kunne gemmes i mange år.

Kom til stor Spansk Vinfestival 14+15 september

Kom til stor Whisky & Rom festival 26+27 oktober

12 af de bedste Brunello vine fra 2013

Corte dei Venti Brunello di Montalcino 2013. 93

Oxholm Vin | 329 kr.

Jordbær og hindbær i duften. Flot intensitet og ligefremhed. En vin, man får lyst til at drikke, med komplekse noter og lang, saftig afslutning.

Greppone Mazzi Ruffino Brunello di Montalcino 2013. 93

Hans Just | 300 kr.

Imødekommende med en flot intensitet. Sorte kirsebær, lakrids og varme krydderier. Pæn afslutning.

Il Marroneto Brunello di Montalcino 2013. 93

Distinto | 379 kr.

Yderst flot frugt. Røde kirsebær, let lakrids og violer i smagen. Koncentreret og velbalanceret med en lang afslutning.

Il Poggione Brunello di Montalcino 2013. 94

Suenson | 296 kr.

Flot frugt og en yderst vellavet vin, meget imødekommende i udtrykket. Lang afslutning med et strejf toast.

Lisini Brunello di Montalcino 2013. 93

Suenson | 377 kr.

Syrerig, hvilket klæder vinen. Fin, elegant frugt båret af røde bærnoter, tobak og lette krydderier. Yderst vellavet med en lang afslutning.

Mastrojanni Brunello di Montalcino 2013. 93

Vinolicious | 275 kr.

Herlig frugt pakket ind af en flot syre. Krydrede, modne bærnoter. Klassisk Brunello med en lang afslutning.

Poggio Antico Brunello di Montalcino 2013. 93

Bichel | 650 kr.

Masser af røde bær i næse og smag. Vellavet og imødekommende i stilen. Lang, krydret afslutning.

Salvioni La Cerbaiola Brunello di Montalcino 2013. 95

BB Vinimport | 850 kr.

Der er noget specielt over Salviolis vine. Altid yderst elegante i udtrykket og så alligevel så intense. Røde kirsebær, mynte, lakrids i smagen. Lang afslutning.

San Polo Brunello di Montalcino 2013. 94

Philipson Wine | 250 kr.

Elegant og alligevel meget intens, drevet af røde bærnoter, lette krydderier og kun lidt fadpræg. Lang afslutning.

Tassi di Franci Franca Franci Sel. Brunello di Montalcino 2013. 94

Lahvino | 450 kr.

Modne, let varme bær i duften. Yderst vellavet vin med sorte bær, krydderier og toastpræg. Lang, krydret afslutning.

Agostina Pieri Brunello di Montalcino 2013. 93

Oxholm Vin | 319 kr.

Elegant vin drevet af røde bærnoter, lette krydderier og vanilje.

Argiano Brunello di Montalcino 2013. 93

Philipson Wine | 200 kr.

Flot intensitet og meget imødekommende vin med masser af bærsmag, varme krydderier og let toast. Lang, krydret afslutning.

Andre gode:

Il Marroneto Madonna delle Grazie Brunello di Montalcino 2013. 95

Poggio Antico Altero Brunello di Montalcino 2013. 94

Poggio il Castellare Brunello di Montalcino 2013. 93

Fanti Brunello di Montalcino 2013. 92

Fuligni Brunello di Montalcino 2013. 92

Mastrojanni Vifna Loreto 2013. 92

Mocali V. delle Raunate 2013. 92

Palazzo Brunello di Montalcino 2013. 92

Scopetone Brunello di Montalcino 2013. 92

Talenti Brunello di Montalcino 2013 . 92

Uccelliera Brunello di Montalcino 2013. 92

Canalicchio di Sopra Brunello di Montalcino 2013. 92

Madonna Nera Brunello di Montalcino 2013. 92

4 gode Riserva 2012

Lisini Ugolaia Brunello di Montalcino Riserva 2012. 94

Suenson | 645 kr.

Krydret i duften. Mørke bærnoter, lakrids, peber og vanilje. Pæn kompleksitet og lang afslutning. Tøjler fadet pænt.

Poggio di Sotto Brunello di Montalcino Riserva 2012. 93

Suenson | 2695 kr.

Tør lys frugt med en del fadpræg. Krydret i smagen med komplekse noter og en lang afslutning.

Tassi di Franci Franca Franci Brunello di Montalcino Riserva 2012. 94

Lahvino | ukendt pris

Flot koncentration. Mørke kirsebær, lakrids, tobak og krydderier. Kompleks med lang krydret afslutning.

Argiano Brunello di Montalcino Riserva 2012. 93

Philipson Wine | ukendt pris

Frugtig, meget ligefrem. Velabalnceret fad, røde bærnoter, tobak og strejf vanilje. Flot afslutning.