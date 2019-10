Kongen af sangiovese

Kongen i Toscana må være Brunello-vinene fra Montalcino. I hundreder af år har der været en helt speciel respekt omkring de ofte kraftige og store vine fra den lille by i det sydlige Toscana.

Selve byen ligger på en bakketop 544 meter over havets overflade mellem floderne Ombrone, Asso og Orica, som afgrænser området. Her har man gennem århundreder levet af at producere olie og vin. I det 19. århundrede besluttede man udelukkende at satse på sangiovese, altså forbyde andre druesorter, hvilket gjorde, at man adskilte sig fra især Chianti-området.

Brunello di Montalcino er lavet af 100% sangiovese grosso og kommer fra et forholdsvist lille areal omkring byen Montalcino. Selve Montalcino-området er på 24.000 hektarer, men kun omkring 15% er plantet med vinmarker. Da arealet er forholdsvist begrænset, er der i dag kun omkring 203 producenter, der dyrker vin på de 2.100 hektarer. De bedste vine kommer fra nordøst og nordvest for byen Montalcino, hvor markerne ligger højere og derfor giver en bedre syre, men også et mere mineralsk præg til vinene.

Klimaet er middelhavsklima med den primære nedbør i foråret samt sent efterår. Det er forholdsvis lunt gennem det meste af sæsonen, mens det om vinteren ikke er ualmindeligt, at der kan falde sne.

Ud over geografiske krav er der krav til minimum fire års lagring, hvoraf de to skal være på fade, før en Brunello kan frigives. Det betyder, at det først er 2014, som frigives i år. Typisk lagres vinen på enten store fade (botti) eller på de mere moderne små fade (barriques). Vinene på de større botti, som ofte er brugte slavonske fade, har mere præg af tørret frugt, læder og blomsternoter. Vinene, som er lagret på de mindre fade, har ofte mere vaniljeprægede, mørkere frugt og chokoladenoter. Om man så foretrækker den ene eller anden stil er meget personligt. Lidt på samme måde som med Barolo-vinene.

Der eksisterer tre typer af Brunello-vine, dels den almindelige Brunello di Montalcino, dels en riserva og endeligt enkeltmarkerne. Typisk har riserva-vinene ligget længere på fad og frigives et år senere. De bedste druer er ofte brugt her. Men i Brunello er det nu mere producenten, som er værd at holde øje med. Der findes fremragende ”basis” Brunello-vine, mens både riserva og enkeltmarker kan skuffe fælt.

Vurdering af Brunello di Montalcino 2014

2014-årgangen er en vanskelig årgang. Den er ret atypisk, og da jeg spurgte producenterne om, hvilken årgang den mindende om, var der ikke rigtig noget, der kom op til overfladen hos dem. Året startede mildt med et tidligt forår med en rimelig ideel blomstring. Der faldt en del regn i juli, og kombineret med høje temperaturer og høj luftfugtighed betød det massivt pres fra sygdomme og råd i vinmarkerne. Men det var meget lokalt, og inden for få kilometer kunne forskellene være store. Specielt grønhøsten af druer tidligt i august havde betydning for kvaliteten, da de gode producenter fik adskilt den gode frugt fra den dårlige. Der var også problemer med regn i oktober under høsten, hvilket betød, at specielt høsttidspunktet også fik stor betydning.

Konklusionen er en gennemsnitlig årgang med rimeligt imødekommende vine. Men en egentlig gemme-årgang bliver det ikke. Mange vine er ganske imødekommende nu og de næste 3-5 år. Da koncentrationen og strukturen ikke var så høj som normalt, betød det desværre også, at flere producenter brugte for meget fad, og at balancen ikke helt holder for disse vine. Så 2014 er en årgang, hvor man skal se sig godt for, og hvor kendskabet til den enkelte producent er afgørende.

Vurdering af Brunello di Montalcino Riserva 2013

2013-årgangen er en pæn årgang men også lidt mere vanskelig årgang end 2012. Omvendt er det måske på mange måder en mere klassisk årgang, hvis man sammenligner tilbage i tiden. En årgang, som er kendetegnet ved en moderat koncentration og en flot friskhed i hovedparten af vinene. Vinteren var kold med en hel del nedbør, der fortsatte ind i foråret, hvilket betød en del råd i vinmarkerne. Sommeren var køligere end normalt, men da området omkring Montalcino generelt er blandt de varmeste og tørreste i Toscana, betød det, at druerne ikke blev nær så hurtigt modne som normalt, hvilket er en fordel for udvikling af den fenoliske modning i druerne. Lidt regn i starten af september samt en ikke for varm måned med kølige nætter betød en perfekt modningen af druerne. Da høsten satte ind i starten af oktober, var druerne derfor i stort set perfekt stand. Nogen valgte dog at høste tidligere, og disse vine er kendetegnet ved mindre koncentration og en højere syre. Men også en del hårdere tanniner og vine, der i stilen nok vil skuffe inkarnerede Brunello fans, der forventer mere modenhed og koncentration.

Efter at have smagt omkring 60 riserva vine fra 2013 er det da også mit indtryk, at det er en fremragende årgang, hvor vinene i den grad er drikkevenlige nu og har en flot balance. Hovedparten af vinene var 90+ point, og jeg synes generelt, at sangiovese fik lov til at vise sit værd uden at blive plastret til med for meget fad.

10 af de bedste Brunello vine fra 2014

Il Poggione Brunello di Montalcino 2014. 94

Suenson | 349 kr.

Flot og tæt med mørke bær, krydderier og vanilje. Vellavet, fyldig vin med en lang afslutning.

Pian delle Vigne Brunello di Montalcino 2014. 94

Vinens Verden | 399 kr.

Flot intensitet, masser af intense bærnoter, krydderier. Pæn koncentration og længde.

Fuligni Brunello di Montalcino 2014. 93

Theis Vine | 400 kr.

Intense, røde bær. Flot struktur med sorte kirsebær, tobak, violer og vanilje i smagen. Flot, lang afslutning.

Poggio di Sotto Brunello di Montalcino 2014. 93

Suenson | 1349 kr.

Lys, let krydret i næsen. Pæn struktur og masser af røde bær, tobak og strejf af vanilje. Lang afslutning. Elegant og flot lavet vin.

Fanti Brunello di Montalcino 2014. 92

Theis Vine | 300 kr.

Røde bær i duften. Pæn intensitet og koncentration. Vellavet med en lang afslutning.

Il Marroneto Brunello di Montalcino 2014. 92

Distinto | 379 kr.

Flot struktur. Sorte bær, violer og vanilje. Flot, lang afslutning.

Lisini Brunello di Montalcino 2014. 92

Suenson | 449 kr.

Saftig og vellavet med røde kirsebær, lette krydderier og vanilje. Fot struktur og afslutning.

Mastrojanni Brunello di Montalcino 2014. 92

Vinolicious | 340 kr.

Flot balanceret, masser af sorte bær, tobak og krydderier i smagen. Flot balanceret og god længde.

Tassi di Franci Franca Tassi Brunello di Montalcino 2014. 92

Lahvino | 450 kr.

Flot frugt, masser af røde bær, blomster og vanilje. En virkeligt flot vin.

Uccelliera Brunello di Montalcino 2014. 92

Vinova | 400 kr.

Flot lys farve og let oxideret. Pæne tertiære noter og bitre sorte kirsebær, lakrids og vanilje.

Andre gode:

Terre Neri Brunello di Montalcino 2014. 93

Banfi Poggio Alle Mura Brunello di Montalcino 2014. 92

Il Pino Brunello di Montalcino 2014. 92

Altesino Brunello di Montalcino 2014. 91

Citille di Sopra Vigna Poggio Ronconi Brunello di Montalcino 2014. 91

Poggio il Castellare Brunello di Montalcino 2014. 91

La Magia Brunello di Montalcino 2014. 91

Ridolfi Donna Rebecca Brunello di Montalcino 2014. 91

San Polo Brunello di Montalcino 2014. 91

Talenti Brunello di Montalcino 2014. 91

Tenuta Buon Tempo Brunello di Montalcino 2014. 91

Tenuta Silvio Nardi Brunello di Montalcino 2014. 91

Val di Suga Brunello di Montalcino 2014. 91

Barbi Brunello di Montalcino 2014. 91

Belpoggio Brunello di Montalcino 2014. 91

Bottega Brunello di Montalcino 2014. 91

Ciacci Piccolomini D'Aragona Brunello di Montalcino 2014. 91

3 gode Riserva 2013

Poggio di Sotto Brunello di Montalcino Riserva 2013. 98

Suenson | 2195 kr.

Fremragende vin med masser af intensitet, flot balance. Kirsebær, blomster, krydderier og vanilje. Lang og vedvarende afslutning.

Tassi di Franci Franca Franci Brunello di Montalcino Riserva 2013. 96

Lahvino | xxx

Yderst flot og balanceret. Søde, bitre kirsebær, lakrids og peber. Stor længde.

Pian delle Vigne Brunello di Montalcino Riserva 2013. 95

Vinens Verden | 995 kr.

Yderst flot struktur. Svampet, masser af tertiære noter men flotte tanniner.

2 gode Rossi di Montalcino

Salvioni La Cerbaiola Rossi di Montalcino 2017. 94

BB Vinimport | 350 kr.

Fremragende rosso, nærmest som en stor brunello. Røde bær, krydderier, hvid peber og et strejf vanilje. Lang, vedvarende finish.

Poggio di Sotto Rossi di Montalcino 2016. 93

Suenson | 599 kr.

Fremragende vin med masser af intensitet, flot balance. Kirsebær, blomster, krydderier og vanilje. Lang, vedvarende afslutning.

