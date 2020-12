Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Kongen i Toscana må være Brunello-vinene fra Montalcino. I hundreder af år har der været en helt speciel respekt omkring de ofte kraftige og store vine fra den lille by i det sydlige Toscana.

Selve byen ligger på en bakketop 544 meter over havets overflade mellem floderne Ombrone, Asso og Orica, som afgrænser området. Her har man gennem århundreder levet af at producere olivenolie og vin. I 1800-tallet besluttede man at satse udelukkende på sangiovese, altså forbyde andre druesorter, hvilket gjorde, at man adskilte sig fra især Chianti-området.

Hvor navnet kommer fra er stadig lidt en gåde, men flere hælder til, at det kommer fra Mons Lucinus, hvilket betyder Bjerget Lucina, opkaldt efter en romersk gud. Man havde op gennem historien mange krige, først mod Siena. Senere allierede man sig med Siena mod Firenze; og da Cosimo de’ Medici i 1559 overtog byen, var den den ældste uafhængige by i Italien.

Brunello di Montalcino er lavet af 100% sangiovese grosso og kommer fra et forholdsvist lille areal omkring byen Montalcino. Selve Montalcino-området er på 24.000 hektarer, men kun omkring 15% er beplantet med vinmarker. Da arealet er forholdsvist begrænset, er der i dag kun omkring 203 producenter, der dyrker vin på de 2.100 hektarer. De bedste vine kommer fra nordøst og nordvest for byen Montalcino, hvor markerne ligger højere og derfor giver en bedre syre, men også et mere mineralsk præg til vinene.

Klimaet er middelhavsklima med den primære nedbør om foråret samt sent efterår. Det er forholdsvis lunt gennem det meste af sæsonen, mens det om vinteren ikke er ualmindeligt, at der kan falde sne.

Ud over geografiske krav er der krav til minimum fire års lagring, hvoraf de to skal være på fade, før en Brunello kan frigives. Det betyder, at det først er 2014, som frigives i år. Typisk lagres vinen på enten store fade (botti) eller på de mere moderne små fade (barriques). Vinene på de større botti, som ofte er brugte slavonske fade, har mere præg af tørret frugt, læder og blomsternoter. Vinene, som er lagret på de mindre fade, har ofte mere vaniljepræg, mørkere frugt og chokoladenoter. Om man så foretrækker den ene eller anden stil er meget personligt. Lidt på samme måde som med Barolo-vinene.

Der eksisterer tre typer af Brunello-vine, dels den almindelige Brunello di Montalcino, dels en riserva og endeligt enkeltmarkerne. Typisk har riserva-vinene ligget længere på fad og frigives et år senere. De bedste druer er ofte brugt her. Men i Brunello er det nu mere producenten, som er værd at holde øje med. Der findes fremragende ”basis” Brunello-vine, mens både riserva og enkeltmarker kan skuffe fælt.

Vurdering af Brunello di Montalcino 2015

En elegant og flot årgang, hvor vejret artede sig fra sin pæneste side. En gennemsnitlig vinter med kun få dage med frost og godt 130 mm nedbør i januar og februar. Mildt forår med perfekte betingelser for knopskydning og blomstring. Især i slutningen af maj, hvor temperaturerne nåede 28 grader. Sommeren var varm og tør, og det fortsatte langt ind i efteråret med kølige nætter og varme dage. Der faldt dog løbende en smule regn, hvilket betød vinstokkene ikke lukkede ned. Temperaturerne var høje i august men faldt i slutningen af måneden, og starten af september gav en tre-fire dage med regn. Fra at være otte-ti dage forud betød det, at modningen satte tempoet ned, og man endte med at høste de første druer omkring 20. september i den sydlige del, mens hovedparten blev høstet i starten af oktober, hvilket er meget normalt for området. Det gav vine, som er meget frugtige i udtrykket med røde kirsebær, kirsebærsten, lette krydderier og strejf af vanilje i smagen. Flot tanninstruktur og en rimelig koncentration. De bedste formår at holde frugten intakt og ikke polstre den til med fad, som desværre stadig er et problem hos mange. En årgang, som ikke har tanninerne til at blive gemt mange år, men som allerede nu står ganske flot og kan nydes de næste 10-15 år.

Vurdering af Brunello di Montalcino Riserva 2014

2014-årgangen er en vanskelig årgang. Året lagde mildt ud med et tidligt forår med en rimeligt ideel blomstring. Der faldt en del regn i juli, og kombineret med høje temperaturer og høj luftfugtighed betød det massivt pres fra sygdomme og råd i vinmarkerne. Men det var meget lokalt, og inden for få kilometer kunne forskellene være store. Der var også problemer med regn under høsten i oktober, hvilket betød, at specielt høsttidspunktet også blev afgørende for kvaliteten. Konklusionen er en gennemsnitlig årgang med rimeligt imødekommende vine. For Brunellos vedkommende er det under en håndfuld producenter, der har lavet en riserva, så druerne blev brugt til husets almindelige Brunello.

10 af de bedste Brunello vine fra 2015

Casanova de Neri Tenuta Nuova Brunello di Montalcino 2015

Supervin | 900 kr.

Mørke, krydrede noter. Yderst flot struktur og masser af kompleksitet og lag i vinen. En stor vin! 98

Il Marroneto Madonna delle Grazie Brunello di Montalcino 2015

Distinto | 1499 kr.

Violer i næsen. Meget elegant med fløjsbløde tanniner, masser af røde bær, lakrids og blomsternoter. Yderst vellavet og meget flot vin. 98

Mastrojanni Vigna Loreto Brunello di Montalcino 2015

Vinolicious | 490 kr.

Masser af lag i både duft og smag. Yderst flot frugt domineret af sorte bær. Kompleks med en lang eftersmag. Blandt årgangens absolut bedste vine. 98

Il Poggione Brunello di Montalcino 2015

Otto Suenson | 349 kr.

Intens af sorte bær i næsen. Blød og venlig men samtidigt med masser af koncentration og kompleksitet. En flot og vellavet vin. 97

Villa Poggio Salvi Pomona Brunello di Montalcino 2015

Supervin | 400 kr.

Sorte bær og animalske strejf i næsen. Flot struktur og masser af komplekse noter i smagen. Lang, mørk afslutning. 97

Barbi Vigna del Fiore Brunello di Montalcino 2015

Strandgaarden | xx kr.

Masser af violer i næsen. Flot frugt og masser af karakter. Kompleks med en lang afslutning. 96

Lisini Brunello di Montalcino 2015

Otto Suenson | 449 kr.

Syrlig og elegant næse. Yderst balanceret med violer, sorte bærnoter og et strejf vanilje. Lang afslutning. 96

Altesino Montosoli Brunello di Montalcino 2015

Philipson Wine | 500 kr. tilbudspris

Meget mørk, tæt næse. Mineralsk med mørke, krydrede noter i smagen. Flot længde. 95

Fuligni Brunello di Montalcino 2015

Theis Vine | 700 kr.

Mørke bær i næsen. Flot struktur og moden, flot og ren frugt. Velbalanceret med en flot, lang afslutning. 95

Le Ragnaie V.V. Brunello di Montalcino 2015

Niche Vin | 575 kr.

Krydret, mørk næse. Yderst flot struktur og dybde. Pæn koncentration og længde. 95

Andre fremragende vine

Casanova de Neri Brunello di Montalcino 2015. 95

Il Marroneto Brunello di Montalcino 2015. 95

La Fortuna Brunello di Montalcino 2015. 95

Le Ragnaie Casanovina Montosoli Brunello di Montalcino 2015. 95

Mastrojanni Brunello di Montalcino 2015. 95

Podere Le Ripi Brunello di Montalcino 2015. 95

Poggio Antico Altero Brunello di Montalcino 2015. 95

Poggio di Sotto Brunello di Montalcino 2015. 95

Villa Poggio Salvi Brunello di Montalcino 2015. 95

Barbi Brunello di Montalcino 2015. 94

Campogiovanni Brunello di Montalcino 2015. 94

Il Pino Brunello di Montalcino 2015. 94

Palagetto Brunello di Montalcino 2015. 94

Sesti Brunello di Montalcino 2015. 94

Tassi di Franci Brunello di Montalcino 2015. 94

Tenuta di Sesta Brunello di Montalcino 2015. 94

Val di Suga Vigna Spuntali Brunello di Montalcino 2015. 94

Magasinet DinVinGuide Magasinet DinVinGuide udkommer 5 gange årligt med 100 sider med temaer, masser af test og spændende artikler. Læs mere her

Vin - og spiritus festivaler i 2021 i Pressen:

Franske Vindage 5+6 marts - køb billet nu - klik og læs mere her

Italiensk vinfestival 9+10 april - køb billet nu - klik her.

Tysk Vin 7 maj

Spansk Vinfestival 17+18 september

Whisky & Rom festival 29+30 oktober - køb billet nu - klik her.