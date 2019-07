Lille vinhøst på New Zealand

Totalt blev der høster 413.000 tons druer i år, hvilket for tredje år i træk er en lille høst. Til gengæld vurderes kvaliteten til at være exceptionel. De mindre mængder vil givet betyde, at efterspørgslen vil stige og dermed priserne stige for vinene fra New Zealand.

Vinområderne i New Zealand strækker sig over 1.600 km, fra de subtropiske vinmarker nær Auckland på nordøen til de kølige, bjergrige marker i Central Otago på sydøen. Men stilmæssigt er forskelligheden ikke så stor. Landet er kendt for de kølige vine, og de fleste forbinder primært landet med de sprøde sauvignon blanc vine fra især Marlborough samt de kølige, aromatiske pinot noir vine.

