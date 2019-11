Mallorca – den grønne ø i Middelhavet

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Et af danskernes yndede feriemål er Mallorca, som ligger i den nordvestlige del af Middelhavet. En smuk ø, primært kendt for flotte strande og små, hyggelige landsbyer. Men at øen også laver nogle af de mest spændende spanske vine, er der nok ikke mange, der tænker over.

Mallorca består af to officielle DO’er, Binissalem Mallorca og Pla i Llevant, samt seks Vinos de la Tierra-distrikter (VdlT): Illa de Menorca, Mallorca, Serra de Tramuntana-Costa Nord, Elvissa (Ibiza), Formentera samt Illes Balears.

Man har produceret vin på Mallorca og de øvrige øer i området siden 121 f.Kr., da Quintus Caecilius Metellus var hersker over øerne. På det tidspunkt blev vinene i skrifter sammenlignet med de bedste italienske. Produktionen fortsatte gennem de næste årtusinder, og selv under det arabiske styre, hvor Koranen ellers forbød vin, var kvaliteten efter sigende i top. Sidenhen fortsatte styret fra Aragón med at udvikle vinproduktionen på øerne. Da vinlusen ramte Europa og især Frankrig, blev der en massiv efterspørgsel efter vin, og i perioden 1865 til 1890 voksede antallet af vinmarker på Mallorca eksplosivt. I 1891 blev der alene fra Mallorca solgt 50 millioner liter vin til Frankrig og resten af Spanien. Men året efter kom vinlusen, og den ødelagde alt, hvad der var bygget op.

Antallet af vinmarker faldt dramatisk, og folk flygtede fra øerne, da vinen indtil da havde været den primære indtægtskilde. Den vin, som blev produceret, kunne kun afsættes på øen. Naboerne i Vestspanien, Nordfrankrig og Østitalien var selvforsynende, så eksport var ikke mulig på det tidspunkt. I 1960 begyndte masseturismen, og en del ændrede sig på øerne. Lige pludseligt kunne vinene afsættes til turisterne på de lokale restauranter, og flere valgte at tage Mallorcavin med hjem i kufferten. Ulempen var, at efterspørgslen var så stor, at kvaliteten blev sat over styr. Bare det var vin med et højt alkoholindhold, var turisterne og restauranterne glade. Men i slutningen af 1990’erne skete der noget. Det var især husene An Negra og senere 4Kilos, som igen skabte opmærksomhed for vinene fra Mallorca. Vine, hvor man satsede på de lokale druer, og hvor man arbejdede med kvalitetsfade. An Negra, som betyder den sorte sjæl, blev født allerede i 1994 af tre venner, som mente, det måtte være muligt igen at lave topvin på Mallorca. Miquel Angel havde en fortid fra Priorat, og Francesc Grimalt havde netop arvet et mejeri. Dermed var forudsætningerne i orden. Huset køber primært sine druer af lokale bønder, og callet-druen fra gamle stokke er en vigtig bestanddel i flere af vinene. I dag laver huset basisvinen AN/2 samt An Negra, som er lavet på 95% callet. For et par år siden kom topvinen Son Negra, som i dag er blandt Spaniens bedste vine og fra stokke, der er mere end 80 år gamle.

4kilos blev startet i 2006 af de to venner Francesc Grimalt og Sergio Caballero i en lånt garage og under yderst små kår. Blandt andet brugte de et mælkekar til at fermentere vinen i. Navnet kommer af de 4 millioner pesetas, som var startkapitalen for de to. Første årgang kom i 2008, og allerede året efter blev de af den anerkendte spanske guide Peñin kåret som årets vinhus i Spanien. I dag er produktionen kun 45.000 flasker fordelt på to vine: 12Volts og 4kilos.

Binissalem Mallorca

Binissalem Mallorca er det største og mest kendte af områderne på Mallorca. Det ligger i vest på øen omkring byen Binissalem, hvor markerne ligger i 250-300 meters højde. Hoveddruen er manto negro, som er plantet på næsten ni ud af ti marker. Den udgør sammen med cabernet sauvignon og den hvide prensal hoveddelen af vinen på øen. Der laves groft set to stilarter i området: Dels unge jóvenvine, som oftest sælges til restauranter og drikkes lokalt på øen. Dels en række crianza- og reservavine med flot struktur, som sagtens kan konkurrere med de bedre vine fra fastlandet. Tidligere har de ældre huse som Franca Roja og Consell Ribas drevet udviklingen. De eksisterer endnu, men de har ikke flyttet sig meget. Til gengæld er en række nye og spændende huse kommet til i de senere år, og området er bestemt et, man bør holde øje med.

Klimaet er middelhavsklima med lange, varme og tørre somre og en mild vinter. Bjergene Sierra de Tramuntana og Sierra de Alfabia ved den nordlige kyst beskytter vinstokkene mod de kolde vinde om vinteren. Der falder omkring 450 mm nedbør årligt, primært om efteråret og vinteren. Jordbunden er leret med kalksten, og man finder typisk vinmarkerne i 100-300 meters højde.

Plà i Llevant

Det største af områderne på Mallorca er placeret på den centrale og østlige del af øen. Det var fra 1991 officielt et større Vino de la Tierra-distrikt (VdlT), men en mindre del af området blev i 2001 officielt DO med navnet Plà i Llevant. Området dækker syv byer: Manacor, Porreres, Llucmajor, Algaida, Muro, Petra og Felanitx. Der produceres en del rosévin på den lokale fogoneu, men ellers er det især rødvine på manto negro, merlot, callet og cabernet sauvignon. Niveauet er i de senere år steget betragteligt. Selv om der kun er 14 producenter, laver langt den største del ganske flotte vine.

Klimaet er her typisk middelhavsklima med lange, varme og tørre somre og en mild vinter. De kølige havbriser har stor betydning for vinen. Der falder typisk omkring 500 mm nedbør pr. år, og de falder i efteråret og om vinteren. Jordbunden er leret med kalksten, men man kan også finde rødlig jord flere steder.

Vinos de la Tierra

Endvidere er der seks Vinos de la Tierra-distrikter (VdlT): Illa de Menorca, Mallorca, Serra de Tramuntana-Costa Nord, Elvissa (Ibiza), Formentera samt Illes Balears. En række af øens mest spændende vine kommer fra disse distrikter.

10 gode vine fra Mallorca

Anima Negra An 2016, VT Mallorca. 93

Theis Vine | 300 kr. Tilbudspris

Callet med lidt manto negro og fogoneu fra 36 små plots. Flot balanceret vin med sorte bær, kølige krydderier, lakrids og peber. En anelse grafit i afslutningen. Flot og seriøs vellavet vin. Alc.: 13,5%

Bodega Son Mayol 2014, VT Mallorca. 93

Sigurd Müller Vinhandel | 540 kr.

40% merlot og 60% cabernet sauvignon. Bløde, runde tanniner. Pæn intensitet og modenhed i smagen med solbær, brombær, tobak, cedertræ og vanilje i smagen. International i stilen med en flot struktur og længde. Alc.: 14,5%

12 Volts 2017, VT Mallorca. 92

Laudrup Vin | 190 kr. Tilbudspris

40% callet-fogoneu, 30% syrah, 20% cabernet sauvignon og 10% merlot. Mørke bær i næsen. En flot friskhed, let vin med røde bærnoter, lakrids, sort peber og et strejf vanilje. Velbalanceret med en lang, frugtig afslutning. Alc.: 13%

Tianna Negre 2016, Binissalem Mallorca. 92

Propperiet | 399 kr.

Manto negro, callet, cabernet sauvignon og syrah. Krydret og elegant vin med masser af røde skovbær, krydderier, svampe, tobak og vanilje i smagen. Velbalanceret med en virkelig flot syre til at binde vinen sammen. Lang afslutning. Alc.: 13,5%

Vi’Dauba ca’n vetia 2016, Pla i Llevant. 91

La Cave Vinimport | 285 kr. Tilbudspris

Gamle stokke af callet. Lys, intens og krydret i næsen med jordbær, røde kirsebær, peber og et strejf vanilje i smagen. Spændende, flot vin. Alc.: 12%

An/2 2017, VT Mallorca. 91

Theis Vine | 160 kr. Tilbudspris

Callet, manto negro, fogoneu og en smule syrah. En frisk og imødekommende vin med masser af røde bær, krydderier og lidt vanilje i smagen. Yderst vellavet med en pæn dybde og længde. Alc.: 13%

Quibia Falanis 2016, VT Mallorca. 90

Theis Vine | 150 kr. Tilbudspris

Callet, premsal og en smule muscat-giró. Melon og hvide blomster i duften. Pæn koncentration med let krydret og blomstret udtryk i smagen. Pæn syre og en god vin til middelhavskøkkenet. Alc.: 13%

Tianna Negre Vélo Negre 2015, Binassalem. 89

Propperiet | 149 kr. Tilbudspris

100% mante negro. Svampet i næsen med lakrids, sorte kirsebær, kamfer og vanilje i smagen. Velbalanceret med en krydret, lang afslutning. Alc.: 13%

Miquel Gelabert Petit Torrent 2011, Pla i Llevant. 89

D-wine.dk | 135 kr. Tilbudspris

Cabernet sauvignon, merlot og callet med 12 måneder på amerkanske fade. Fyldig med solbær, sorte bær, lakrids, tobak og vanilje i smagen. Noget tørre tanniner og en krydret afslutning. Alc.: 13,5%

Can Axartell Tinto Uno 2014, VT Mallorca. 89

Vinens Verden | 119 kr. Tilbudspris

Merlot, syrah, pinot noir og callet. Modne toner i næsen. Sorte bær, varme krydderier, tørrede frugter og vanilje i smagen. Pænt balanceret og forholdsvist intens og fyldig i udtrykket. Krydret afslutning. Alc.: 14,5%

