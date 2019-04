Marlborough — hullet i skyen

Vi ser nærmere på et af de interessante større vinområder på New Zealand

På det lokale maori sprog hedder Marlborough ”Kei puta te Wairau”, som betyder “landet med hullet i skyen” og refererer til det solrige, milde klima, man har i området. I dag er Marlborough blevet synonymt med sprøde sauvignon blanc vine. Vine, som har intenst duft af hyldeblomster og er slanke, sprøde og meget aromatiske. Vine med sin helt egen stil og meget forskellige fra tilsvarende vine fra Loire-dalen såsom Sancerre og Pouilly-Fumé. Men i modsætning til vinområderne i Loire, som har hundreder af år på bagen, er vinproduktion i Marlborough ny.

Hvis man da ikke lige nævner David Herd, der i 1873 tilplantede sin mark Auntsfield med moscatel og fremstillede en sødlig rødvin. Produktionen var lille, og David Herd døde i 1905. Men 100 år efter startede den egentlige vinhistorie i Marlborough, hvor de første vinstokke blev sat i jorden den 24. april 1973, plantet af vinhuset Montana. Der var mange, der var skeptiske og ikke troede på, at der kunne laves vin, der kunne sælges, da de plantede, fortæller Patrick Materman fra Montana mig, da jeg møder ham i Blenheim i Marlborough. Men Montana satsede stort og plantede ikke mindre end 476 hektar med vin. Og vinene blev en succes, og snart efter fulgte flere efter som Saint Clair, Wither Hills og Dodson. Men det var ikke de i dag velkendte druer, som blev dyrket men derimod især müller-thurgau, cabernet sauvignon og gewurztraminer, der tilsammen udgjorde 75% af alle vinmarkerne i 1980. Først i 1990 begynder sauvignon blanc at være blandt de fem mest plantede, og vi skal frem til årtusindeskiftet, før det var den mest plantede drue i Marlborough. Men siden hen er det så gået stærkt. I 1984 serverede David Hohnen et glas sauvignon blanc for Ross Spence, som ejede det australske vinhus Cape Mentelle. Han blev så begejstret, at han startede Cloudy Bay vinene, navngivet efter den bugt, som ligger ved havet i Marlborough. Vinene opnåede berømmelse, vandt store internationale konkurrencer og fik i den grad sat New Zealand på verdenskortet som vinland. Herefter gik det rigtigt stærkt, og alene fra 2000 til 2006 gik man fra 4.000 hektar med sauvignon blanc til 10.000. Og i dag er Marlborough det mest beplantede område i New Zealand med over 26.000 hektar og samtidig også den største succes, målt på efterspørgsel og brandværdi. Marlborough står i dag for mere end halvdelen af landets vineksport.

Marlborough ligger på den nordligste spids af sydøen mod øst isoleret af høje bjergkæder på den ene side og nyder godt af havets kølende effekt på den anden side. Det giver et klima, der er blandt det varmeste og tørreste i New Zealand. Her er dog ikke bagende varmt, men nok til at druerne bliver langsom og stabilt modnede. Sommerdagene ligger på omkring 24 graders varme, mens de kolde sommernætter sørger for, at syren bibeholdes i druerne. Det er ikke voldsom meget regn, der falder, og jordbunden er rig og frodig.

Marlborough er lig med hvidvin på sauvignon blanc. De fleste har marker i forskellige områder og laver et blend, som giver den klassiske Marlborough stil, som bedst beskrives som sprød med en eksplosiv duft af hyldeblomst, tropisk frugt, græs og urter med et hint mineralitet. Vinene er simple at gå til og kan drikkes umiddelbart efter frigivelse. Den moderne stil stammer fra 1970'erne og er stadigt den, der i dag dyrkes. I dag er man dog gået skridtet videre og er ved at udforske områdets terroir, og flere vinhuse har lanceret område-specifikke vine, og der er ingen tvivl om, at vi kommer til at se dette i udbredt grad de næste år.

Pinot noir vinene er domineret af sorte kirsebærnoter og blommer med krydrede noter og fine tanniner. Blandt riesling, pinot gris og gewürztraminer finder man alt fra tørre over mellemtørre til egentligt søde vine. Der produceres også dessertvine med ædel råddenskab. Chardonnay findes i mange stilarter med og uden fadlagring. Også grüner veltliner, viognier, syrah, arneis og tempranillo finder man i Marlborough — dog i mindre skala. Senest er man begyndt at producere en del mousserede vin på den traditionelle metode.

Det er byen Blenheim, som er centrum for regionen. Her kan man nyde kølig hvidvin ved de mange vingårde og vincaféer i eller tæt på byen. Endvidere er området kendt for sin rigdom fra havet, masser af fisk og skaldyr. En alternativ mulighed er tage en togtur gennem området på et gammelt damptog.

Marlborough består af tre underområder.

Southern Valleys

Mod syd finder man de sydlige dale Omaka, Fairhall, Brancott, Ben Morvan og Waihopai Valleys. Jordbunden er mere solid og har lidt mere ler end i resten af området. Det bliver også generelt køligere, og der falder mindre nedbør, jo sydligere man kommer. Man finder her mange forskellige druer, men især pinot noir som bliver mere aromatiske her. Sauvignon blanc vinene er mere intense, fyldigere vine med hyldeblomst, limefrugt og tropiske frugtnoter.

Wairau Valley

Består af stenholdig jordbund fra en gammel flodbred. Der falder noget mere nedbør her, og klimaet er en anelse køligere. Specielt brisen fra havet har stor inflydelse. Vinene har pæn intensitet og krop i dette underområde. Især sauvignon blanc finder man her. Da Wairau er et stort område, kan man med fordel se på de forskellige dele af dalen. Rarangi ligger mod nord helt tæt ved kysten. Vinene herfra er de køligste med højere syre og i smagen mandarin, citrus og melon. Upper Wairau ligger længst mod vest og går op til 70 km ind i dalen. Jordbunden er domineret af småsten, og smagen af sauvignon blanc bliver ofte associeret med stikkelsbær og citrusnoter. Generelt mere spinkle og elegante vine. Rapaura (Central Wairau) er der, hvor hovedparten kommer fra. Jordbunden er meget forskelligartet, og vinene her har fyldighed med især passionsfrugt, limefrugt og ananas. Endelig finder man Lower Wairau, domineret af ler og en meget fertil jord. Her finder man vine med grapefrugt og tropiske frugtnoter, som giver vægt til vinene.

Awatere Valley

Syd for Wairau Valley finder man Awatere Valley, som bevæger sig ind i landet mod Kaikoura. Køligere, mere tørt, mere vind og en del bakker gør, at vinmarkerne ligger i forskellige højder. Specielt produceres der en del sauvignon blanc og pinot noir her. Et område, som de seneste 20 år er vokset markant. Sauvignon blanc vinene er køligere i udtrykket med tomatstilk, grapefrugt og våde sten i smagen.

12 gode vine fra Marlborough

Te Whare Ra Sauvignon Blanc 2017

Theis Vine | 150 kr. tilbudspris

Hyldeblomst i næsen. Græsset i smagen med stikkelsbær, asparges og citrus. Pæn intensitet, flot syre og sprød afslutning. 90

Clos Marguerite Sauvignon Blanc 2017

Theis Vine | 150 kr. tilbudspris

Intense hyldeblomstnoter i duften. Frisk i udtrykket med en medium koncentration. Lette grønne æbler og stikkelsbær i smagen. Let og vellavet med en sprød afslutning. 89

Villa Maria Reserve Clifford Sauvignon Blanc 2018

Vinens Verden | 179 kr.

Fra Southern Valleys. Urtet i næsen med hyldeblomst. Lækker, ren smag af stikkelsbær med et saltet udtryk. En stringent og flot vin. 90

Seresin Marama Sauvignon Blanc 2016

Vinspecialisten | 250 kr.

Lagret på gærresterne i fade med meget let toasting. Yderst flot med en fyldighed som en chardonnay. Fersken, æbler og blomsternoter. Vellavet med en lang, letkrydret afslutning. Anderledes og spændende udtryk af sauvignon blanc. 93

Yealands Single Vinyard Sauvignon Blanc 2018

Holte vinlager | 130 kr.

Fra marker i Awatere. Urtet i duften med stikkelsbær og aspargesnoter i smagen. Flot syre og flot fokuseret sauvignon blanc med en lang, sprød afslutning. 91

Hans Herzog Viognier

Downunderwines | 250 kr. tilbudspris

Spændende floral i duften med en flot koncentration og stenfrugt, blomster og krydderier i smagen. Seriøs og yderst vellavet vin. 92

Dog Point Section 94 Sauvignon Blanc 2015

Laudrup | 249 kr. tilbudspris

Fra en enkelt mark i Southern Valley. Fermenteret med vildgær på fade i 18 måneder. Yderst flot og kompleks næse med lette fadnoter. Fyldig i smagen med hvide blomster, melon og litchi. Velbalanceret og en flot madvin. 95

Greywacke Wild Sauvignon Blanc 2016

Philipson Wine | 200 kr. tilbudspris

Fermenteret på den naturlige gær. Let toastpræg i næsen. Fyldig i smagen med passionsfrugt og lime. Kompleks, flot vin med masser af dybde og længde. Vil givet udvikle sig flot med alderen. 93

Mission Hill Sauvignon Blanc 2018

Suenson | 99 kr.

Fra Awatere. Intens hyldeblomst i næsen. Græs, urter og stikkelsbær i smagen. Medium koncentration, pæn struktur og en sprød afslutning. 89

Seresin Leah Pinot Noir 2017

Vinspecialisten | 225 kr.

Let vegetal i duften. Mørke bærnoter, urter og krydderier i smagen. Medium fylde. En vellavet vin med en krydret afslutning. Spændende Marlborough udtryk. 92

Babich Winemakers Reserve Pinot Noir 2017

Skjold Burne | 190 kr.

Intense hindbær i duften. Flot struktur med masser af røde bær, krydderier og vanilje. Flot længde. 91

The Darling Pinot Noir 2015

Theis Vine | 200 kr. tilbudspris

Modne jordbær i duften. Meget imødekommende med røde bærnoter, lette krydderier og strejf vanilje. Pænt balanceret og en vin til at nyde indenfor de næste år. Pæn afslutning. 90

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.