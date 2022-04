Medaljer til dansk spiritus

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Stauning vandt i april ikke færre end en dobbelt-guldmedalje, én guld og to sølvmedaljer i den verdensomspændende spiritus konkurrence i San Francisco – USA.

Selv om de danske destillerier er oppe i hård international konkurrence med større destillerier med mange flere produkter viser det at dansk spiritus gør det godt. I sidste uge fik tre destillerier medaljer i San Francisco. Og de tog i alt 12 medaljer.

2022 San Francisco World Spirits Competition finder sted i april i downtown San Francisco, og her er 4000 forskellige gin, whiskyer, rom med mere i konkurrence med hinanden, når et stort panel af professionelle blindsmagere smager på spiritussen.

De fem medaljer der gik til destilleriet Stauning var double guld til Stauning Rye, guld til Stauning Smoke Single Malt og sølv til Stauning Kaos og El Clasico. Ish fik én guld for RumISh samt yderligere 2 bronze. Nohrlund Organic Cocktails fik én sølv for deres espresso martini samt 4 bronze for deres øvrige alkoholfrie produkter.