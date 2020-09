Medaljeregn ved Dansk Vinskue 2020

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

På trods af og med overholdelse af corona-restriktionerne lykkedes det også i år for Foreningen Dansk Vin at gennemføre årets vinskue for dansk producerede vine, herunder frugtvine, cider og mjød.

Selv om forholdene for vinhøsten årgang 2019 ikke var optimale og på trods af coronausikkerheden var der en særdeles pæn tilslutning til årets vinskue med 275 vine fra 82 danske procenter. At kvaliteten fortsat er i fremgang vidner det store antal guld, sølv og bronzemedaljer om, i alt 62 stk. medaljer.

Danske forbrugere har da også i stigende grad fået øjnene op for de spændende muligheder indenfor dansk produceret vin, hvor blandt andet danske frugtvine også vækker opmærksomhed og efterspørgsel i udlandet. Interessen og efterspørgslen efter lokalt producerede fødevarer og næringsmidler er stærkt stigende, og den kommende begivenhed ”Dansk Vindag” 19. september giver mulighed for at besøge en dansk vingård. Ved besøget kan man få et indblik i vindyrkning og smage de spændende lokale vine.

På dagens vinskue blev der uddelt guldmedalje til 11 vine, sølvmedalje til 18 vine og bronzemedalje til 33 vine. Vindervinene i de enkelte kategorier blev som følger:

Årets Vinmager (bedste vin på skuet)

Sven Moesgaard, Skærsøgaard Vin – “Æbleau”

Årets Vinbonde (bedste unge vin på skuet)

Steen Werning Hansen, Werningwine – ”Kristianshøj Rosé 2019”

Årets bedste ældre vin

Kurt Lundquist, Svenstrup Gods Vingaard – ”Luca Cuvee ”

Årets bedste frugtvin

Sven Moesgaard, Skærsøgaard Vin – “Æbleau”

Klassen for unge druevine

Bedste mousserende vin: Sven Moesgaard, Skærsøgaard Vin – ”DONS (BOB) Cuveé Brut”

Bedste hvidvin: Tom Christensen, Dyrehøjgaard – ”RÖS Solaris 2019”

Bedste rosévin: Steen Werning Hansen, Werningwine – ”Kristianshøj Rosé 2019”

Bedste rødvin: Allan Nørgaard, Kærhøgevin – ”Cabernet Sauvignon 2019”

Bedste sød dessertvin: Lillian & Kim F. Madsen, MODAVI – ”Damen 2019”

Klassen for ældre druevine

Bedste hvidvin: Søren Søndergaard, Ørbyvingaard –” Ørby Danese 2018”

Bedste rosévin: Thorbjørn Risgaard, Neder Kjærsholm Vingaard – ”Sweet Sixty Rosé 2016”

Bedste rødvin: Sven M. Andersen, Elmegaarden – ”Elmegaardens rødvin 2018”

Bedste sød dessertvin: Lillian & Kim F. Madsen, MODAVI – ”Damen 2018”

Bedste Hedvin: Kurt Lundquist, Svenstrup Gods Vingaard – ”Luca Cuvee ”

Klassen for frugtvine

Bedste traditionel cider: Kristoffer Grund Vangsø, Horn Cider – ”IDUN”

Bedste mousserende æblevin: Frantz Lundby, Andersen Winery – ”Bersærk”

Bedste mousserende frugtvin: Harald Krabbe, Frederiksdal Kirsebærvin – ”Frederiksdal RØD”

Bedste frugtvin: Harald Krabbe, Frederiksdal Kirsebærvin – ”Frederiksdal 2019”

Bedste frugthedvin: Sven Moesgaard, Skærsøgaard Vin – “Æbleau”

Bedste frugtlikør: Kurt Lundquist, Svenstrup Gods Vingaard – ”Kirsa ”

Bedste isvin: Atle Sivert Tærum, Skottgaarden – ”Isplomme 2018”

Bedste eau de vie: Lillian & Kim F. Madsen, MODAVI – ”Brænderen”

Bedste mjød: Bente Christensen, Honninghuset – ”Dragens spyt”

