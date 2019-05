Mindste sydafrikanske høst i 14 år

1.2 mio. tons druer er der blevet høstet i år, hvilket er det laveste siden 2005. Det er 1.4% lavere end sidste år ifølge nye tal fra Vinpro. Der faldt stor set ingen regn gennem sommeren og under høsten i februar var det stadig så varmt og tørt, at flere vinstokke var lukket ned. Da året før også var præget af tørke var der ikke den nødvendige kraft i vinstokkene til at modstå endnu en tørke. Resultatet blev et noget mindre udbytte af druer. Det blev dog køligere i slutningen af februar og marts, hvilket betød at kvaliteten ser ud til at blive ganske god. Og især for chenin blanc.

Værst ramt er Stellenbosch sammen med Klein Karoo. I Swartland endte man ud med små tætte drueklaser og en meget høj koncentration. Kvaliteten ser også ud til at blive god her. I Walker Bay hvor hovedparten af vinene på pinot noir kommer fra havde man en køligere normal sæson og man forventer en flot kvalitet herfra.

Kom til Tysk vinfestival 23 maj

Kom til stor Gin & Cocktail festival 24+25 maj

Kom til spansk vinfestival 13+14 september