Mini flasker solgt for rekordbeløb

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks spiritusmagasin Whisky& og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

To miniature flasker blev solgt i juli på auktion for et rekordbeløb for de to destillerier. Begge indeholder 5 cl. Den ene er fra Springbank og er destilleret i 1919 og flasket som en 50 års. Den blev solgt for 53.000 kr. Den anden var fra det lukkede destilleri Malt Mill og er en 10 års produceret i 1959. Denne blev solgt for 50.000 kr. Malt Mill lå på øen Islay og var benyttet af Lagavulin i deres blends White Horse og Mackie’s Ancient Scotch. Det blev lukket i 1962 grundet en konflikt med naboen Laphroaig.

Den dyreste miniature flaske som er blev solgt til dato er en Macallan 62 Year Old Lalique Six Pillars Collection No. 5 som i 2021 blev solgt for ca. 90.000 kr.