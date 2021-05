Moët & Chandon Grand Vintage 2013 lanceret

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Det kendte og store champagne hus Moët & Chandon har netop lanceret 2013 udgaven af Grand Vintage.

Klimaet i 2013 resulterede i en senere høst end normalt på vinmarkerne, hvilket ikke er set

siden 1991. En kold og regnfuld vinter blev efterfulgt af et køligt forår, der forlængede

vinstokkenes vækstcyklus og skubbede modningen af druerne til oktober - efter en sommer, der var varmere end normalt.

Grand Vintage 2013 er en ekstra brut champagne, der er skabt i overensstemmelse med

den oprindelige ånd fra husets Grand Vintage-champagner. Resultatet er en lille overvægt af Chardonnay (41%) afbalanceret af en betydelig mængde Pinot Noir (38%) og afrundet af Meuniers konturer (21%).

“I et år, der var berømt for dets Chardonnays, kunne denne årgang nemt have været

overvejende Chardonnay-baseret, men vi tog den modige beslutning at tilføje mere Pinot

Noir, hvilket resulterede i en enestående fremtrædende struktur. Derfor består Grand

Vintage 2013 af næsten lige store dele Pinot Noir og Chardonnay”, siger Benoît Gouez,

kældermester hos Moët & Chandon.

En smagning af 2013 viser da også en elegant og velbalanceret champagne med masser af grønne æbler, citrus og let autolysiskarakter. 5 g. restsukker. Flot balanceret med en fin elegant afslutning (93).

