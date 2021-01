Mosel — de søde vines flod

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Når man siger tysk vin, vil de fleste nok nævne vinene fra Mosel. Vinområdet ligger langs floden Mosel fra Koblenz i nord til Perl i syd, tæt ved grænsen til Luxembourg, hvor floden fortsætter ind. Langs floden og de to bifloder Saar og Ruwer finder man en spektakulær natur og geologi. Især er de opsigtsvækkende stejle marker er nærmest blevet områdets signatur. Og man kan da også undres, når man står på toppen og kigger ned, at det overhovedet kan lade sig gøre at håndtere de stejle vinmarker. Mosel snor sig, hvilket giver mange forskellige retninger for vinmarkerne mod solen; og da den snor sig så meget, er strækningen 250 km fra nord til syd.

Allerede for 2.000 år siden dyrkede romerne og kelterne vin langs Mosels bredder, hvilket gør området til Tysklands ældste vinområde— og hovedbyen Trier er desuden Tysklands ældste by. Det er riesling, som er kongen, men i modsætning til de andre vinområder i Tyskland er Mosel kendt for sødmefulde vine. En vinstil, som er helt unik for området, og som man ikke finder på samme måde nogen andre steder. Tidligere var det netop de halvsøde vine, som gav Tyskland et broget ry, da vinene blev solgt billigt gennem supermarkeder, men da salget gik voldsomt ned, tog man konsekvensen og hævede kvaliteten mærkbart. Og i dag er Mosel riesling eftertragtet for sin citrusagtige friskhed og mineralitet men også oftere mere fyldig end anden riesling fra Tyskland.

Seks områder

Regionen er opdelt i seks områder. Området Burg Cochem på den nedre Mosel omtales ofte som delen med de mange terrasser, da dette ofte er den eneste mulige måde at dyrke vinstokke på de radikalt stejle skråninger. Nogle af vinmarkerne er op til 65 grader stejle, og den stejleste vinmark i Europa, Bremmer Calmont, ligger her. På disse stejle vinmarker har hver vinstok sin egen træpind, som beskytter den mod vind og vejr. Nedre Mosel ligger mod nord og det øvre Mosel mod syd, da floder løber mod nord. Det kan godt forvirre lidt.

Bernkastel-området er kendt som Mittelmosel og er hjertet af Mosel. Her finder man en række af de mest berømte vingårde som Wegeler, J.J. Prüm og Dr. Loosen. Øvre Mosel begynder syd for Trier. Moseltor-området, en del af den øvre Mosel, tilhører Saarland. Vinproduktion praktiseres også i Saar-området og er især kendt for, at Egon Müller bor her. Endelig er Ruwertal den mindste del af regionen. Fordelt over de seks områder finder man 19 registrerede enkeltmarker (Grosse Lage) typisk ejet af flere producenter samt mere end 500 øvrige enkeltmarker.

Saar og Ruwer

Oprindelig hed området Mosel-Saar-Ruwer, da det jo dækker alle tre floder. Men for at gøre det nemmere for forbrugerne ændrede man navnet til Mosel i 2007. De to områder udgør 11% af Mosel og er generelt køligere i del af det øvre Mosel-område. Det betyder, at syren har en tendens til at være en smule højere og koncentrationen lidt mindre end i selve Mosel. Det giver mulighed for mere elegance.

Druerne

Med 8.770 hektarer tilplantet areal er Mosel det femtestørste vindistrikt i Tyskland. Druesorten riesling er klart den vigtigste og plantet på godt 60% af markerne. Ud over riesling produceres der også ganske pæne vine på weissburgunder (pinot blanc). En specialitet fra Mosel er den gamle druesort elbling, som i dag kun dyrkes i større omfang langs den øvre Mosel. En anden vigtig hvidvinssort er müller-thurgau, også kaldet rivaner. 90% af alle vinene er hvide. Røde druesorter som spätburgunder, dornfelder og regent dyrkes på cirka 10% af arealet.

Siden 1997 har Mosel dog mistet 25% af sit samlede areal med vin, og det er gået værst ud over riesling. Siden 1997 med 35%, så der i dag kun er 5.393 hektarer rieslingmarker tilbage. Til gengæld er der kommet mere rødvin fra Mosel. Siden 1997 er arealet med rødvinsdruer steget fra 272 til 836 hektarer, altså en tredobling, og de blå druer dækker nu 9,5% af det samlede areal. Dette skyldes især et større fokus på produktion af rosévine.

Klima og jordbund

Klimaet er kontinentalt, og de syd- og sydvestvendte skråninger og terrasser giver et fremragende mikroklima for vinstokkene med kølige vintre og varme somre. Det at vinmarkerne ligger nede i en dal gør, at området er blandt de varmeste i Tyskland. Floderne holder på varmen og forhindrer således frost. Men det skaber også den vigtige botrytis, som er fundamentet for de berømte ædelsøde vine fra Mosel. Der falder i gennemsnit 800 mm nedbør om året, hvilket betyder, at man normalt ikke har problemer med tørke.

Det er aflejringer fra forhistoriske have, der igennem millioner af år har udviklet sig til bjerge ved foldning og erosion. De stejle skråninger ved Saar, Ruwer og Mittelmosel består blandt andet af 400 millioner år gammel Devonskifer. Ved den nedre Mosel mellem Zell og Koblenz findes der kvartsit- og kalkholdig sandsten med skifer. Øvre Mosel hører til området Pariser Becken. Der står vinrankerne på dolomitsten med en jordbund af muslingekalk, keuper og mergel. Helt særligt er den røde sandsten ved Ürzig/Mittelmosel, som er en rød stenart af vulkansk oprindelse.

Kun få druer egner sig til det barske liv på de stejle skråninger og den skiferholdige jordbund som netop Riesling. Den har en utrolig vitalitet, der gør den i stand til at modstå kulde og regn, varme og tørke og sende sine rødder mere end 12 meter ned i undergrunden. Rieslingdruerne er perfekte til at optage mineraler fra jordbunden, og netop den skiferholdige jordbund langs floderne Mosel, Saar og Ruwer giver et perfekt mikroklima for riesling.

Grundet den nordlige placering har vinstokkene en meget lang vegetationsperiode. Hvor der andre steder er cirka 100 dage mellem planternes blomstring og høsten, er der op til 160 dage i Mosel. Det giver en dybere fenolisk modning, dog uden at syren forsvinder. De 160 dage er typisk for de senthøstede druer, som også ind imellem angribes af svampen botrytis cinerea, den ædle råddenskab, der af og til giver en ekstra dimension til de søde Spätlese- og Auslese-vine og er næsten uundværlig i de sødeste beerenauslese.

Vinlusen har de senere år været et større og større problem i Mosel. En del af de helt gamle vinstokke står på egne rødder, og flere genplanter stadig på originale stokke, selvom det ikke er tilladt. Så vinlusen har gode betingelser, og i juli i år var der store problemer på både Scharzhofberg, hvor Egon Müller huseer, samt på den kendte mark Ûrzinger Würzgarten, hvor bl.a. Karl Erbes og Dr. Loosen har vinstokke.

Besøg i Mosel

Der er over 2.000 drueavlere, som leverer til de godt 500 vinhuse i Mosel. En stor del leverer dog til kooperativet i Bernkastel, som alene står for over en femtedel af al produktion i Mosel, hvilket svarer til over 20 millioner liter.

Besøger man Mosel-området, kan man vælge mellem tusindvis af vine, og der er ikke mindre end 125 vinbyer langs floden. Man kan med fordel cykle rundt og besøge de mange vingårde, som åbner dørene for turisterne. Og mosellænderne er gæstfrie og lune— og man møder den ene smukke og maleriske by efter den anden.

Tørre vs søde

Man kommer hurtigt ind i diskussionen, om man foretrækker de tørre eller søde vine fra Mosel. Hvis man skal lykkes med sødme i sine vine, kræver det tilsvarende høj syre, og det er her, Mosel som område udmærker sig. I de bedste vine fra området tænker man dårligt over sødmen, fordi den balanceres flot af den ranke syrlighed, som den nordlige placering med lavere temperaturer er medvirkende til. Men omvendt: Er syren ikke til stede i høj nok grad, bliver vinene hurtigt tunge og til tider kvalmende. Den tørreste stil sælges som trocken og de allerbedste enkeltmarksvine sælges som Grosses Gewächs (GG). Den mere frugtige stil er feinherb, som ofte har omkring 20-30 gram restsukker. Kabinett er en meget populær stil, som både drikkes ung og moden lokalt. Her er sukkerindholdet typisk omkring 50 gram. Er druerne en smule mere modne og sukkerindholdet højere, er det Spätlese, mens Auslese er den mest modne, inden man begynder på de egentlige dessertvine som Beerenauslese og Eiswein. Især Spätlese, Auslese og de helt søde vinder utroligt meget ved at blive gemt. Og afhængig af producent snakker vi 15 år og mere. Men så får man også en stor oplevelse, og det er få vine i verden, der i den grad udvikler så meget med alderen.

Er man i den søde afdeling og har mulighed for at få fat i en Goldkapsel eller Lange Goldkapsel, er det vine af en ekstraordinær kvalitet, udvalgt af huset. Ofte kostbare men også et markant skridt op i forhold til de “almindelige” vine. Enkelte producenter som Molitor benytter stjerner i stedet, hvor ** svarer til Goldkapsel og *** til Lange Goldkapsel. Derudover kan man forkæle sig selv med at finde auktionsvinen, som sælges hvert år i september i Trier. Disse vine er ofte det bedste, huset har at byde på, og Egon Müller har flere gange sat rekord her for prisen på en tysk vin i flere kategorier.

Men de sødere vine har det generelt svært på eksportmarkederne og specielt i Tyskland, hvor man foretrækker de tørre vine. Det har betydet, at flere af de traditionelle producenter som J.J. Prüm og Egon Müller nu er begyndt at kigge nærmere på også at lancere tørre vine fremover.

10 fremragende producenter

Weingut Wegeler. Importør: Otto Suenson

Julius Wegeler giftede sig med en datter fra den berømte vinfamilie Deinhard, og de startede i 1882 en vingård i Oestrich-Winkel i Rheingau. I dette område ejer familien mere end 45 hektarer af de bedste marker, primært med gamle riesling-stokke. Sidenhen udvidede man i 1903 med nogle af de bedste besiddelser i Moseldalen omkring Bernkastel og specielt de lidt over en hektar, man ejer på Bernkasteler Doctor vinmarken. Herudover råder man i dag over andre berømte Moselmarker som: Bernkasteler Badstube, Bernkasteler Graben, Graacher Himmelreich og Wehlener Sonnenuhr. I dag er Weingüt Wegeler er ejet af Tom Drieseberg og hans kone. Stilen begge steder er til den elegante og yderst velbalancerede side. Der produceres omkring 100.000 flasker på de 13 hektarer, huset ejer i Mosel.

Weingut Joh. Jos. Prüm. Importør: Theis Vine

Siger man Mosel, bliver man også nødt til at sige Prüm. Grundlagt i 1911 af Johan Josef Prüm og videreført af sønnen Sebastian, sønnesønnen Manfred og nu af oldebarnet Katharina, som overtog i 2006. Familien råder over 22 hektarer marker på nogle af områdets bedste lokationer, i smørhullet mellem byerne Bernkastel, Grach, Wehlen og Zeltingen. Og der arbejdes kun med riesling og kun med naturlig gær. Særligt marken Wehlener Sonnenuhr er kendt som en af de bedste i Mosel, men også Graacher Himmelreich, Bernkasteler Badstube og Zeltinger Sonnenuhr er yderst flotte vine. Der produceres årligt omkring 160.000 flasker. Kendt for især deres elegante Auslese vine.

Markus Molitor. Importør: Otto Suenson

Markus Molitor er et familieforetagende beliggende lige ved Zeltingen i midten af Moseldistriktet. Otte generationer har lavet vin, men huset gik konkurs i 1970’erne. Markus overtog ejendommen fra sine forældre tilbage i 1984 og har sidenhen udvidet til næsten 120 hektarer og en produktion på næsten en halv million flasker årligt. Omkring 95% er beplantet med riesling. 82 forskellige vine produceres der, alle ved brug af håndhøstede druer og naturlig gæring. Har især specialiseret sig i de tørre riesling vine, hvilket er usædvanligt for Mosel, samt for en række af de bedste spätburgunder vine fra Mosel.

Weingut Max Ferd. Richter. Importør: H.J Hansen/Vinspecialisten

Weingut Max Ferd. Richter har eksisteret siden 1680 og ligger ikke langt fra byen Mülheim og ledes i dag af Dr. Dirk Max Ferd. Richter, som er niende generation i familievirksomheden. 95% af husets 20 hektarer vinmarker er beplantet med riesling, og den årlige produktion ligger på 200.000 flasker. En stor del af Weingut Max Ferd. Richters besiddelser er at finde på de bedste marker i Mosel, som Brauneberger Juffer, Mülheimer Sonnenlay, Veldenzer Elisenberg og Mülheimer Helenenkloster (de to sidstnævnte ejes 100% af Max Ferd. Richter). Der benyttes naturgær og gæres i store træfade.

Weingut Fritz Haag. Importør: Sigurd Müller Vinhandel

På Braunebergers stejle skiferskråninger bor en af Mosels stjerneproducenter, Fritz Haag. Familien kan dateres tilbage til 1600-tallet, hvor familieejendommen Dusermonder Hof, beliggende i Bruneberger, blev anskaffet, og senere i historien grundlagde Fritz Haag det succesfulde vinhus. I 1957 måtte sønnen Wilhelm Haag træde til, og han ændrede en hel del med fokus på kvaliteten. Wilhelms søn Oliver og fruen Jessica overtog driften i 2005 efter flere år bl.a. hos Dönnhof i Nahe, Mont de Toit i Sydafrika samt fem år hos Wegeler i Rheingau. Fritz Haags ejer 25 hektarer vinmarker, hvorfra druerne forædles til alt fra tørre til elegante og frugtige samt ædelsøde hvidvine. Markerne er beliggende på den venstre Moselbred ved Brauneberg, på markerne Juffer og den højere beliggende vinmark Juffer-Sonnenuhr. Der produceres 175.000 flasker årligt.

Weingut Grans-Fassian. Importør: Terroir Vin

Grans-Fassian har været vindyrkere siden 1624 og har besiddelser i nogle af Mittelmosels bedste marker på Leiwener Laurentiuslay, Trittenheimer Apotheke, Dhroner Hofberg og Piesporter Goldtröfchen. Siden 1982 har 13. generations Gerhard Grans drevet vinhuset med de 13 hektarer marker omkring Leiwen, og i dag har datteren Katarina taget over. Her produceres 100.000 flasker årligt. Der arbejdes også med weiss- og grauburgunder. Huset er specielt, da 80% er tørre vine, og 25% af årets høst gemmes og sælge som moden vin.

Weingut Nik Weis – St. Urbans-Hof. Importør: Kjær & Sommerfeldt

Weis-familien har dyrket vin i Mosel i mere end 200 år. Vingården St. Urbans-Hof, navngivet efter en burgundiske biskop og skytsengel for vinavlere, blev etableret af Niks bedstefar Nicolaus Weis så sent som i 1947. Nik Weis tog over i 2003 og arbejder med en række rieslingmarker med ældre stokke på Goldtröpfchen, Laurentiuslay og Layet i Mosel samt Bockstein og Saarfeilser i Saar. Huset ejer i dag 42 hektarer, laver omkring 30 forskellige vine og producerer næsten en kvart million flasker årligt. Driver også stort gartneri med salg af riesling vinstokke til stort set alle de store producenter i Mosel.

Weingut Egon Müller – Scharzhof. Importør: Esprit du Vin

Egon Müller er og bliver den mest eftertragtede producent i Mosel og måske endda i hele Tyskland. Domænet Scharzhof ligger i Saar og blev købt af Egon Müllers tiptip-oldefar Jean-Jacques Koch i 1797 fra franskmændene. I en tid, hvor mange tyske producenter har rettet fokus mod tørre vine i forsøget på af aflive tysk vins ry som værende udelukkende sød, har Egon Müller holdt fast i de klassiske Moselstilarter med varierende grad af restsødme; og hans vine er da også yderst eftertragtede. Blandt andet sælges hans vin Scharzhofberger Trockenbeerenauslese på auktion årligt til omkring 30.000 kroner for en halvflaske.

Huset ejer 16 hektarer, hvor halvdelen er på Scharzhofberg, en vinmark plantet af romerne. En i øvrigt meget kølig vinmark og derfor velegnet til sen høst og derfor de halv- eller helsøde vine. Der producere 50.000 flasker årligt.

Weingut Peter Lauer. Importør: Niche Vin

I landsbyen Ayl langs Saarfloden ligger den 12 hektarer store vingård Weingut Peter Lauer. Et vinhus købt af familien i 1830 og overtaget af Florian Lauer i 2005. Den årlige produktion er blot 80.000 flasker, hvoraf en stor del bliver brugt på familien Lauers egen restaurant. Filosofien er at gøre alt naturligt, og al gæring er spontangæring.

Markerne er tilplantet 100% med riesling, med en gennemsnitsalder på 45 år, og de ældste er op til 90 år. Hovedparten af parcellerne ligger på Ayler Kupp, en af Saars bedste vinmarker, med mindre parceller på markerne Saarfeilser, Sonnenberg og den stejle Schonfels.

Dr. Loosen. Importør: Vinengros/MENY

En af Tysklands allerstørste vinpersonligheder er Ernst Loosen. Efter at have arbejdet sig jorden rundt på nogle af verdens bedste vingårde, overtog Ernst Loosen i 1988 faderens vingård i Bernkastel. Huset har været i familien Loosens eje i mere end 200 år, og der arbejdes med store besiddelser på seks af Mosels fornemmeste marker: Bernkasteler Lay, Erdener Treppchen, Ürziger Würzgarten, Wehlener Sonnenuhr, Erdener Prälat og Graacher Himmelreich. Der produceres også en billigere serie, Dr. L, som blandt andet findes i supermarkeder og er gode vine til prisen. I dag laver Dr. Loosen desuden vin i Californien og Oregon i USA.

14 fremragende vine fra Mosel

De tørre vine

Wegeler Riesling Sonnenuhr GG 2018

Suenson | 379 kr.

Masser af citrus og grønne æbler i duften. En flot, stringent syre pakker vinen ind, og der er masser af lag og kompleksitet. Flot afslutning. Alk.: 12% 95

Schloss Lieser Goldtröpfchen Riesling GG 2017

Domaine Brandis | 349 kr. tilbudspris

Meget frugtig i udtrykket. Pæn balance men en anelse simpel med fersken og blomsternoter. Alk.: 12,5% 93

Dr. Loosen Ürziger Würzgarten Riesling GG Reserve 2018

Vinengros.dk | Ukendt pris

Intens i duften. Fyldig i stilen med røde æbler, limefrugt og mineralitet. Flot koncentration, en velbalanceret vin med en lang afslutning. Alk.: 12,5% 94

Peter Lauer Riesling Kupp GG 2019

Niche Vin | 350 kr.

Flot klassisk Saar i udtrykket med en pæn koncentration, flot syre og længde. Citrus og masser af mineralske noter. Alk.: 13% 93

Nik Weis Riesling Bokstein GG 2018

Kjær & Sommerfeldt | 409 kr. tilbudspris

Finesserig vin, byder på gule blomster, frisk citrus og sten i medium intensitet. Rank, høj syre og flot smagende længde. Alk.: 13,5% 93

Grans-Fassian Trittenheimer Apotheke Riesling GG 2018

Terroir Vin | Ukendt pris

Flot krydret næse. En fyldig og syrerig vin med grønne æbler og flint i smagen. Pæn dybde og masser af kompleksitet. Lang afslutning. Alk.: 13% 93

De halvsøde vine

Wegeler Doctor Riesling Spätlese 2019

Suenson | Ca. 300 kr.

Let sødmefulde æbler i næsen. Flot koncentration. Frugtig i udtrykket, sødmefuld med modne abrikosnoter. Velbalanceret med en særdeles flot syre og afslutning. Alk.: 8,5% 94

Joh. Jos. Prüm Riesling Graacher Himmelreich Spätlese 2015

Theis Vine | 329 kr.

Krydrede noter i duften. Flot intensitet, en fyldig vin med masser af sødmefuld frugt pakket ind i en pæn syre. Mange lag og en flot afslutning. Alk.: 8,5% 95

Max Ferd. Richter Brauneberger Juffer Sonnenuhr Riesling Auslese 2019

Vinspecialisten | 320 kr. tilbudspris

Funklende grøn i glasset og med en duft af friske grønne æbler. I smagen rives vi rundt af en herlig syre og igen fine grønne noter; melon, æble og friske vindruer. Sødmen er smukt integreret, samlet set en flot dybde og kompleksitet. Alk.: 7,5% 95

Fritz Haag Brauneberger Juffer Riesling Auslese 2019

Sigurd Müller Vinhandel | 285 kr. tilbudspris

Lys stil med litchi og blomsterhonning. Limesaft og fast mineralitet i smagen og en sødme, som opvejes af fin syre. Let udgave af Auslese men meget brugbar og ikke for rig og intenst sød. Alk.: 7,5% 94

Markus Molitor Zeltinger Sonneuhr Auslese 2018

Suenson | 674 kr. tilbudspris

Næse med intense abrikosnoter. Cremet intensitet med ferskenfrugt, litchi og honning. Smagen er let astringerende med et bittert touch, men god koncentration og stor sødme. Alk.: 8% 94

Nik Weis Riesling Bokstein Spätlese 2019

Kjær & Sommerfeldt | ukendt pris

Sødmefuld med en flot ren næse. Intens i smagen og en pæn koncentration. Sprød afslutning. Flot potentiale. Alk.: 8% 93

Egon Müller Scharzhofberger Spätlese 2019

Esprit du Vin | 1295 kr. tilbudspris

Fyldig med hvid fersken i næsen. Masser af dybde, mineralsk og røget i udtrykket. Yderst velbalanceret og ren i udtrykket. En stor vin! Alk.: 8% 96

Egon Müller Scharzhofberger Auslese 2019

Esprit du Vin | 2500 kr. tilbudspris (½ fl)

100% botrytisdruer. Masser af dybde med honning, tørret abrikos og mange andre komplekse noter. Yderst flot syre og lang afslutning. Alk.: 7,5% 98

