Nas-cëtta fra Piemonte

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

I byen Novello i Piemontes bakker finder man den lidt ukendte nascetta drue som lokalt kaldes nas-cëtta. Man har kendt til druen siden 1877 hvor den omtales anascetta og var kendt som en sødmefuld og aromatisk vin.

Da vinlusen ramte, var der ikke mange der genplantede druen, men valgte især at satse på nebbiolo. Den gled derfor lidt ud i glemslen indtil slutningen af 1990’erne hvor flere fik øje på dens gemmepotentiale og ikke mindst unikke karakter. Det var især Valter Fissore og Elvio Cogno som var blandt pionererne og blandt de første til at starte produktionen af vinen igen. I starten fra små plots som stadig var plantet med druen som de så måtte indkøbe og senere fra egne marker.

I dag er der 40 hektar i Piemonte hvor omkring en tredjedel omkring Novello med nascetta og i 2010 fik nascetta sin egen DOC, hvor der som minimum skal være 85% nascetta. Men vil man skrive ”Nas-Cëtta del Comune di Novello” skal druerne komme fra byen og det er ikke tilladt at tilsætte andre druer. Uden for Novello ser man ofte nascetta blandet med andre druesorter som sauvignon blanc og chardonnay.

En smagning af en række forskellige producenter viste dog en stor alsidighed i måden man benytter druen og laver vinene. Lige fra spinkle vine med lav alkohol og en flot sprød syre til mere koncentrerede vine med let sødme og høj alkohol (14%).

Passone Massimiliano Langhe Nas-Cëtta 2019 89

Ukendt importør | ca. 150 kr.

Frisk blomstret næse. Nærmest fino sherry præg i smagen med mandel, stenfrugt og blomsternoter. Medium koncentration, ret intensiv med en lang afslutning. Alk.: 13%

Cogno Nas-Cëtta 2019 92

Thewinecompany.dk | 175 kr. tilbudspris

6 mdr. Sur lie. Meget mineralsk med en flot dybde. Licchi, gule æbler, citrus og blomsternoter i smagen. Flot balanceret og ganske dyb og kompleks. Alk.: 13%

Arnaldo Rivera Langhe Nas-Cëtta Novello 2019 90

Philipson Wine | 130 kr. tilbudspris

Flot frugtig og ligefrem vin med citrus, fersken og mineralske noter i smagen. Medium koncentration, en yderst flot syre og balance. Sprød afslutning. Alk.: 12,5%

Vietto Giuana Nas-Cëtta Novello 2019 88

Ukendt | ca. 100 kr.

Let og frugtigt udtryk. Melon, fersken og citrusnoter. Pæn ligefrem. Alk.: 12,5%

La Pergola Nas-Cëtta Novello 2019 90

Ukendt | ca. 100 kr.

Flot og udtryksfuld næse. Let frugtsødme med abrikos, fersken og lime i smagen. Flot frugt udtryk med en pæn lang afslutning. Vellavet vin! Alk.: 13%

Stra Nas-Cëtta Novello 2019 89

Go-vin.dk | 110 kr.

Mørk med krydrede noter i duften. Tør med en pæn koncentration med abrikos, fersken og lime i smagen. En madvin men vellavet og med en fin lang krydret afslutning. Alk.: 13%

Luca Marenco Nas-Cëtta Novello 2019 88

Ukendt | ca. 120 kr.

Citrus og grønne æbler. En ligefrem frugtig vin, pænt balanceret. Let nøddeagtig i afslutningen. Alk.: 13%

Marengo Mauro Langhe Nas-Cëtta 2020 88

Ukendt | ca. 100 kr.

Mandler og fersken i næsen. Pæn koncentration med stenfrugt, lime og mandelnoter. Anelse bitterhed og en vin jeg vil anbefale til mad. Pæn afslutning. Alk.: 13,5%

Le Strette Langhe Nas-Cëtta 2019 91

Vinmonopolet | ca. 120 kr.

Flot intens næse. Masser af abrikos, moden fersken og lime i smagen. Koncentreret med masser af dybde og en ubetinget madvin. Flot lang afslutning. Alk.: 14%

Casa Baricalino Langhe Nas-Cëtta 2019 85

Ukendt | ca. 100 kr.

Melon noter i duften. Anelse bitter og jeg savner lidt mere syre, da vinen fremstår lidt flad. Kort afslutning. Alk.: 14%

Gavetta Langhe Nas-Cëtta 2019 88

Ukendt | ca. 100 kr.

Fersken i næsen. Rimelig koncentration med stenfrugt, lime og mandelnoter. Anelse bitterhed og en vin jeg vil anbefale til mad. Pæn afslutning. Alk.: 13,5%

Sansilvestro Langhe Nas-Cëtta 2019 87

Billigvine.dk | ca. 100 kr.

Ikke specielt koncentreret med gule æbler, citrus i smagen. Savner lidt længde og dybde. Elegant fin i udtrykket. Alk.: 12,5%