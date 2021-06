Ny eksklusiv dansk vodka

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks spiritusmagasin Whisky& og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

En ny dansk vodka er blevet lanceret. Det er Romal Empire Holding som står bag Billionær Vodka som bliver lanceret i Danmark over sommeren. ”Vi vil gerne sætte Danmark på verdenskortet. Billionær Vodka er godt dansk design, og vi er sikre på, at det bliver en klassiker”, fortæller Ryan Romal. Billionær Vodka fremstilles af det klareste krystallinske vand og en særlig udvalgt rugsort. Vodkaen er destilleret syv gange, hvilket giver en ren, blød tekstur og en kraftfuld smag, som kan stå alene eller kombineres med både surt, salt, sødt og bittert. Til at promovere den nye vodka er ansat Frederik Fetterlein som generel manager. Prisen for en almindelig flaske er 309 kr. mens en liter koster 429 kr.

Test af den nye vodka:

Billionær Vodka

40% | Romal Empire | 309 kr.

Lette citrusnoter i duften. Rund og blød med et vist bid i afslutningen. Flot intensitet i smagen. Lang, varm afslutning. Kan sagtens nydes alene. 91

