Ny klassificering fra Crus Bourgeois

Crus Bourgeois du Médoc har løftet sløret for sin nye officielle klassificering bestående af tre kategorier, som nu vil blive opdateret hvert femte år. Klassificeringen dækker 249 slotte og rangerer dem som enten Cru Bourgeois, Cru Bourgeois Supérieur eller Cru Bourgeois Exceptionnel.

Placeringen for 2018-årgangen omfatter 179 Crus Bourgeois, 56 Crus Bourgeois Supérieurs og 14 Crus Bourgeois Exceptionnels.

Ejendomme rangeret i kategorien »Exceptionnels« omfatter châteaux Paveil de Luze og d'Arsac i Margaux; châteaux Le Bosq, Lillian Ladouys og Le Crock i Saint-Estèphe; Château Lestage i Listrac-Médoc og otte ejendomme i Haut-Médoc: châteaux d'Agassac, Arnauld, Belle-Vue, Cambon La Pelouse, Charmail, Malescasse, de Malleret og du Taillan.

Slottene vil kunne anvende deres klassificering på deres etiketter fra 2018 årgang for de næste fem år med den næste klassificering øremærket til 2022.

Den nye klassificering har været under forberedelse og høring i 10 år. Mest bemærkelsesværdigt er dog manglen på de allerbedste slotte såsom Château Poujeaux, Chasse Spleen, Sociando-Mallet, Potensac, Ormes-de-Pez, Phelan Ségur og Gloria som har valgt at stå udne for den nye klassificering. Et klart minus som betyder man fra starten niveaumæssigt starter noget under tidligere klassificeringer. Grunden til de manglende slottes tilstedeværelse er givet uenigheder om kravene i den nye klassificering.

